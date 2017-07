Muž přepadl v centru Prahy obchod se zbraněmi. Zraněný je on i prodavač

„Máme nahlášeno přepadení prodejny. Na místě by měly být dvě zraněné osoby. Na záležitosti pracujeme. Zjišťujeme, co se stalo. Bylo nám to oznámeno v 11 hodin dopoledne,“ řekl serveru iROZHLAS.cz policejní mluvčí Jan Daněk.

Vjezd do Opletalovy ulice policie uzavřela podle reportérky Radiožurnálu, která situaci sledovala na místě, z obou stran.

Záchranáři nejprve z budovy, kde sídlí také pojišťovna a půjčovna aut, odvezli na pojízdných nosítkách zraněného muže, který byl pravděpodobně napojen na přístroje, které monitorovaly činnost orgánů. Později byl z budovy na nosítkách vyvezen další muž, který měl na krku zpevňující límec.

Kriminalisté na místě pracovali zhruba tři hodiny. Podle Daňka nyní budou vyhodnocovat důkazy a výpovědi svědků. Vyslechnout budou muset také oba zraněné muže. Teprve pak se podle policejního mluvčího rozhodne, zda někdo bude obviněn a případně z jakého trestného činu.

Podle mluvčí záchranářů Jany Poštové šlo o potyčku mezi dvěma muži. „Dvě minuty po jedenácté jsme dostali tísňovou výzvu od policie, která nás žádala o součinnost v ulici Opletalova," řekla ČTK mluvčí.

Opletalova ulice bude pro auta jeste min.hodinu uzavrena. Policie vysetruje prepadeni v obchode se zbranemi.Vic na @iROZHLAScz a @CRozhlas pic.twitter.com/6LMpoR6cuk — Tereza Chlubná (@TerezaChlubna) 24. července 2017

Jeden z mužů je postřelený, druhého lékaři odvezli s bodným poraněním. U postřeleného muže nastala podle mluvčí na krátkou dobu srdeční zástava, záchranářům se ho ale podařilo oživit. „Oba dva jsme poté předali na anesteziologicko-resuscitační oddělení - jednoho do vojenské, druhého do vinohradské nemocnice," dodala Poštová.

Podle prvních informací se jednalo o loupež, informoval na místě novináře Daněk.