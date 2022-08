Platba v hotovosti jako základní právo? Skupina senátorů chce změnu Ústavy

Možnost platit v hotovosti by měla být podle skupiny senátorů součástí Listiny základních práv a svobod. „Řada občanů se obává, že bezhotovostní platby se buď stanou povinnými, nebo hotovostní platby zcela vytlačí z užívání,“ stojí v důvodové zprávě předlohy, kterou podepsalo 16 zákonodárců. Část senátorů změnu považuje za zbytečnou. V době pandemie si Češi zvykli na placení kartou, teď se podle Radiožurnálem oslovených bank k hotovosti vrací. Praha 14:55 18. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku už otevřely první kavárny, které přijímají jen platební karty (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

První podniky v Česku už přijímají pouze platební karty, třeba některé kavárny. Platby v hotovosti jsou ale dál naprosto běžné – a naopak řada podniků karty nepřijímá. Podle skupiny senátorů to tak ale nemusí být navždy.

„Bojíme se toho, že platby v hotovosti jsou postupně nahrazovány bezhotovostními platbami – tedy kartami – a že právo platit v hotovosti může být nakonec úplně vytlačeno a platit bezhotovostně se může stát skutečně povinností. Občan má právo si zvolit, jakým způsobem bude své závazky hradit – to by mělo skutečně platit,“ vysvětluje předkladatelka úpravy, senátorka z klubu ODS a TOP 09 Jitka Chalánková.

Senátoři podepsaní pod návrhem zmiňují i možná bezpečnostní rizika – například pokud by nefungovala elektřina, mohlo by to podle nich znamenat problém. Výhradně bezhotovostní platby považují za diskriminační pro občany, kteří platební kartu nemají.

Zbytečný zásah do Ústavy?

Návrh na změnu Listiny základních práv a svobod senátoři pustili z prvního čtení do výborů – a to i hlasy těch zákonodárců, kteří s předlouhou nesouhlasí, podpořili tak ale debatu o hotovosti. „Nechci obavy druhých zpochybňovat, ale také nevidím žádné vážné náznaky, že by dnes někdo směřoval k omezování hotovostních plateb. Proto nevidím důvod teď otvírat Listinu základních práv a svobod,“ popsal senátor Marek Hilšer z uskupení Marek Hilšer do Senátu.

„Nesahejme v tomto ohledu na Ústavu, protože hrozí, že tu bude celá řada nejrůznějších návrhů a Listina základních práv a svobod se opravdu stane trhacím kalendářem,“ dodává Hilšer.

Jeho postoj sdílí i pirátský senátor Lukáš Wagenknecht: „Já obecně jsem proti jakékoli erozi Ústavy. To je tak samozřejmá věc, že platíte hotově. To bychom do té Ústavy mohli dát úplně cokoli – právo jít do samoobsluhy a podobně,“ řekl Radiožurnálu Wagenknecht. Pokud by horní komorou návrh prošel, musely by pro něj pak zvednou ruku i tři pětiny poslanců.

Obliba hotovosti po pandemii roste

Češi se k platbám v hotovosti postupně vrací. Shodují se na tom Radiožurnálem oslovené banky.

„Zatímco na růstu bezhotovostních transakcí se podílí zejména stoupající obliba online nakupování, růst hotovostních plateb i nadále táhne zejména fakt, že platby v hotovosti jsou stále preferovány především u menších obchodníků,“ popsal mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

A stejný trend potvrzuje třeba i ČSOB – i této bance četnost výběru bankovek stoupá. „Alespoň jednou týdně platí v hotovosti až 89 % Čechů. Čtvrtina lidí dokonce preferuje platbu hotovostí před platbou kartou,“ říká Gabriela Šamanová z agentury STEM/MARK.

Ukázal to květnový průzkum agentury na na vzorku víc než 500 respondentů. Třeba ve věkové skupině od 30 do 44 let preferuje bankovky před kartou dokonce každý třetí. Častěji dávají přednost penězům muži.

Průzkum STEM/MARK taky ukázal, že každý třetí Čech postrádá bankomat ve svém okolí. Nejvíc chybí lidem na vesnicích. Naopak třeba mladí lidé si stále více zvykají na platby mobilem nebo chytrými hodinkami.