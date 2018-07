Začíná platit řada změn: bílé plomby pro děti a těhotné, rychleji vydané pasy, parkování na letišti v Praze

Od neděle 1. července vstupuje v platnost celá řada nových zákonů – respektive novel zákonů – a nařízení. Mimo jiných jsou to nová pravidla o bezplatné právní pomoci pro chudé, možnost nechat si vystavit občanský průkaz nebo cestovní pas do 24 hodin, nebo změny parkování na pražském Letišti Václava Havla. Server iROZHLAS.cz vám přináší jejich přehled. Praha 10:45 1. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zubař (ilustrační foto) | Foto: CC0 Creative Commons | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Konec amalgámových plomb pro děti a těhotné

Dětem do 16 let, těhotným a kojícím ženám nebudou zubaři dávat po ošetření zubního kazu amalgámové plomby. Od neděle totiž začínají platit nové předpisy omezující používání rtuti, která postihuje životní prostředí i lidské zdraví. Evropský parlament je schválil již loni v březnu. Ročně zubaři udělají v Česku přes pět milionů všech typů zubních výplní, ze zdravotního pojištění se na ně ročně vydá asi 1,5 miliardy korun.

Amalgámové plomby u dětí a těhotných nahradí bílý cement. Novinku zaplatí pojišťovny Číst článek

Takzvaný míchaný amalgám na plomby připravovali dosud stomatologové přímo v ordinaci mimo jiné ze rtuti. Pro dospělé budou dál používat takzvaný dozovaný, neboli předem navážený a připravený amalgám. Předseda České stomatologické komory Roman Šmucler řekl, že úplný zákaz amalgámu bude nejspíš až v roce 2030.

Veřejné zdravotní pojištění počítá s tím, že jedna varianta plomby bude zdarma. Nově to bude pro děti, těhotné a kojící takzvaný skloionomerní cement, ze kterého jsou plomby bílé. Zdravotní pojišťovny jim plomby z něj hradí už od začátku letošního roku. Podle některých zubařů jsou ale bílé zubní výplně méně kvalitní a bude je třeba častěji opravovat.

Každý pátý Čech se bojí zubaře. Lidé kvůli tomu odkládají preventivní prohlídky Číst článek

Podle zubařů jsou náklady na vytvoření jedné míchané amalgamové plomby asi o polovinu vyšší než částka placená za ni pojišťovnou. Za amalgamovou plombu například VZP loni platila lékařům 270 korun, letos za bílou 495 Kč. Pro letošní rok pojišťovny počítají s penězi na dražší bílé plomby navíc. U VZP, mezi jejíž klienty patří asi 60 procent obyvatel Česka, to bude asi 150 milionů korun.

Podle Šmuclera se letos peníze možná nevyčerpají. „I přes navýšení úhrady za výplně u dětí, kojících a těhotných matek, počet kazů klesá,“ uvedl.

Zubní lékaři dlouhodobě volají po tom, aby pojišťovny zubní výplně neproplácely, peníze mají jít spíš na prevenci. V roce 2012 to navrhl tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), tehdejší vládní koalice to ale zamítla.

Bezplatná právní pomoc

Bezplatná právní pomoc chudším lidem počínaje nedělí zahrnuje i udílení právních rad a zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Podle novely zákona o advokacii, která v neděli nabývá účinnosti, mohou o tuto pomoc žádat lidé, kteří mají příjem do trojnásobku životního minima. Novela pamatuje také na poradenství pro cizince v přijímacím středisku nebo v zařízení pro zajištění cizinců, uvedlo na webu ministerstvo spravedlnosti, které novelu připravilo.

Odborná pomoc i ochrana soukromí. Probační a mediační služba vysvětluje, na co mají právo oběti trestných činů Číst článek

Nemajetní, kteří potřebují právní pomoc, se mohou po zaplacení stokorunového poplatku obracet na Českou advokátní komoru (ČAK), přičemž o pomoc musí požádat prostřednictvím formulářů. Ročně budou mít nárok na právní porady v celkovém čase dvě hodiny.

Vedle poradenství se mohou nemajetní nově obrátit na ČAK s žádostí o určení advokáta, pokud potřebují komplexnější právní službu, jako je zastupování v řízení.

Od poplatku pro advokátní komoru jsou podle ministerstva osvobozeni například držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo lidé pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi. Ministerstvo spravedlnosti přijde rozšíření bezplatné právní pomoci ročně na zhruba 34 milionů korun bez daně z přidané hodnoty.

Doklady | Foto: Honza Ptáček

Zkrácená lhůta na pasy a občanské průkazy

Lidé mohou po neděli žádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. Doklad získají za vyšší poplatek do jednoho pracovního dne od podání žádosti na ministerstvu vnitra nebo do pěti dnů od žádosti na obecních úřadech s rozšířenou působností.

Komunikace s úřady z domova. Od července budou úřady vydávat nově občanské průkazy s čipem Číst článek

Občanské průkazy i cestovní pasy do 24 hodin bude vydávat v pracovních dnech pouze ministerstvo vnitra na svém pracovišti v Praze v ulici Na Pankráci 72. Dospělí za tento občanský průkaz zaplatí 1000 korun, u dětí do 15 let je poplatek poloviční, v případě cestovního dokladu bude úřad od dospělých inkasovat 6000 korun a za děti 2000 korun.

Doklady do pěti dnů je možné je získat na úřadech obcí s rozšířenou působností, správní poplatky u občanských průkazů pro dospělé činí 500 korun a pro děti 300 korun, u pasů je to 3000 korun a 1000 korun. Ve standardních lhůtách do 30 dnů bude vydání pasu stát dospělého 600 korun, dítě 100 korun; za občanský průkaz zaplatí občané mladší 15 let 50 korun, dospělí nic.

Řidičské průkazy kdekoliv

O vydání řidičského průkazu nebo jeho výměnu mohou lidé nově žádat na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností a nikoliv jen v místě trvalého bydliště, jako to bylo dosud. K žádosti navíc nemusí přikládat papírovou fotografii. Zjednodušení přinesla novela poslanců z klubu TOP 09 a Starostů. Vydání průkazu ale zdražilo, lidé za jeho vydání zaplatí místo původních 50 korun 200 Kč.

Poslední možnost vyměnit si řidičský průkaz z roku 2007. Tisícům řidičů od Nového roku propadne Číst článek

Změna v působnosti úřadů se vztahuje i na průkazy profesní způsobilosti a na paměťové karty řidiče, které se dávají do digitálních tachografů.

Zvýšení poplatku za vydání průkazu je podle zdůvodnění dáno tím, že se neměnil řadu let a lidé ušetří za papírovou fotografii. Navíc obyvatelé, kteří žijí jinde než v místě bydliště, nemusí kvůli podání žádosti a vyzvednutí průkazu cestovat, což jim uspoří čas i peníze.

Fotografii si úředníci nově opatří v digitální podobě z registru veřejné správy nebo ji pořídí přímo na úřadě vlastním fotoaparátem. Papírová podobizna je podle novely ale dál nutná u mezinárodních řidičských průkazů, za jejichž vydání lidé nově zaplatí 50 korun.

Výhradně úřady obcí s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště budou dále řešit například odebírání řidičských průkazů nebo pozastavování jejich platnosti.

Řidičský průkaz (ilustrační obrázek) | Foto: Fotobanka Profimedia

Zpřehlednění listin pro dlužníky

Začíná platit vyhláška, která exekutorům nakazuje sjednotit a zjednodušit listiny zasílané dlužníkům. Ministerstvo spravedlnosti původně připravilo jednotné vzory formulářů k dobrovolnému využití, nakonec se je však rozhodlo zavést jako povinné.

Proč je tolik exekucí? Vlivové skupiny zprivatizovaly spravedlnost, říká Hůle z Člověka v tísni Číst článek

„Potřebujeme, aby se lidé orientovali, aby věděli, co po nich exekutor chce, proč to po nich chce a co s tím mají dělat,“ vysvětlil sjednocení listin bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Nové formuláře obsahují v úvodu přehlednou tabulku se jménem dlužníka a věřitele nebo s výší vymáhané částky. Společně s prvním zaslaným dokumentem navíc dlužník dostane shrnuté základní informace o exekučním řízení včetně grafického znázornění kroků od zahájení exekuce až po její skončení. Součástí poučení bude i odkaz na web ministerstva, kde dlužníci získají další informace a také formuláře například pro opravné prostředky.

Webový portál o exekucích spustilo ministerstvo v červnu. Hlavním cílem stránek je zvýšit informovanost veřejnosti o právních úpravách exekucí, ale také usnadnit orientaci dlužníků a dalších lidí v konkrétních životních situacích.

Přísnější pravidla pro parkování na pražském letišti

Letiště Praha od neděle zpřísňuje podmínky pro parkování osobních aut. Hlavní změnou je omezení parkování na místech expresního stání pouze jednou během 24 hodin. Zároveň se zvýší cena za krátkodobé parkování z 50 korun na 60 korun. Řekla to mluvčí letiště Marika Janoušková.

Český Aeroholding skončí. Vláda rozhodla, že se spojí s Letištěm Praha Číst článek

Už dříve o změnách informovala Mladá fronta Dnes, podle které jsou komplikací především pro řidiče vozů Uber a dalších přepravních služeb. To, že je změna namířena mimo jiné na komerční provozovatele, kteří za parkování dosud neplatili, připustilo i letiště. Řidiči komerčních služeb tak nebudou moci opakovaně čekat na expresních místech, která jsou na 15 minut určena přednostně pro vyložení a nástup cestujících.

Letiště jim proto k tomuto účelu nabízí k parkování předplacené karty. „Pro cestujícího je to naprosto dostatečné, protože nikdo neodlétá vícekrát v rámci 24 hodin,“ dodala mluvčí.

Pražské letiště už půl roku otevírá zavazadla ke kontrolám. Stěžuje si zlomek lidí Číst článek

Podle ní se díky novým pravidlům parkování zároveň zvýší počet míst pro další zákazníky letiště. „Nový systém nám umožní regulaci kapacit a zajistí stejné podmínky pro všechny komerční subjekty, které infrastrukturu letiště ke svému podnikání využívají,“ uvedla.

Zdražení o deset korun v parkovacím domě PC Comfort a na venkovním parkovišti PB Economy je podle mluvčí odrazem zvýšených nákladů letiště na služby spojených s parkováním. Letiště zdražuje po více než deseti letech.

Změny jsou podle Janouškové reakcí i na zvýšený počet odbavených cestujících. Letiště během loňského roku odbavilo rekordních 15,4 milionu cestujících. Letos vedení letiště očekává, že bude atakovat hranici 17 milionů pasažérů.

Letiště Václava Havla v roce 2016 | Zdroj: Letiště Václava Havla

Nových 19 národních kulturních památek

Seznam národních kulturních památek je od neděle širší o dalších 19 sakrálních staveb a areálů, mezi nimi je například poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze, poutní areál ve Svatém Janu pod Skalou nebo Svatý Kopeček u Olomouce. Seznam tak podle mluvčího Národního památkového ústavu Jana Cieslara nově čítá 338 památek, z toho 314 nemovitých a 24 movitých.

Vláda přidala na seznam památek 19 sakrálních staveb, mezi nimi Svatý Kopeček Číst článek

Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství země, vztahuje se na ně přísnější ochrana než na kulturní památky, kterých je také mnohem více. Podobně jako u kulturních památek i u národních kulturních památek zákon upravuje jejich trvalý i dočasný vývoz do zahraničí a prodej. Naposledy se seznam národních kulturních památek rozšiřoval před více než rokem, kdy na něj přibylo 15 položek.

Poslední návrh na prohlášení staveb za památky, které požívající nejvyšší možné ochrany státu, vláda schválila letos v lednu. Návrh 19 objektů jí předložilo ministerstvo kultury, které se při každé vlně návrhů seznamu soustředí na určitý typ památek.

Tentokrát vybralo výhradně sakrální stavby, respektive komplexy či areály. Vedle zmíněných to jsou třeba dva poutní areály v Libereckém kraji (v Horní Polici a v Hejnicích), poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově v Ústeckém kraji, Chlum Svaté Maří s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény na Sokolovsku nebo Svatý Hostýn na Kroměřížsku.

Parkovací zóny na části území Prahy 4

V Praze 4 v neděli začnou platit parkovací zóny. Nebudou na celém území městské části, ale pouze v nejvytíženějších místech. Značky vymezující zóny byly do ulic rozmístěny v uplynulých týdnech, dosud však byly přelepeny. Rezidenti zaplatí za parkovné 1200 korun za rok. Vydávání parkovacích oprávnění ale provázely problémy, protože se radnici na několik dní porouchal software.

V další městské části začaly fungovat parkovací zóny. Přespolní už nezaparkují v Praze 8 Číst článek

Situace v Praze 4 je podle radnice špatná zejména podél trasy metra C, tramvajových linek v Nuslích a Podolí a v ulicích sousedících s Prahou 2 a 5, kde zóny už fungují. V těchto problematických místech Prahy 4 proto budou také platit parkovací zóny.

V současném systému už řidiči nemusí mít za oknem auta parkovací kartu, ale na radnici zaregistrují jeho poznávací značku. Hned v první den spuštění registrace na začátku června ale systém přestal na několik dní fungovat, problém byl s dodaným softwarem.

Kvůli výpadku softwaru vznikl spor mezi zastupiteli Prahy 4. Část z nich chtěla kvůli problémům s vydáváním oprávnění jejich spuštění odložit na září, návrh zastupitele a bývalého starosty Pavla Caldra (Pro Prahu) nakonec ale neschválili.

Jako první vznikly v hlavním městě zóny v roce 1996 v části Prahy 1, kde se snaha o regulaci dopravy objevila už v roce 1982. Následně byly rozšířeny na celou Prahu 1, 2, 3 a 7 a části Prahy 16. Samy provozují parkovací zóny radnice 13, 16 a 22. Od začátku února funguje v Praze 3 a 7 stejný režim jako v Praze 1, 5, 6, 7 a 8, kde řidiči za okna vozů nemusí umisťovat parkovací karty, ale radnice registruje registrační značku vozu a auta tam kontrolují speciální vozy vybavené kamerami.