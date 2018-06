Policisté zasahují na několika místech v Praze. Zadrželi ředitele Nemocnice Na Bulovce

Průběžně aktualizujeme.

„Skutečnost je taková, že Národní centrála proti organizovanému zločinu v současné době provádí realizaci, provádíme úkony v trestním řízení. Více informaci vám v tuto chvíli nemohu poskytnout. Informace poskytuje Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí NCOZ Iva Knolová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO potvrdil, že byl zadržen šéf Nemocnice Na Bulovce František Novák

„Mohu potvrdit, že Vrchní státní zastupitelství v Praze vede dozor v trestní věci, v níž právě teď Policie České republiky - a to Národní centrála proti organizovanému zločinu - provádí úkony v trestním řízení, které spočívají v provádění domovních prohlídek a prohlídek nebytových prostor,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

„Doposud bylo zahájeno trestní stíhání proti pěti fyzickým a jedné právnické osobě, a to pro zločin přijetí úplatku, pokusu o vydírání, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a podplácení. Trestní řízení je vedeno se zadávacími řízeními na dodávku služeb do Nemocnice Na Františku a Nemocnice Na Bulovce,“ řekla Bradáčová. Za tyto trestné činy jim hrozí od pěti do dvanácti let vězení.

Ředitel Nemocnice Na Bulovce zadržen

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že policisté zadrželi ředitele Nemocnice Na Bulovce Františka Nováka.

Ředitel Novák František Novák nastoupil do čela pražské Nemocnice Na Bulovce 1. května letošního roku. Předtím ale působil jako její provozně-technický náměstek a po odvolání ředitelky Andrey Vrbovské byl pověřený vedením nemocnice. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tehdejší ředitelku odvolal koncem ledna, důvodem byla závažná zjištění, která se jí týkala. „Lze nastínit podezření na prorůstání určitých lobbistických skupin do zdravotnictví. Není akceptovatelné, aby u tak významné instituce byl člověk, který by s tím mohl mít problém. Víc to nemohu komentovat,“ komentoval odvolání Vrbovské Vojtěch na začátku února.

„Řešíme Nemocnici Na Bulovce, vyslal jsem tam zástupce ministerstva. Žádné konkrétní informace nemáme. Víme jen, že byl zadržen současný ředitel František Novák, který v té nemocnici předtím působil v pozici zástupce ředitele, vyhrál výběrové řízení a teď je tam krátký čas ředitelem,“ popsal Adam Vojtěch s tím, že neví, čeho by se měl zásah týkat.

„Předpokládám, že dění kolem nemocnice policie sledovala již delší čas a je zřejmé, že tam neprobíhalo vše v pořádku. Potvrzují se tak má podezření, kvůli kterým jsem před časem v nemocnici udělal personální změny a okamžitě tam poslal ministerskou kontrolu, která nyní končí a již dílčí výsledky ukazují na závažná pochybení. Dnešní policejní zásah tak pro mě není překvapující,“ doplnil.

Nemocnici Na Bulovce nyní podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové vede statutární zástupkyně Hana Roháčová, která je náměstkyní pro léčebně-preventivní péči.

Text pokračuje pod online reportáží.

48450

Stíháme pět osob a jednu firmu za úplatky a vydírání, řekla vrchní žálobkyně Bradáčová Číst článek

Policie v nemocnicích i firmách

Zásah se zjevně odehrává na několika místech najednou. Kriminalisté z centrály ve čtvrtek navštívili i Nemocnici Na Františku. „Máme o tom zákaz mluvit. Seshora,“ řekl serveru iROZHLAS.cz jeden ze zaměstnanců.

Jak server iROZHLAS.cz zjistil a ověřil na místě, policisté od rána zasahují v Nemocnici Na Bulovce.

„Ano, jsou tady od rána,“ řekl v budově ředitelství reportérovi serveru iROZHLAS.cz jeden z náměstků. „Co přesně chtějí, nevím. Teď máme k tomu poradu vedení,“ dodal. Víc však situaci rozebírat nechtěl.

Zásah probíhá i v kancelářském komplexu na Chodově. Policisté, kteří zasahují na pražském Chodově, stojí u vjezdu do podzemního parkoviště jedné z budov, kde sídlí i zdravotnická společnost B. Braun. Zda se jedna přímo o ni, nechtěl přítomný policista říct. „Nezlobte, nebudu k tomu nic říkat,“ reagoval na dotaz reportérky iROZHLAS.cz.

B. BRAUN Firma B. Braun je součástí celosvětového koncernu, který se zabývá výrobou zdravotních prostředků a technologií. Česká pobočka B. Braun figurovala v kauze korupce bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha. Za zmanipulované trendy dostal ve středu manažer B. Braunu Jan Hájek tříletou podmínku. Rozsudek není pravomocný. Jméno firmy B. Braun se objevilo i v souvislosti s obžalobou bývalého ředitele nemocnice v Liberci Luďka Nečesaného.

„Společnost B. Braun poskytla Policii ČR na základě její žádosti součinnost a spolupráci,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz mluvčí firmy Tomáše Carba. „Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůžeme poskytovat další informace.“

Kriminalisté jsou rovněž v Perucké ulici, kde sídlí společnost HTS Corporate Group. Na místě byla krátce po 13. hodině čtyři civilní osobní auta a jedna dodávka. Vchod do společnosti hlídal policista.

Reportérku serveru iROZHLAS.cz legitimoval s odůvodněním, že se „na místě koná policejní úkon“. Recepce je plná lidí, mezi nimi policisté s páskou na rukou. S nikým ze společnosti HTS podle kriminalistů nyní není možné hovořit.