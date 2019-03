‚Měl by zkusit Cyklon B.‘ Za výhružky zpěvákovi Bangovi muž před soud nepůjde, zaplatil 15 tisíc

V kauze rasově motivovaných výhružek zpěvákovi Radkovi Bangovi nepůjde k soudu obžalovaný Lukáš Krupka. Frontmana kapely Gipsy.cz označil na facebooku mimo jiné za „negra, co by měl zkusit Cyklon B“. K činu se Krupka doznal a zaplatil odškodné 15 tisíc korun, napsal v úterý server Novinky.cz. Praha 17:40 26. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Radek Banga s manželkou Veronikou na předávání cen Český slavík 2016 (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Rasistické výhružky a urážky se objevily na sociální síti facebook poté, co zpěvák a rapper Radek Banga kritizoval průběh Českého slavíka v roce 2016. V anketě tehdy získala druhé místo kontroverzní kapela Ortel spojovaná s extremistickou scénou.

Sálem se ozval potlesk, Banga ale vyhlášení doprovodil pískotem a poté na protest opustil sál. Následující den svůj postoj vysvětlil právě na facebooku. Bangova slova strhla vlnu nadávek, urážek a výhrůžek. Na příspěvek zareagovalo více než 21 tisíc lidí, přes 3000 ho sdílelo a více než 7 tisíc ho komentovalo.

‚Zastáváš se muslimů‘

Za rasisticky motivované výhružky Bangovi obvinili policisté celkem 12 lidí. Zatím padlo devět odsuzujících rozsudků, uvedl server Novinky.cz.

Lukáš Krupka z Domažlic se k činu přiznal a před soud tak nepůjde. „Obviněný splnil zákonné podmínky pro odklon trestního řízení. K činu se doznal a akceptoval návrh zmocněnkyně poškozeného o zaplacení finančního odškodnění,“ řekl deníku Právo domažlický soudce Milan Andrle s tím, že je rozhodnutí pravomocné a muži uložil dvouletou zkušební dobu.

O zpěvákovi Krupka napsal, že jde o „negra, co by měl zkusit Cyklon B“ (smrtící látka, kterou vraždili nacisté lidi v plynových komorách koncentračních táborů během druhé světové války, pozn. red.). Česká republika by měla být „bílá jako čerstvě padlej sníh“, napsal dále na sociální síť s tím, že Banga do takové země nepatří.

„Tohle tvoje zem není. A ještě se zastáváš muslimů. V téhle době plynem do rypáku nedostaneš, ale nějakej ko*** v županu ti uřízne hlavu,“ napsal Krupka.

Až tři roky za mřížemi

Za přečin hanobení rasy a podněcování k nenávisti vůči skupině osob hrozil muži z Domažlic trest až tři roky za mřížemi.

Z odsuzujících rozsudků udělil zatím nejvyšší trest okresní soud v Prostějově dvaatřicetiletému Aleši Rozsívalovi. Na Bangův profil na facebooku umístil 5. prosince 2016 příspěvky plné nenávisti, rasového podněcování a vulgarismů.

Bangovi obžalovaný vyhrožoval smrtí, „plynovou sprchou“ či uranovými doly. Muž podle žalobce umístil na síti také nenávistné příspěvky v diskusích týkajících se rehabilitace židovského hřbitova.

Rozsívala soud potrestal podmíněným trestem 18 měsíců se zkušební dobou 30 měsíců. Odsoudil ho za čtyři trestné činy - za hanobení národa, rasy, etnické či jiné skupiny osob, násilí proti skupině obyvatel či jednotlivci, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a za projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

Soudkyně mu uložila také dohled probačního úředníka, zpěvákovi i jeho bratru musí navíc zaplatit náhradu škody. Muži původně hrozily taktéž až tři roky vězení.

Příspěvek Radka Bangy na facebooku z roku 2016: