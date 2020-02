Od nedělního večera platí výstraha na silný vítr, další týdny má být počasí podle meteorologů spíše mírné

Relativní teplo se v České republice zřejmě udrží i v následujících čtyřech týdnech. Nejnižší teploty se budou pohybovat kolem minus jednoho stupně Celsia. V noci má mrznout, přes den budou maxima stoupat v průměru k šesti stupňům. Srážkové období by do 3. března mělo být bohatší, více deště a sněhu se čeká zejména v nadcházejících dvou týdnech. Vyplynulo to z měsíčního výhledu počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Praha 18:14 8. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počasí (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

V noci z neděle na pondělí do Česka dorazí první velká bouře letošního roku. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před velmi silným větrem, který by měl místy nárazy dosáhnout rychlosti kolem 90 kilometrů za hodinu. Výstraha platí pro celou republiku, nejvíce ale bouře zasáhne západ Česka. Ve zbytku měsíce by mělo být počasí podle meteorologa Jana Šrámka spíš mírné.

„V prvních dvou týdnech předpovědi očekáváme teploty vzduchu nadprůměrné, třetí a čtvrtý týden potom bude blízko teplotního průměru. Všeobecně ty noční teploty by měly být nejčastěji kolem -1 °C, nejvyšší denní většinou kolem 6 °C. Ale samozřejmě v jednotlivých dnech může docházet k odchylkám,“ popisuje Jan Šrámek.

Výstraha platí od nedělního večera až do úterního rána. Podle Šrámka je ale možné že během neděle ještě dojde k jejímu upřesnění.

Teplotně nadprůměrný únor

„Období příštích čtyř týdnů jako celek očekáváme teplotně nadprůměrné a srážkově jako průměrné až nadprůměrné,“ uvádí meteorologové. Vyšší teploty než obvykle mají podle nich být zejména v příštích dvou týdnech, kdy by mělo spadnout i nadprůměrné množství srážek. Poslední únorový a první březnový týden by teploty i srážky měly být spíše průměrné. Teploty v jednotlivých dnech ale mohou kolísat, upozornili meteorologové.

Vyšší teploty čekají mimo jiné na počátku příštího týdne, kdy podle týdenní předpovědi mohou přes den vystoupat až k 13 stupňům. Má i pršet. Postupně se však bude ochlazovat a déšť vystřídá zejména na horách sněžení.

Dlouhodobá průměrná teplota pro celé období od 10. února do 8. března je půl stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 1998 s průměrem 5,8 stupně Celsia, zatím nejnižší průměr minus 6,4 stupně zaznamenali meteorologové v roce 1956.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.