Milion chvilek používá vyděračské taktiky, tvrdí Vondráček. Babiše se svěřenskými fondy chápe

Jak hnutí ANO a jeho šéf a premiér Andrej Babiš zareagují na výzvu spolku Milion chvilek pro demokracii? Podle člena předsednictva ANO a předsedy sněmovny Radka Vondráčka nehodlá reagovat nijak. Výzvu z Letné pak považuje za vyděračství. Osobnost Plus Praha 17:09 20. listopadu 2019

„Jako zvolený poslanec a předseda sněmovny považuji za svou práci, že se potkávám s kolegy poslanci i z jiných politických stran. Dál reprezentuji svou zemi v zahraničí, vykonávám svou práci v Poslanecké sněmovně a o tom, s kým se mám nadále stýkat, rozhoduji já sám,“ odpověděl Radek Vondráček (ANO) v Interview Plus na otázku, proč nechce hnutí ANO s Milionem chvilek vést dialog.

„Není mi sympatický ten (jejich) politický styl. Nelíbí se mi. Kdybych nebyl diplomat, tak řeknu, že to jsou až vyděračské praktiky,“ dodal.

Babiš už prý na jejich otázky a požadavky odpovídá průběžně od doby, co je ve vládě. „Kolem střetu zájmů se vyjádřil několikrát, 100% dodržel vše, co mu zákon ukládá. Stejně jsou pokládány nové, stále se opakující požadavky, které jsou navíc dopředu nesplnitelné, když se nad tím člověk trochu zamyslí. Nebo jsou ryze personálního typu. To musím odmítnout. To už nejsou politické požadavky. V podstatě chtějí svrhnout vládu,“ uvedl předseda sněmovny.

‚Svržení legitimní vlády‘

Demise premiéra totiž podle něj znamená (a odkazuje se na převažující názory ústavních právníků) taky automaticky konec celé vlády. „Tato skupina (Milion chvilek) chce svrhnout, nebo nějakým způsobem odvolat, nebo jak jinak použít to správné slovo, legitimně ustanovenou vládu České republiky,“ upřesňuje.

Jako nejslabší místo požadavků spolku, organizátorů sobotní 250tisícové demonstrace na Letné, pak považuje žádost na odvolání ministryně spravedlnosti Marie Benešové (dříve ČSSD).

„Ukazuje, že je velmi dobrou ministryní, pracuje a předkládá zákony. Jsem velmi spokojen s její prací a žádné z potenciálních obav se nenaplnily. Tady by aspoň měli mít (Milion chvilek) nějakou tu sebereflexi. Ale oni nechtějí. Místo toho máme další ultimáta, že se Babiš musí zbavit Agrofertu. Co to je zbavit?“ ptá se Vondráček.

Svěřenské fondy?

Ze slovenského registru partnerů veřejného sektoru ale plyne, že výkonné a dozorčí funkce v obou svěřenských fondech dnes vykonávají právníci a manažeři Agrofertu, a to vedle premiérovy manželky Moniky Babišové. Podle šéfa poslanců nelze tyto věci srovnávat. „Hlavně neargumentujme slovenským rejstříkem. Oni mají jinou právní úpravu. Implementovali tam nějakou evropskou směrnici, která s vlastnictvím nemá nic společného. Tam, na konci, vždy musí být nějaká fyzická osoba, třeba i u státního podniku.“ (O právní úpravě, která se chystá v Česku, jsme informovali zde, pozn. red.)

Dodává, že Babiš vyhověl liteře zákona v plném rozsahu. „Stokrát líp než představitelé nyní demokratických stran, kteří své majetky tzv. odkláněli. Kteří převáděli majetky na své manželky a příbuzné. Svěřenský fond je řádný právní institut, který je transparentní,“ uvedl dále Vondráček.

Na otázku, jestli mu nijak nevadí správci-příbuzní, odpovídá otázkou. „Vy byste svěřil svůj majetek někomu úplně cizímu? Prostě úplně? Abyste dostál liteře zákona?“

Svěřenský fond má prý svou podstatu úplně jinde, a to ve vynětí majetku a zbavení výkonných pravomocí. „A to vše Babiš udělal. On Agrofert neřídí, na to jsou tam správci. Vždyť to ani není možné, když máme teď premiéra na Ukrajině,“ uvedl Vondráček s poukazem na Babišovu zahraniční návštěvu. Navíc prý ze strany Milionu chvilek nenachází „jediný konkrétní argument, že by Babiš své pravomoci nějak zneužil.“

Prodej Agrofertu

Vondráček zopakoval, že premiér Babiš žádné fondy neovládá a nemá k tomu pravomoci. „Požadavek, aby Agrofert prodal, splnit ani nemůže, protože s akciemi nenakládá… Když si představíte, že by se holding takové velikosti prodával za dva měsíce, tak i to je nesmysl. Podobné akvizice trvají roky. Nebo snad mají nějakého kupce?“ uvedl Vondráček o svém stranickém šéfovi.

Předseda sněmovny se podle svých slov snaží protesty na Letné snaží brát s respektem - prostě tak, že část společnosti je nespokojená s premiérem a prezidentem Milošem Zemanem. „Ale nejtěžší na té demokracii je vzájemný respekt. Přál bych si, aby těch 250 tisíc lidí respektovalo taky ty, co Babiše zvolili. Protože nejsou o nic horší než oni,“ dodává Radek Vondráček a dodává, že demonstrace nesleduje, a to, co o nich ví, je pouze z médií.

