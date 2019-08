Odpad do malešické spalovny by mohly vozit speciální tramvaje. Město nechá vypracovat studii

Hlavní město zvažuje možnost využít ke svozu odpadu do spalovny v Malešicích nákladní tramvaje. Jak ve středu prozradil mluvčí městské firmy Pražské služby Radim Mana, odborníci z ČVUT nyní pracují na zhodnocení, zda by napojení spalovny na městský kolejový systém bylo ekonomicky a technicky proveditelné a přínosné. Výsledky by měly být na konci roku, záviset na nich bude i případné rozhodnutí vedení města ohledně zahájení přípravy projektu.

