Výměna zámku za pět tisíc. ‚Šmejdi‘ v Praze obírají seniory navzdory zákazu podomního prodeje

Předražené výměny zámků od podomních prodejců trápí seniory po celém Česku. Zkušenosti s tím má i 71letý František Kain z Teplic. Jemu firma na začátku května pod záminkou vykrádání bytů v okolí nabídla výměnu zámků za 5500 korun.

„On ještě argumentoval, že nemáme ten správný, aby ho pojišťovna uznala. Tak jsme souhlasili. Ptal jsem se, kdy to přijdou vyměnit a on vzal telefon a že má technika s sebou, ale že teď vyměňuje zámek a že mají dost práce. Že jsou žádaní. Jenže najednou, jak zavolal, tak se objevil technik, který čekal o poschodí výš,“ říká pan František.

Se stejným podnikatelem má zkušenosti i 88letá matka Vladimíra Jurčíka ze Zlína. Ta ale za výměnu zámku pod stejnou záminkou zaplatila o 500 korun méně. Tedy 5 tisíc korun.

„Že prý tam byl nějaký pán a že bude měnit zámky, protože se krade a že se zámky musí vyměnit. Tímto způsobem ji nějak přesvědčil a vyměnil jí tu vložku ve dveřích. Vložku jsem vymontoval a zjistil jsem, že jí namontoval v podstatě úplně tu samou, co tam měla,“ říká Jurčík.

Oba senioři se obrátili na Českou obchodní inspekci i samotného podnikatele. Peníze se jim zpátky získat ale nepodařilo.

„Já jsem se s těma penězma tak nějak v duchu už rozloučil. Je to polovina mýho důchodu,“ říká pan František. A stejné případy, i když od jiné firmy, se objevují třeba i v Praze. 74leté matce Marie Rychterové ale Radnice Prahy 7 pomohla a peníze pro seniorku získala zpět.

„Tak jsem na skupinu, kam právě chodí lidé z Prahy 7, napsala varování, vyfotila jsem razítko z účtenky a napsala jsem, že opět nějací šmejdi chodí. A když si to tam přečetl starosta a místostarosta, tak se oba dva naštvali a sami do té firmy zavolali. Ty chlapíci se strašně lekli a druhý den přinesli mamince peníze zpátky.“

Zkušenost se šmejdy

Právě Praha 7 má s takzvanými šmejdy velké zkušenosti. V této městské části totiž sídlila mnohokrát pokutovaná a dnes už nefungující společnost Bio Natural Medical, která na svých předváděcích akcích například seniorům odebírala krev, aby co nejvíce podpořila prodej svého údajně zdraví prospěšného zboží.

Městská část Praha 7 proto o jakýchkoliv případech podvodů hned své občany, hlavně seniory, informuje a připomíná jim i zákaz podomního prodeje, říká starosta Jan Čižinský z uskupení Praha 7 sobě.

„Zásah samozřejmě má náš časopis, cokoliv se vyskytne tak to tam uvádíme, pak je to náš mobilní rozhlas, protože mnoho z nich má už e-maily a potom samozřejmě sociální sítě, díky kterým ale informuje spíš příbuzné, aby jim to vyřídili,“ pokračuje Čižinský.

A stejně se snaží své občany informovat například i Praha 8, kde se v posledních týdnech případ s předraženou výměnou zámku za pět tisíc korun také objevil.

„Okamžitě jsme reagovali na webových stránkách, kde jsme upozornili naše seniory a na facebooku. Bude to i předmětem našeho článku v Osmičce, což jsou naše radniční listy,“ říká starosta Ondřej Gros z ODS. „Naší snahou bylo upoziornit seniory, že se to zase děje a že je to potenciální nebezpečí i z hlediska, když si někdo nechá vyměnit zámek od podobné pochybné firmy, tak tam není jen riziko, že je to předražené.“

Dalším rizikem je, že podvedení občané nemusí dostat od takových prodejců všechny klíče k novému zámku. Zákaz podomního prodeje v Česku podle Sdružení obrany spotřebitelů platí až v 70 procentech všech obcí a měst. Za jeho porušení hrozí prodejcům až stotisícová pokuta.