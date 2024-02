Bojím se o život, ničím jsem se neprovinil, říká politik Štětina, který je v Rusku na seznamu hledaných osob

Na seznamu hledaných osob v Rusku jsou nejméně čtyři Češi, jak zjistil ve středu Radiožurnál poté, co celou databázi zveřejnil ruský nezávislý web Mediazona. Hrozbě zatčení, pokud by do země vkročil, čelí třeba někdejší senátor a válečný reportér Jaromír Štětina. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz řekl, že se bojí o svůj život.

Rozhovor Praha 14:42 15. února 2024