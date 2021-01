Plaga: Slovní hodnocení na vysvědčení zohlední složitou situaci, žáky chceme pravidelně testovat

Školní rok je v polovině. Žáci a studenti ale ve škole od září moc času nestrávili. Kvůli epidemii koronaviru absolvovala většina školáků první pololetí převážně na dálku. Ve čtvrtek se má rozdávat pololetní vysvědčení a ministerstvo školství doporučilo, aby školy místo známek tentokrát ohodnotily žáky slovně.„Je třeba zohlednit specifičnost situace v každé rodině,“ řekl šéf resortu Robert Plaga (ANO) v Ranním interview Radiožurnálu. Praha 10:25 25. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo školství doporučilo, aby školy místo známek tentokrát ohodnotily žáky slovně | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jaká je to pro vás zpráva, že školy většinou zůstávají u klasického vysvědčení se známkami?

Pro mě je dobrou zprávou, že téměř třetina škol přikročila ke kombinaci. Není to o tom, že bychom někoho nutili, aby známkoval slovně. Myslím si, že kombinace je vhodná, protože je těžká doba a je třeba zohlednit specifičnost situace v každé rodině. To je lepší přes slovní hodnocení.

Nemůže to žákům uškodit – konkrétně studentům devátých tříd, u nichž jsou známky faktorem u přijímacího řízení na střední školy?

Pokud je na vysvědčení slovní hodnocení, pro potřeby přijímacího řízení má škola povinnost ho převést na známku. Tam se není ničeho bát.

Má vláda k dispozici údaje o tom, jak nebezpečné je šíření viru ve školách?

Řada studií z posledních měsíců je protikladná. V dokončení je nyní i studie, která podle mě nemá obdoby. Dělá ji český BISOP a ukazuje, že školy nejsou semeništěm viru. Ale ve chvíli, kdy jsou školy otevřené, tam k nějakému šíření dochází. Nemají tak pravdu ti, kteří říkají, že se vir ve školách nešíří, ani ti, kteří tvrdí, že ve školách se šíří víc.

Situace je taková, že vir je všudypřítomný. Školy tak nebudou výjimkou ani místem, kde dochází k šíření mnohonásobně rychleji.

Kdy bude k dispozici finálová podoba této studie?

Je to záležitost dvou až tří týdnů. Předběžné výsledky ale hovoří takto.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO v neděli řekl, že třeťáci, čtvrťáci a páťáci se do školy nevrátí dříve než v půlce února. Původně se hovořilo o jejich možném návratu už příští týden. Co na tuto zprávu říkáte?

Stejně jako všichni moji kolegové v Evropě respektuji rozhodnutí zdravotníků. I když bych si přál, aby se děti opět učily prezenčně, uvědomuji si, že situace je složitá. Třetí až pátý ročník znamená 300 tisíc dětí, které by se rázem rozpohybovaly. A opatření jsou založená na omezení kontaktů. Pokud by se nepodařil zvětšený pohyb dětí vykompenzovat v jiné části společnosti, jsem proti. Konečné slovo mají epidemiologové a ministerstvo zdravotnictví a tak je to správně.

A co maturitní ročníky?

V případě maturantů a závěrečných ročníků mluvíme o ukončení studia, mají tedy také prioritu. Debatu vedeme už od podzimu. Byl bych rád, aby se podařilo zajistit logisticky testování neinvazivními kloktacími testy, abychom zvýšili bezpečnost na školách.

Testování studentů

Kloktací testy se používaly zatím jen v rakouských školkách. Jsou s nimi v Česku nějaké zkušenosti?

V Česku jsou dvě firmy, které s vývojem pokročily, a záleží na ministerstvu zdravotnictví, případně podřízených organizacích, kdy dostanou povolení. Důležitá je logistika. Je důležité si uvědomit, že v případě maturantů se bavíme o 100 tisících studentech, kteří by měli být pravidelně testováni. A to je složitá operace, kterou ministerstvo musí brát v potaz.

Z vašich slov ale hádám, že s variantou testování jednou týdně už trochu počítáte.

Byl bych velmi rád, kdyby byly kloktací testy takto dostupné. Vývoj jde dopředu, a pokud bude jen trochu možné to zajistit a zaplatit ze zdravotního pojištění, tuto variantu preferuji. A budu rád, když se objeví a bude i do několika týdnů realizovatelná.

Stěry z nosohltanu jsou podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Michala Černého pro děti nepříjemné. Je to tedy tak, že budou kloktací testy, nebo žádné?

V případě středoškoláků si dovedu představit různé varianty testů, u prvního stupně si to představit nedovedu.

Návrat do školy tedy ano, ale pouze s testy?

Není to podmíněno testy, ale byla by to preferovaná varianta. Návrat do škol tedy ano, ale ve chvíli, kdy řekne ministerstvo zdravotnictví, že je situace vhodná. Rozhodně ne za každou cenu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) vás vyzval, aby přijímací zkoušky na střední školy nebyly v plném rozsahu. Budou tedy lehčí? Na co se mají studenti připravit?

To jsou dvě různé věci. Pan premiér mluvil o maturitě, tam jsou dva hraniční tábory – úplné zrušení a neodpouštět vůbec nic. Správná cesta je podle mě v polovině. Nějaké úpravy budou. Ale je důležité si uvědomit, že u mnohých obsahují zkoušky i praktické části. Řešení je složité, ale společně s řediteli jsme na dobré cestě.

Česká středoškolská unie vyzvala, aby byly maturitní zkoušky při distanční výuce lehčí, premiér Babiš je pro zrušení didaktických testů nejen na zdravotních školách. Uvažujete nad tím?

Uvažujeme nad všemi variantami. Situace se nám přehoupla přes nový rok, takže se snažíme najít správný balanc, a to jak s asociací, s učiteli i s žáky.