Soudce Elischer: Peníze jsem nikdy nepřevzal, Hung mi vozil jen čerstvé ovoce z Vietnamu

Obviněný soudce Ivan Elischer pro Radiožurnál promluvil o svém vztahu se svým údajným komplicem Nguyen Quoc Hungem. Ten měl být podle kriminalistů jakousi jeho spojkou do vietnamské komunity, se kterou domlouval výši trestů a údajné úplatky. Soudce připustil, že se s Hungem znal, žádné peníze od něj ale prý nikdy nepřevzal. V rozhovoru soudce také poodkrývá, jakým způsobem se bude hájit. Chce zpochybnit část odposlechů, jsou podle něj nezákonné. Praha 16:05 12. listopadu 2018

Nedávnou soud zamítl vaši stížnost proti obvinění, kde poukazujete především na procesní vady, ale nijak nezpochybňujete nebo se nevyjadřujete k samotnému skutku. Tedy k policejnímu obvinění, že jste v odvolacím řízení snižoval tresty Vietnamcům, kteří za to údajně zaplatili. Vzal jste si někdy peníze za to, že ovlivníte trest?

V přípravném řízení jsem nevypovídal, protože nemám důvěru k policii ani ke státnímu zástupci. A to s ohledem na nezákonnosti, kterých se dopouští. Takže z tohoto důvodu skutek nemohu komentovat. A obhajobu, pokud budu vypovídat, si připravím na soudní jednání.

Zeptám se tedy jinak: můžete říci, odkud se znáte s panem Hungem?

Známe se ještě z doby, kdy jsem působil na ústeckém krajském soudu, tam jsem pana Hunga soudil a odsoudil.

Soudce má být nestranný a nezávislý. Nepřidá vám tedy zpětně přinejmenším podivné, že za vámi pan Hung chodil do kanceláře?

Je jasné, že pokud za mnou docházel do kanceláře, pokládám to za své určité pochybení. Ale musím prohlásit, že jsem od něj nepřevzal žádné peníze ani mi žádné peníze skutečně nepředával.

V policejním obvinění se ale píše, že jste po něm v jednom případě hotovost chtěl a on vám v několika případech finanční hotovost přislíbil.

Toto zatím nebudu komentovat, protože jsem o celé věci nevypovídal. Ale znovu opakuji, že u mě policie žádné takové peníze nenalezla a ani nemohla, protože jsem je nikdy nepřevzal.

Jaký jste měl s panem Hungem vztah? Policie v tom usnesení píše, že ta komunikace mezi vámi byla „zdvořilá až vřelá“.

Náš vztah byl na bázi známosti. Celou dobu jsme si vykali, nebyl mezi námi bližší vztah.

Pomoc odsouzenému

Není mi jasná jedna věc. Můžete nějak vysvětlit, jak se soudce skamarádí s někým, koho odsoudí za trestný čin?

Já jsem mu výrazně pomohl, protože dostal velice špatnou radu od své advokátky. Když jsem byl ještě na Krajském soudě v Ústí nad Labem, odsoudil jsem ho. Vrchní soud mu pak ten trest významně snížil - tuším, že dokonce o dva roky. Podotýkám, že tehdy jsem ještě na vrchním soudu nepracoval.

Když pan Hung následně dostal výzvu k nástupu do výkonu trestu, advokátka mu řekla, že musí nastoupit. On za mnou přijel přímo na krajský soud do kanceláře, aniž bych ho zval, a ptal se, zda musí nastoupit. Protože jsem to byl já, kdo psal příkaz k nástupu. Tak jsem mu poradil, že nastoupit nemusí, když si podá žádost o podmíněné propuštění. A že mu třeba soud vyhoví. Ale o té žádosti rozhodoval jiný soud, ne já. To je rada, kterou jsem mu dal.

Takže vy jste se vlastně pasoval do role jeho advokáta?

Mně ho bylo v tu chvíli opravdu líto. Navíc musím zdůraznit, že jsem o té žádosti o podmíněné propuštění nerozhodoval. Pan Hung pak začal projevovat vděk - zastavil se, když přiletěl z Vietnamu, a přinesl čerstvé ovoce. Takže pokud tam policie píše, že první cesta pana Hunga vedla z letiště rovnou ke mně domů, tak to bylo proto, že měl čerstvé ovoce a chtěl mi ho předat ještě čerstvé. Žádná konspirace v tom nebyla.

Tohle dělají všichni soudci, že po rozsudku dávají právní rady odsouzeným?

To nevím, ale on za mnou přišel, tak jsem mu to řekl. Tam je ten soud volně přístupný, bylo to ve veřejné části.

Zpětně, když se na to díváte, neodporuje to tomu, že má být soudce nestranný a nezávislý?

Ne, to ne, s tím nemám problém. To bych nemohl poradit ani svému známému.

Kriminalisté vás nicméně viní z toho, že jste ovlivňoval tresty pro obžalované a domlouval se na tom s panem Hungem. V jednom případě jste mu měl dokonce přislíbit, že snížíte trest jednomu Vietnamci na osm let, což jste, cituji policii, kvitoval slovy: „Dá, dobře.“ Vy tvrdíte, že to není pravda. Jaký by policie měla motiv vás obvinit, kdyby to nebyla pravda?

O motivu těžko budu hovořit, ale zákonná úprava je taková, že pokud má policie podezření, že dochází k trestné činnosti, tak konat musí. A pokud oni z těch odposlechnutých hovorů nabyli podezření, že se děje něco nepravého, tak pak bylo na nich, aby zahájili úkony.

Špatná interpretace

Takže jinými slovy: policie podle vás ty hovory jen špatně pochopila?

Ano, přesně tak. Interpretace hovorů ze strany policie je chybná.

Policie dovozuje, že jste měl potřebu finance získávat „i mimo legální zdroj přijmu“. A dokládá to tím, že jste si peníze půjčoval a chtěl půjčit. Měl jste dluhy?

Rozhodně popírám, že bych měl dluhy. Můj příjem byl dostatečný, aby pokryl životní náklady mé rodiny a moje.

V policejních dokumentech se nicméně píše, že jste si peníze půjčoval. Tuším, že se tam píše o třiceti tisících. Vy jste si při svém platu bral půjčku na třicet tisíc korun?

Tam šlo o to, že se mně to nechtělo platit vcelku. Pokud se ta částka rozloží na menší splátky, tak to pro mě v tu dobu bylo finančně výhodnější. Dluhy jsem neměl. To byla nějaká pojistka, nechtělo se mi to platit najednou, ale popírám, že bych měl někdy dluhy.

Policie u vás v kanceláři našla 200 tisíc korun. Proč jste měl v kanceláři takové peníze v hotovosti?

To jsou úspory, které jsem užíval na nejrůznější účely. Bylo to v různých obálkách a bylo tam nadepsané, na co mají být použity. Policii jsem také při domovní prohlídce ve svém bytě vydal asi 1800 eur. Ta eura měla být použita na oslavu osmdesátin mé matky, která měla být na Slovensku.

Otisky na bankovkách

Našla policie na těch bankovkách něčí otisky?

Policie nejprve argumentovala, že mně peníze nemůže vrátit, protože je třeba udělat expertizu bankovek z pohledu daktyloskopických a případně genetický stop. Ale nevrátila mi je ani poté, co bylo zjištěno, že na těch bankovkách nejsou stopy konkrétních osob, které by měly vztah k mé věci.

Vraťme se ještě ke stížnosti, kterou vrchní státní zastupitelství nedávno zamítlo. Mimo jiné zpochybňujete odposlechy, které vám policie dala do kanceláře. Z jakého důvodu?

Nejprve bylo záznamové zařízení nainstalováno od 20. dubna 2017 do 20. srpna 2017. Toto období nezpochybňuji - to bylo nasazeno řádně a na základě řádného povolení soudu. Já zpochybňuji až to další sledování mé kanceláře, protože tam došlo k té nezákonnosti, kdy tam po dobu několika dní byla technika nasazena bez právního důvodu. Mám za to, že od 20. srpna 2017 bylo sledování mé kanceláře nezákonné.

Mně to připomíná případ pana doktora Ratha, aniž bych tedy chtěla ty dva případy srovnávat, ale on také zvolil ten způsob obhajoby, kdy celou dobu zpochybňuje odposlechy. Budete tedy také volit taky tento způsob obhajoby - nezákonnost odposlechů?

Ano, je to moje obhajoba. Došlo k tomu, že policie sledovala moji kancelář pět dní bez povolení soudu. Dvacátého srpna 2017 uplynula lhůta a soudce rozhodl o prodloužení povolení až o pět dní později.

Státní zástupkyně sice ve stížnosti argumentovala, že záznamové zařízení bylo v té době neaktivní, ale to podle mého názoru není možné, aby tam technika byla bez právního důvodu a policie zařízení zapnula až poté, co se soudce dodatečně vydá povolení. To vzbuzuje pochybnosti, že policie byla se soudcem domluvená, že to povolení vydá. Pokud je rozhodnutí soudce nezákonné, tak je i ten důvod nezákonný. Policie měla správně postupovat tak, že zařízení odinstaluje, počká na případné rozhodnutí soudce o povolení odposlechu a pak ho znovu nainstaluje. Pokud to neudělala, tak se dopustila hrubé nezákonnosti.

Jaký časový úsek tedy budete zpochybňovat?

Období od 20. srpna 2017 až do 13. března 2018, kdy mě policie zadržela. Za toto období budu zpochybňovat všechny úkony, které se týkají sledování mé kanceláře.