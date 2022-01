Dvě verze zkoušky i možnost opakování během celé střední. Ministerstvo chce změnit pravidla maturity

Část maturitní zkoušky by mohli studenti v budoucnu skládat už v prvním ročníku. Taky by si mohli vybrat ze dvou verzí závěrečné zkoušky tu snazší, pokud by už nechtěli studovat dál na vysoké škole. Taková proměna by mohla maturity čekat už během pár let. Na tom, že je potřeba zkoušky upravit, se shodují zástupci nové vlády i pedagogové. Praha 5:50 18. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinkou by mohla být taky maturitní absolventská práce v posledním ročníku. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Studenti středních škol si musejí během maturity poradit jak s jednotnou státní částí zkoušky v podobě didaktických testů z češtiny (a pak buď z matematiky, nebo z cizího jazyka), tak i s tou školní částí, kterou si každá škola určuje sama.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak by mohly už za pár let vypadat maturity? Poslechněte si v reportáži

Nejinak tomu bude letos, už za pár let by ale studenti mohli místo běžné maturity skládat i jednodušší profesní.

„Kdy by mohl jedinec končit maturitou, která by byla profesní a která by vlastně mu neumožňovala jít na vysokou školu, ale umožnila by mu výkon povolání,“ přibližuje návrh univerzitního think tanku Vzdělávání21 Radka Wildová, prorektorka Univerzity Karlovy.

Podle ní je současná podoba maturity „zkostnatělá a neodráží trendy“. „Každý rok 4300 studentů končí s tím, že nemají ukončené středoškolské vzdělání, protože nezvládnou celý proces maturity,“ upozorňuje pro Radiožurnál.

Právě to je podle ředitele informačního centra o vzdělávání EDUin Miroslava Hřebeckého největší problém.„Končíte bez maturity, tím pádem máte pro stát a hlavně pro trh práce v podstatě základní vzdělání,“ říká.

„Co to znamená, je nám asi jasné: potácet se v málo kvalifikovaných nebo vůbec nekvalifikovaných profesích na úrovni velmi, velmi podprůměrné mzdy.“

Možnost opakování

Think tank Vzdělávání21 rovněž navrhuje, aby státní maturitu jako propustku na vysokou školu mohli absolventi kdykoliv později dodělat.

Za prospěšnou změnu to považuje Martin Chvál z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. „Student by během studia mohl eventuálně vykonat oba typy této maturity,“ naznačuje.

Část maturity by ale studenti mohli skládat i v předstihu v nižších ročnících. „Státní maturita v našem pojetí je jakési středoškolské minimum, které si můžete dělat opakovaně kdykoli. To znamená prostě v prvním ročníku vrhnu na angličtinu, zkusím to, uspěju třeba na trojku a ta známka se mi nelíbí, tak to příští rok zkusím znovu,“ podotýká k tomu ministr školství Petr Gazdík (STAN).

Novinkou by mohla být taky maturitní absolventská práce, kterou by studenti zpracovali v posledním ročníku.

Resort školství už tento model zkouší na několika středních školách - jednou z nich je Hotelová škola v Poděbradech.

„Maturant si nebude losovat témata, ale 45 minut v kuse mu bude komise klást otázky a ty máme připravené tak, že prokáže svoje znalosti, dovednosti a kompetence pro každý z těch zkoušených předmětů, které normálně v profilové zkoušce máme,“ vysvětluje její ředitelka Jana Podoláková.

Vláda Petra Fialy (ODS) se zavázala k tomu, že do konce roku 2023 dokončí revizi rámcových vzdělávacích programů. Tomu by se pak měly přizpůsobit taky maturitní zkoušky.