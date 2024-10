Politolog: Fiala porušil politické mravy, teď doplácí na otálení. Důvody pro odvolání Bartoše měl už v srpnu

Česká pirátská strana si v celostátním internetovém hlasování odsouhlasila odchod z vlády. Jaká je její budoucnost? A jakou bude opozicí? „Na Ivanu Bartošovi a části Pirátů vidíme, že opouštět vládu nechtěli, a hlavně nepočítali, že k tomu dojde takovým způsobem,“ komentuje v pořadu Jak to vidí... na Dvojce dění na české politické scéně politolog Jan Kubáček. Jak to vidí... Praha 16:04 1. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala (ODS) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pirátská strana ve vládě končí v reakci na rozhodnutí premiéra Petra Fialy z ODS odvolat ke 30. září šéfa Pirátů Ivana Bartoše z funkce vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj. Ten je přesvědčen, že Fiala rozhodnutím porušil vše, co o podobných situacích stálo v koaliční smlouvě.

„Je to velice specifická situace. Rozhodovalo se o odcházejícím předsedovi, ale stále předsedovi. To znamená, že k porušení koaliční smlouvy opravdu došlo,“ hodnotí politolog Jan Kubáček v pořadu Jak to vidí... „Druhá věc je, že Petr Fiala spíše porušil politické mravy. Všichni věděli, že je velký problém s digitalizací stavebního řízení a že v případě Ivana Bartoše dochází čistě k prodlužování tolerance,“ zdůrazňuje.

„Premiér Fiala doplatil na to, že vyčkával, jak dopadnou volby, a že argumenty, které použil, už fakticky národ dávno věděl. Na problémy se stavebním řízením upozorňovali odborníci už v polovině srpna,“ připomíná.

Politika jako umění?

„Ač si to mnozí nemyslí, politika je trochu umělecké řemeslo,“ vysvětluje Kubáček. „Pracujete se symboly. A postupy, kterými řešíte situace, jak je interpretujete, často rozhodují,“ míní.

Fiala podle politologa vsadil na rychlost a techničnosti řešení, které se v tomto případě ukázalo jako problematické.

„Vyhazov přes mobil není optimální a propíše se do vzájemných vztahů. Kuriózně se tím umožnilo sjednocení Pirátů, kteří se částečně vyrovnali s vnitřními nesrovnalostmi,“ podotýká Kubáček.

Zároveň upozorňuje na fakt, že Fialovi vzniká nepříjemná situace, kdy si z jeho rozhodnutí další koaliční partneři odnáší, že budou respektovaní pouze v momentě, kdy budou mít chráněná záda.

Výzva pro prezidenta

Prezident Petr Pavel v okolnostech posledních dvou týdnů řeší první vládní krizi takového rozsahu. „Je nutno říct, že jde opravdu o první politickou zátěž, všechny ostatní změny a kroky byly povětšinou z vůle všech. Takže to probíhalo bezbolestně,“ říká politolog.

„Tady na Ivanu Bartošovi a části Pirátů vidíme, že opouštět vládu nechtěli, a hlavně nepočítali, že k tomu dojde takovým způsobem,“ dodává Kubáček.

„Nutno říct, že k situaci Petr Pavel přistupuje velmi rozumně. Nepřilévá olej do ohně, neproblematizuje kroky. Respektuje scénář, na kterém se ztotožňuje většina vlády. Jedna z možností jeho rolí pak může být role diplomata, komunikátora, který by dokázal jako jeden z mála s Piráty mluvit,“ myslí si politolog.

„Zatím mám dojem, že na sobě zbytek koalice a odcházející strana nenechají nit suchou. A to není nikdy ideální, protože my potřebujeme konstruktivní spory, jednání, ne tiché války,“ dodává.

Rozbité talíře a politika?

V posledních dvou týdnech je česká společnost svědkem ostrých výpadů, tvrzení proti tvrzení a různých nařčení ze stran politiků. Politolog Kubáček situaci přirovnává k rozhádané domácnosti.

„Společnost je unavená a namíchnutá. Politici si to dlouho nepřipouštěli a teď přemýšlí, jak ze šlamastyky rychle utéct. Je to, jako když přijdou domů unavení rodiče a najdou rozbité talíře,“ vysvětluje.

„Sourozenci si teď problém přehazují jeden na druhého a mají pocit, že když přežijí rozbité talíře, přežijí všechno. Něco podobného můžeme sledovat ve vládě,“ ukončuje politolog metaforu.

