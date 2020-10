Náměstek pro legislativu Mlsna: Volební účast bude okolo 29 až 32 procent. Regionálně se bude lišit

Volební místnosti se zavřely a začaly se sčítat hlasy. O tom, kdo se dostane do krajských zastupitelstev a Senátu, by se podle náměstka ministra vnitra pro řízení legislativy Petra Mlsny mohlo rozhodnout do pěti hodin. „Volební účast se bude pohybovat mezi 29 až 32 procenty,“ řekl ve speciálním volebním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. V některých regionech by ale podle něj mohla být vyšší, konala se tam totiž referenda. Rozhovor Praha 14:49 3. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek ministra vnitra pro řízení legislativy Petr Mlsna | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Objevily se během voleb problémy, které by souvisely s pandemií koronaviru? Musel například někdo do karantény?

Dopoledne jsme řešili dvě takové okrskové volební komise. V jednom případě vypomohla sousední obec, která měla některé náhradníky do komisí, v druhém vypomohl dobrovolný hasič.

ONLINE: Volební místnosti se uzavřely a začalo sčítání. Celkové vítězství v krajích obhajuje ANO Číst článek

Jaká byla disciplína lidí? Lidé museli mít kvůli mimořádným opatřením roušku – respektovali to?

Respektovali. Sám jsem byl dnes volit a ptal jsem se okrskové volební komise a ta říkala, že nikdo z voličů si roušku neodmítl nasadit. V terénu jsme zaznamenali jeden případ, kdy volička si odmítla nasadit roušku. V celkovém počtu je to zanedbatelné.

Co jí hrozí?

Příslušná okrsková volební komise přestupek zadokumentovala a předala ho k řešení správnímu úřadu.

Volební účast

Už například v našich předvolebních vysíláních jsme se snažili dobrat toho, jestli mohou mít tato opatření na volby vliv. Máte nějaké údaje o tom, jaká mohla být volební účast?

Těžko se to odhaduje přesně. Nicméně regionálně to bude velmi rozdílné. Když jsme obvolávali některé okrskové volební komise v krajích, tak účast byla někde okolo 35 procent a i víc. V jiných krajích 27 procent. Myslím, že se budeme pohybovat mezi 29 až 32 procenty.

De facto pandemická opatření zřejmě motivovala lidi, aby k volbám šli. Před čtyřmi roky to bylo 34,6 procenta voličů.

Zatím to vypadá, že mírně poklesla volební účast?

Zatím to tak vypadá. Ale skutečně se bavíme o jednotkách procent. Finální čísla se budou regionálně lišit. V některých městech bude nejspíš vyšší, protože se tam například konala místní referenda – například Zlín, Lysá nad Labem a město Stříbro.

Kdy by mohly být výsledky?

Když se budeme bavit o té třicetiprocentní účasti, tak to vždy vychází na dvě a půl hodiny. O půl páté nebo v pět by měla být sečtená většina okrsků.

