Odhalit kartel trvá několik let. Cílíme tam, kde je konkurence nedostatečná, říká Petr Mlsna

Antimonopolní úřad od nového roku zvýšil pokuty za kartelové dohody. Firmy, které se společně domluví na ceně, mohou dostat až dvojnásobné pokuty. „Z naší strany je to poměrně zásadní krok k tomu motivovat firmy, aby skutečně s úřadem reálně začaly spolupracovat," vysvětluje v Ranním interview Radiožurnálu předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž Petr Mlsna. Ranní interview Praha 16:29 3. ledna 2024

Pane předsedo, proč jste zvýšili pokuty? Máte snad nějaké indicie o vzrůstajících kartelových dohodách?

My jsme vydali metodický pokyn, který má reflektovat to, jak vypadá v současné době situace v České republice. To znamená velmi nízká ochota firem spolupracovat s úřadem na odhalování kartelů. Z naší strany je to poměrně zásadní krok k tomu motivovat firmy, aby skutečně s úřadem reálně začaly spolupracovat.

„Trvá několik let, než se odhalí kartel. Vloni jsme cílili například do cen pro konečný prodej v oblasti krmiv, nebo v oblasti železničních zakázek," říká Petr Mlsna

A jak by to mělo v praxi probíhat?

Tak samozřejmě pokud někdo nahlásí kartelovou dohodu, může využít dvě možnosti. Buď to znamená odhalit kartelovou dohodu se všemi detaily, nebo narovnání, což je procedura, kdy se přizná k proti–soutěžnímu jednání. Za tu je mu poskytnuta potom v souladu se zákonem sleva konečné pokuty.

A vy pak prověřujete všechna tato podání nebo podle čeho vybíráte společnosti, které prověřujete?

Tak zčásti to vychází z podnětů, které úřad obdrží od kohokoliv, to znamená od firem, spotřebitelů, institucí. A samozřejmě na základě vlastních poznatků a dlouhodobého monitoringu některých sektorů, ve kterých máme indicie o tom, že by se mohlo dít něco nekalého.

Mají firmy úřady nebo instituce, pokud je tedy prověřujete, povinnost s vámi spolupracovat?

Povinnost spolupracovat s námi nemají. Takovou zákonnou povinnost právní řád České republiky neukládá. To znamená, je to o nějaké firemní kultuře, která je v daných firmách nastavena.

Můžou dát třeba i samotní lidé vašemu úřadu podnět na to, abyste zkontrolovali ceny u některých konkrétních prodejců?

I to je možné. Samozřejmě my dostáváme celou řadu podnětů od veřejnosti, od spotřebitelů, zabýváme se každým z těchto podnětů a cílíme naše akce, řekněme v nějakém dlouhodobém horizontu právě do těch segmentů, kde cítíme, že je konkurence v Česku nedostatek.

Nyní konkrétně prověřujete některé firmy kvůli cenám potravin?

Nemůžu být příliš konkrétní. Ale obecně mohu hovořit o tom, že ano. Prověřujeme některé segmenty celého vertikálního řetězce od prvovýroby až po maloobchodní řetězce.

A můžete alespoň konkrétně říct, kolik kartelů jste v loňském roce dokázali odhalit?

Primárně je potřeba říci, že to trvá několik let, než odhalíte kartel. To není záležitost jednoho měsíce, ale cílili jsme například do cen pro konečný prodej v oblasti krmiv, v oblasti železničních zakázek, to znamená poměrně široký segment naší činnosti.

Vy jste přišli s nápadem aplikace srovnávače prodejních cen potravin. On o ní mluvil i ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL. Podle něj ale obchodní řetězce spolupracovat moc nechtějí. Máte informace o tom, jak se vyvíjí situace související s touto aplikací?

Tak nějaké aktuálnější informace nemám. Mohu hovořit pouze o tom, co vím ještě z období před Vánocemi. My jsme s tímto nápadem přišli na jednání zemědělského výboru s tím, že vzorem může být například řecká aplikace. Podle poznatků řeckých kolegů, to vede skutečně k reálnému snižování maloobchodních cen.

Samozřejmě pokud řetězce nechtějí spolupracovat na dobrovolné bázi, tak potom jedinou cestou je uložení zákonné povinnosti, aby museli skutečně hlásit aktuální ceny potravin do takové aplikace.

Můžete zkontrolovat, jakým způsobem jsou stanovovány konkrétní ceny v obchodních řetězcích?

To nemůžeme. Takovou zákonnou povinnost nemáme. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stejně jako i jiné evropské soutěžní úřady nejsou cenotvornými orgány. To znamená, že konečnou maloobchodní cenu vždycky určuje pouze trh a ve finále spotřebitel, který je buď ochoten, nebo není ochoten takovou cenu akceptovat.