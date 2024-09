Piráti rozpočet asi nepodpoří, říká Richterová. ‚Jejich hlasy nejsou potřeba,‘ reaguje Munzar z ODS

Piráti návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 241 miliard nejspíš nepodpoří. „Předpokládám, že ne,“ říká v pořadu Pro a proti místopředsedkyně dolní komory Parlamentu Olga Richterová. Vládní koalice ale má dost hlasů i bez Pirátů, kteří chtějí z vlády odejít. „Matematicky nejsou jejich hlasy potřeba, ale budeme rádi, pokud rozpočet podpoří,“ reaguje místopředseda rozpočtového výboru Sněmovny Vojtěch Munzar z ODS. Pro a proti Praha 22:10 30. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olga Richterová (Piráti) a Vojtěch Munzar (ODS) | Foto: René Volfík, Kateřina Šulová | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Vylučujete, že by výtky k rozpočtu nebo nepodpora ze strany Pirátů nějak souvisly s aktuální vládní krizí?

Olga Richterová (Piráti): V rozpočtu například chybí naprosto jasně garantované peníze na dostupné nájemní bydlení stavěné obcemi nebo i ve spolupráci se soukromníky tak, aby bylo k dispozici běžným rodinám. Zásadně poklesly prostředky ministerstva pro místní rozvoj.

A vidíme, že rozpočet školství je podfinancovaný k průměru OECD, vidíme, že se stále neblížíme tam, k čemu jsme se zavázali.

Ale následně vám toto ministerstvo garantovalo přece. Došlo na navýšení peněz i na vzdělávání.

Richterová: Ano, je tam jisté navýšení, ale stále chybí, aby to byla skutečná priorita. A poslední věcí jsou adiktologické služby. Prevence závislostí, taky včasná a účinná léčba závislostí. Může to znít jako okrajové téma, ale má to obrovský dopad na celou společnost, protože závislosti neskutečně narůstají.

Třeba takové digitální závislosti nejsou pokryté dnes vůbec. A na to zásadně chybí peníze.

Příjemné překvapení?

Takže to nesouvisí s tím aktuálním děním na politické scéně minulý týden?

Richterová: Samozřejmě to souvislost má. Ale témata, která řešíme dlouhodobě, se jenom vyostřila. Protože je tam i veliký pokles u ministerstva zahraničních věcí. Aniž by proběhla debata, které ambasády třeba chce zbytek vlády zavírat a podobně.

Vojtěch Munzar (ODS): Samozřejmě, že je to kvůli tomu, že se pan premiér rozhodl kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení odvolat pana vicepremiéra A ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti).

Stojí zbytek koalice o pirátskou podporu rozpočtu?

Munzar: My bychom rádi, kdyby ho podpořili. Matematicky samozřejmě hlasy Pirátů nejsou potřeba. Ale budeme rádi, pokud rozpočet podpoří.

Ovšem pokud někdo před týdnem řekne, že je tady dohoda například na financování dostupného bydlení, a pak říká, že kvůli tomu nepodpoří rozpočet, tak z toho už je jenom patrné, jak se k tomu Pirátská strana staví. Ale třeba nás příjemně překvapí.

Pokud jde o program dostupného bydlení, tak i předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek říkal, že jste si to s ministrem financí vše vysvětlili. Tak proč rozpočet kritizujete?

Richterová: To byla jedna věc, školství byla ta druhá a třetí jsou různé skládající se věci. To, že adiktologické služby…

Ale o těch jste nemluvili.

Richterová: Protože to jsou věci, které – kdybychom byli součástí koalice a ODS by nás tím, jak se Petr Fiala rozhodl, nevyhodila z vlády – bychom byli schopni dojednávat. To jsou přesně ty menší věci, i když jde o stovky milionů korun, které se v rámci koalice dojednávají interně.

A Piráti návrh rozpočtu podpoří?

Richterová: Předpokládám, že ne.

