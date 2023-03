V otázce valorizace penzí zvolil Pavel přístup chytrého horáka. Je to adekvátní reakce, říká ústavní právnička

Změna valorizace důchodů míří k Ústavnímu soudu. Návrh na zrušení novely chystá opoziční hnutí ANO. Pokud by ho opozice nepodala, obrátí se na Ústavní soud prezident Petr Pavel. Co všechno bude Ústavní soud posuzovat? Je správné, když prezident podepíše zákon, u kterého má sám pochybnosti, že by mohl být protiústavní? Tomáš Pancíř se ptal Marie Zámečníkové z katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty v Brně. DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 20:54 16. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Je to schizofrenní situace," říká o Pavlovu podpisu ke snížení valorizace penzí Zámečníková | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona o důchodovém pojištění, snižující červnovou valorizaci penzí v průměru o 1000 korun měsíčně. Zároveň ale dodal, že sdílí pochybnosti o její ústavnosti, a že pokud se kvůli tomuto zákonu neobrátí na Ústavní soud opoziční poslanci, tak podnět podá on sám. Je tento postup správný?

Je to schizofrenní situace. Podpis prezidenta má vyjadřovat to, že prezident je s návrhem srozuměn. Jistým způsobem má také prezident jakožto jedna z pojistek v rámci legislativního procesu dbát minimálně na to, zda proběhl správně i proces. A pokud má pochybnosti, tak od toho tu máme veto a možnost vrátit návrh zákona zpátky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je dobře, že o sporných otázkách valorizace a možná i o pravidlech parlamentní diskuse rozhodne Ústavní soud, je přesvědčena ústavní právnička Marie Zámečníková

To, že podepsal, tedy v zásadě má znamenat, že jak s návrhem obsahu, tak i s procedurou souhlasí. Zároveň ale musím říct, že v aktuální politické situaci a s ohledem na to, že Petr Pavel je prezidentem týden a že atmosféra je vyhrocená, jde z mého pohledu o přístup chytrého horáka.

A sama za sebe říkám, že jsem podobný přístup očekávala, tedy že podepíše, ale jistým způsobem vyjádří pochybnosti a podporu tomu, aby návrh ve výsledku diskutoval Ústavní soud.

Petr Pavel přesně před týdnem slíbil ve Vladislavském sále, že bude zachovávat Ústavu. Není to, když podepíše zákon, o jehož ústavnosti má pochybnosti, vlastně porušením tohoto slibu?

To bych neřekla tak zcela ostře. Přece jenom pořád, i kdyby opoziční hnutí ANO nepodalo návrh na zrušení zákona Ústavnímu soudu, může to udělat i prezident, přestože podepsal.

Pavel podepsal omezení valorizace důchodů. Červnový růst penzí bude zhruba o polovinu nižší Číst článek

To není nic proti ničemu, respektive zákaz podání návrhu na základě toho, že by podepsal, z Ústavy nevyplývá. Netvrdila bych tedy tak ostře, že je to porušení slibu. Je to podle mého názoru adekvátní reakce na aktuální rozbouřenou situaci.

Z vašeho pohledu ústavní právničky je dobře, že o tom bude rozhodovat Ústavní soud?

Já si myslím, že v atmosféře, která tady panuje, a v široké diskusi spolu se všemi otazníky, které nad samotným návrhem panují, je dobře, že ve výsledku bude rozhodovat Ústavní soud. Jde o dvě velké otázky, procedurální a obsahovou, které si vyloženě říkají o vyjasnění ze strany Ústavního soudu a možná i o nějaké další vyjasnění do budoucna, zejména na poli pravidel parlamentní diskuse.

Ústavněprávní námitky směřující proti novele zákona o valorizaci penzí se týkají jednak možné retroaktivity, jednak toho, že zákon Sněmovna schvalovala ve stavu legislativní nouze. Opozice namítá, že nárok a legitimní očekávání směrem k červnové valorizaci penzistům vznikl už na konci ledna, když reálný růst cen přesáhl zákonem stanovenou hranici. Vláda v důvodové zprávě naopak tvrdí, že nárok vzniká až v pátém měsíci po měsíci, kdy k růstu dojde. Je toto ta klíčová otázka, kterou Ústavní soud bude posuzovat?

Ano, přesně to je ta klíčová otázka. Podle mého názoru jde o to, jestli nárok vzniká automaticky ze zákona v okamžiku, kdy dojde k převýšení inflace o pět procent, anebo tím, že je tam nastavená časová prodleva a zejména prostor pro vládu, aby zvýšení důchodů upřesnila a upravila prováděcím předpisem, tedy nařízením vlády.

Pavel dostal pokutu 60 000 za netransparentní údaje o dárcích. Již ji dohledovému úřadu zaplatil Číst článek

Tedy zda toto okno bude posouzeno jako možnost, kdy vláda do toho může částečně zpětně zasáhnout novelizací samotného zákona, nebo jestli už je na to pozdě, jestli neupravuje něco, co skutečně vzniklo, na co bylo legitimní očekávání. A toto bude ta klíčová otázka, kterou bude řešit Ústavní soud.

Klíčové bude, jestli Ústavní soud tuto úpravu posoudí jako tzv. pravou retroaktivitu, která je v zásadě nepřípustná, tedy že vy zasahujete novou úpravou do právních poměrů, které již vznikly.

Anebo jako retroaktivitu nepravou, která je obecně přípustná, to znamená, že sice řešíte právní poměry, které vznikly v minulosti, ale v těch jednotlivých situacích to řešíte až pro jejich budoucí následky. Pokud Ústavní soud dospěje k názoru, že je to nepravá retroaktivita, tak se domnívám, že úprava spíše obstojí.

Důležité je také zdůraznit, že se tu bavíme o sociálním právu, které je velmi úzce spjato s otázkami politickými. Sociální práva jsou velmi zjednodušeně řečeno drahá, to znamená, že i Ústavní soud je při jejich přezkumu více zdrženlivý, aplikuje mírnější tresty a v podstatě zkoumá pouze to, zda zákonná úprava nezasahuje do jejich skutečné dané podstaty.

Výhrady k novele valorizací penzí máme s Petrem Pavlem podobné, tvrdí Nacher z ANO Číst článek

Druhou námitkou z ústavněprávního pohledu je to, že sněmovna návrh schválila ve stavu legislativní nouze. O takové projednání požádala vláda s odůvodněním, že státu hrozí značné hospodářské škody. Toto podle vás obstojí?

To je velmi choulostivá otázka. Do velkého rozhodnutí ke stavu legislativní nouze z roku 2011, kdy se tehdejší Topolánkova vláda vlivem hospodářské krize snažila narychlo prosadit balíček úsporných zákonů, byla judikatura Ústavního soudu ve věci legislativní nouze poměrně benevolentní.

Tehdy ale Ústavnímu soudu bouchly saze a přetekl pohár trpělivosti a řekl: Dost! Legislativní nouze se bude vykládat restriktivně. Musí být skutečně splněny podmínky pro její vyhlášení, zejména a protože institutem legislativní nouze zasahujete do práv opozice jakožto parlamentní menšiny, omezujete její možnost diskutovat, omezujete její možnost se k návrhu zákona vyjádřit.

Právo na zabezpečení ve stáří je dáno ústavou, říká k otázce valorizace ústavní právník Gerloch Číst článek

A takové omezení prostě dosahuje až ústavněprávních konsekvencí v tom smyslu, že pokud vyhlásíme legislativní nouzi bez splnění zákonných předpokladů a vlastně s úmyslem omezit opozici na svých právech, porušujeme ústavně garantovaná pravidla legislativního procesu a v podstatě porušujeme zásady materiálního právního státu.

Myslím si, že je proto velmi důležité a dobré, že Ústavní soud bude rozhodovat i o této otázce a že budeme mít novější vodítko k tomu, co je v rámci parlamentní debaty možné, a co už ne.

Dá se odhadnout, jak dlouho jednání Ústavního soudu může trvat?

Bude záležet na tom, jaký materiál se Ústavnímu soudu dostane na stůl, jak dlouhá budou vyjádření ostatních účastníků, jak obsáhlá, jak podložená budou. Nedokážu to odhadnout, ale určitě nelze očekávat, že do léta budeme mít rozhodnutí. Budeme rádi, když se v létě konečně začne něco dít. Určitě to tedy bude spíše běh na dlouhou trať.

Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu, audio najdete nahoře ve článku.