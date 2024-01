Podíl v rodinné restauraci i hospodaření firmy. Jeden spor bratrů Rathů soud vrátil, druhý uzavřel

Ve sporu bratrů Davida a Michala Rathových o podíl v rodinné restauraci bude muset znovu rozhodovat Krajský soud v Ústí nad Labem. Nařizuje to rozsudek Nejvyššího soudu v Brně, který celý případ přezkoumal a původní verdikt krajského soudu zrušil.

Žaloba Michala Ratha cílí na firmu manželky jeho bratra Davida Czech Clinic, na kterou měl expolitik svůj podíl na čas převést. Podle žaloby účelově a v rozporu se zákonem. To ale advokát expolitika a firmy Adam Černý odmítá.

Co naopak končí, je spor o nahlížení do hospodaření rodinné firmy 4R, o což usiloval Michal Rath. Odvolací Vrchní soud v Praze jeho právo potvrdil. „Myslím, že tohle už je tím rozsudkem uzavřené,“ komentuje advokát Černý. Původní zpráva Roudnice nad Labem / Brno 11:30 20. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David (vlevo) a Michal (vpravo) Rathovi. Bratři spolu vedou hned několik soudních pří o rodinný majetek | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / ČTK

Bratři David a Michal Rathovi spolu vedou několik soudních pří. Většina z nich se točí okolo jejich rodinného majetku a jedna z linek sahá do Roudnice nad Labem na Litoměřicku, kde rodina vlastní nemovitost – restauraci Na Růžku. Právě v tomto sporu vynesl na konci roku Nejvyšší soud v Brně rozsudek, který vrátil celou věc na Krajský soud v Ústí nad Labem k dalšímu rozhodnutí.

O co v případu jde? Každý z bratrů drží v restauraci třetinový podíl, zbylou třetinu pak měl jejich zesnulý otec Ratmír Rath, o jehož dědictví vedou bratři také spor.

V srpnu 2018 využil bývalý politik, který byl v letech 2019 a 2022 pravomocně odsouzen za korupci, David Rath krátkého období, kdy mu soudy uvolnily do té doby zaplombovaný majetek. Ten rychle prodával své rodině.

Mimo jiné takto prodal také svůj třetinový podíl v roudnické restauraci Na Růžku, a to firmě Czech Clinic, jejíž majitelkou je jeho manželka Eva Rathová. Exhejtman to vysvětloval tím, že neměl na opravy a v situaci, kdy mu hrozilo vězení „by ten dům mohl spadnout“. Jak zjistil už dříve server iROZHLAS.cz a Radiožurnál, firma podíl v restauraci odkoupila za půl milionu korun.

Soudní spory Kromě sporu o prodej podílu v roudnické hospodě se bratři soudí také o dědictví po zesnulém otci Ratmírovi. Spor probíhá také kvůli domu ve Zbuzanech. David Rath si totiž v domě zřídil trvalé bydliště, podle svého bratra Michala proto, aby tam „nalákal“ exekutora. Kromě toho se expolitik snaží od svého bratra zpětně vysoudit nájemné za uplynulé tři roky.

To se ale nelíbilo Michalu Rathovi, který považuje prodej za účelový a v rozporu se zákonem. „Bratr prodal dům společnosti Czech Clinic a.s., zcela při prodeji opomněl moje předkupní právo. Jak jsem pochopil, společnost si byla situace vědoma již při nákupu. Protože společnost nereagovala, podal jsem žalobu na vydání nemovitosti pro porušení předkupního práva,“ vysvětlil důvody další pře Michal Rath.

Spor o podíl

Tím spor o podíl v roudnické restauraci odstartoval, ale u prvoinstančního soudu zdaleka neskončil. Tři dny před jeho rozsudkem, který potvrdil, že předkupní právo Michala Ratha bylo porušeno, totiž došlo ke zrušení kupní smlouvy a majitelem sporného podílu se opět stal David Rath, jak jsme informovali před dvěma lety.

Firma Czech Clinic se tak mohla proti verdiktu odvolat s tím, že v době vydání rozsudku podíl nevlastnila. „Napadený rozsudek je již z tohoto důvodu zcela vadný a nezákonný,“ uvedl tehdy v odvolání obhájce společnosti Evy Rathové Adam Černý. Což následně potvrdil také již zmíněný Krajský soud v Ústí nad Labem.

Jenže Michal Rath odmítl rozsudek odvolacího soudu příjmout a dovolal se k Nejvyššímu soudu v Brně. „Rozsudek krajského soudu jsem vnímal jako účelový a nespravedlivý, kdy dle mého soud vědomě rozhodl ve prospěch cizího zájmu a nikoliv práva. Tak mně nezbylo, než se dovolat k nejvyššímu soudu,“ vysvětlil.

Ten na konci roku vynesl opět verdikt v jeho prospěch. Předseda senátu David Havlík v rozsudku konstatoval, že se krajský soud svým původním verdiktem „odchýlil od ustálené rozhodovací praxe“, že jeho rozhodnutí „spočívá na nesprávném právním posouzení věci“, a proto rozsudek odvolacího soudu ve třech výrocích ze čtyř zrušil.

Jediný výrok, který ponechal, je rozhodnutí nepřipustit návrh na vstup Davida Ratha do řízení namísto žalované firmy jeho ženy. A to proto, že tento výrok advokát Michala Ratha nedostatečně zdůvodnil.

Celá věc se tak opět vrací na stůl soudců Krajského soudu v Ústí nad Labem, kteří jsou verdiktem jejich kolegů z Brna vázáni. A musejí tedy postupovat s ohledem na něj.

Dohodu nevylučujeme, ale...

I proto Michal Rath věří v to, že před Krajským soudem v Ústí nad Labem tentokrát uspěje. „Pokud platí v této republice zákony a je právním státem, jak neustále deklaruje, tak tomu věřím,“ řekl serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu.

Podle advokáta firmy Czech Clinic Adama Černého ale není situace tak jasná. „Důvod toho zrušení se týkal v zásadě nějakých spíše teoretických aplikací toho zákona. Těžko říct, jak teď soud rozhodne, uvidíme. Ten spor je komplikovaný,“ řekl advokát.

Že by se oba bratři nějakým způsobem dohodli, advokát firmy a Davida Ratha nepředpokládá. „Dohoda je možná vždycky. Ale oni se už asi nedohodnou, protože se nedohodli doteď,“ podotýká, což ostatně naznačuje také Michal Rath.

Ten poukazuje na situaci po rozsudku krajského soudu, kdy na něj údajně „bratr a jeho žena udělali obrovský nátlak na náhradu veškerých nákladů“, což mělo způsobit i exekuci Michalova majetku.

„Když na mě neustále takto útočí, vydírá mě a snaží se mě majetkově zničit, tak žádná dohoda zřejmě není možná. Nevypadá to, že by vůbec o nějaké dohodě uvažoval. Já jsem samozřejmě jednání nakloněn, bratrův právník řekl, že by se také rád dohodl, ale že jeho mandant to nechce,“ říká.

Zpět do firmy

Bratři Michal a David Rathové spolu vedou sporů mnohem více. Michal například tvrdí, že ho expolitik připravil o majetek a že mu brání v přístupu do účetnictví a vedení společné firmy, která spravuje rodinné nemovitosti.

I v této společnosti – 4R – mají bratři třicetiprocentní podíly. Zbylých 40 procent pak je napsáno na jejich otce Ratmíra, jehož dědictví spravuje Jan Vondráček. Jenže Michal Rath tvrdí, že k informacím z hospodaření firmy nemá dlouhodobě přístup, a proto se i jich dožadoval soudní cestou.

Naposledy Michalova práva na informace o firmě potvrdil svým usnesením z konce loňského roku, do kterého mohl server iROZHLAS.cz a Radiožurnál nahlédnout, Vrchní soud v Praze. Verdikt je tedy pravomocný a jak potvrdil také právní zástupce firmy 4R Adam Černý, další kroky se v této věci už neplánují. „Myslím, že tohle už je tím pravomocným rozsudkem uzavřené,“ řekl.

Uzavřená je i žaloba Davida Ratha na svého bratra za to, že o něm měl říct, že „lže, krade a podvádí“. Podle expolitika to uškodilo jeho pověsti. Soud ale žalobu zamítl s tím, že mezi slovy jeho bratra a špatnou pověstí expolitika neexistuje souvislost.

Naopak pokračuje spor o platnost závěti, kterou Ratmír Rath odkázal veškerý majetek synovi Davidovi. Jak už jsme informovali dříve, žaloba Michala Ratha se opírá o fakt, že změna poslední vůle jeho otce byla sepsána v krátké době, kdy Ratmíra postihl infarkt a čekal na příjezd sanitky. Podle žaloby nebyl v té době schopný rozhodovat a závěť podepsal pod nátlakem. S tím se prvoinstanční soud neztotožnil a označil závěť za platnou. Michal Rath se ale proti rozsudku odvolal, a tak spor pokračuje.