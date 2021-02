Vláda zakázala očkování u praktiků, tvrdí hejtman Grolich. Podle Babiše se s nimi počítá až později

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich z KDU-ČSL řekl, že vláda dočasně zakázala očkování proti covidu-19 u praktických lékařů. Odkazuje přitom na úterní videokonferenci mezi některými hejtmany a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Právě seniory ve věku nad 80 let plánoval Jihomoravský kraj očkovat v obcích u praktických lékařů. Projekt představil kraj 20. ledna v Těšanech na Brněnsku. Premiér Babiš to ale odmítá. Praha 18:32 2. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Naše filosofe byla úplně opačná, protože my jsme právě seniorům chtěli nabídnou, aby se mohli očkovat ideálně v místě bydliště u lékaře, kterého znají,“ uvedl hejtman Grolich | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Podle Grolicha premiér Babiš řekl, že praktičtí lékaři by měli být zapojení do vakcinace až poté, co budou proočkovány všechny prioritní skupiny a až poté, co se rozběhnou očkovací centra. Jenže Jihomoravský kraj měl jinou strategii.

„Naše filosofe byla úplně opačná, protože my jsme právě těm seniorům chtěli nabídnout, aby se mohli očkovat ideálně v místě bydliště u lékaře, kterého znají. Aby nemuseli jezdit někam do nemocnice nebo do očkovacího centra. Byl bych rád, aby tato varianta byla pořád na stole,“ vysvětluje Grolich.

Podle jihomoravského hejtmana by bylo výhodou, že by se senioři nemuseli registrovat do žádného systému, mohli by si pro vakcínu přijít v místě bydliště a nemuseli by jezdit do nemocnice.

Tohle fakt nechápu. Vláda zakázala očkování u praktiků. Na videokonferenci premiér řekl, že se s nimi počítá nejdřív až po naočkování prioritních skupin v očkovacích centrech. Očkování u praktiků ale dává smysl právě pro seniory, aby nemuseli nikam jezdit... Je to úplně naruby. pic.twitter.com/mmUBNIk67q — Jan Grolich (@JanGrolich) February 2, 2021

Premiér Andrej Babiš v reakci na hejtmanovo prohlášení Radiožurnálu řekl, že Grolichův výrok je nepravdivý a že jihomoravský hejtman chce očkovat mimo centrální registrační systém, což podle Babiše není možné. Premiér dále řekl, že zatím praktici nemůžou očkovat v ordinacích kvůli nedostatku vakcíny a počítá se s nimi až později.

„Co se týče praktických lékařů, tak jednotlivá očkovací místa s nimi spolupracují a perspektivně, když už budeme mít podstatně více vakcíny, ve druhém kvartálu budeme mít 8,4 milionu místo 1,7 milionu v prvním, tak budou zapojeni jako očkovací místa,“ řekl Babiš ve vysílání.

Ranní videokonference se účastnil třeba i pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátů. Ten řekl, že se skutečně od premiéra Babiše dozvěděl, že zapojení praktiků v tuto chvíli není na pořadu dne. Hřiba informace překvapila, protože vakcína od firmy AstraZeneca, která je vhodná právě pro očkování u praktiků, má do Česka dorazit koncem týdne.

„Podle vládního metodického pokynu z ledna mají být do očkování širší veřejnosti zapojeni praktičtí lékaři bez použití centrálního rezervačního systému,“ říká pražský primátor a komunikaci s premiérem popisuje jako zmatenou.

Podle Hřiba premiér Babiš minulý týden uvedl, že k očkování u praktického lékaře se budou muset lidé přihlásit právě skrz centrální rezervační systém.

Praktičtí lékaři nesouhlasí

Sdružení praktických lékařů se ohradilo proti omezení možnosti očkovat už v současné době v jejich ordinacích, které umožnily některé regiony. Pro některé seniory nad 80 let je podle nich vhodnější než očkovací centra, uvedlo v úterý v tiskové zprávě.

„Tisíce našich především starších pacientů vysloveně žádá, aby se mohli naočkovat u nás. Je naprosto nelogické, abychom je posílali do očkovacích center, což je pro mnoho z nich nepřekonatelně obtížné,“ uvedl předseda sdružení Petr Šonka.

Už dříve řekl, že pro některé seniory nemožnost očkovat se u jejich praktického lékaře znamená, že na vakcínu budou čekat až do doby, kdy v jeho ordinaci bude dostupná.

„Jsme připraveni naplno začít očkovat ve svých ordinacích v okamžiku, kdy dostaneme k dispozici vakcíny. Umíme naočkovat minimálně 50 000 osob denně, tedy milion lidí měsíčně,“ uvedl.

V některých regionech díky spolupráci s očkovacími centry v nemocnicích a krajskými koordinátory praktici očkovali už i první dostupnou vakcínou od Pfizer/BioNTech, která má přísné podmínky pro skladování v hlubokém mrazu. Lékaři tak museli rozmraženou vakcínu vyočkovat během šesti hodin.

„Je zjevné, že některé kraje jednoznačně preferují cestu zřizování očkovacích center, ať už krajských nebo soukromých. Zájmy pacientů, kteří si přejí nechat se očkovat u svého lékaře, se v tom poněkud ztrácí,“ podotkl.

Podle něj může hrát roli i ekonomika. Centrům hradí zdravotní pojišťovny k úhradě samotného očkování za den provozu paušál 4000 až 12 000 korun denně. Kraje podle něj naopak praktické lékaře a jejich zdravotní sestry vyzývají, aby šli očkovat do jejich center.