‚Tahle země plní smlouvy.‘ Česko je podle Petříčka ochotné jednat o přesunu Koněva do Ruska

Česko je připraveno jednat o přesunu sochy sovětského maršála Ivana Koněva do Ruska. Pondělním Hospodářským novinám to v rozhovoru řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Ruská strana podle Petříčka požádala ministerstvo obrany o možnost, že by si Rusko sochu vzalo a umístilo ji na svém území. Podle Petříčka by ale tuto věc mělo řešit ministerstvo zahraničních věcí.

