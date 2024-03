SPD míří Machem na voliče ODS. ‚Pokud nepřijde brutální krize, už jsou na svém stropu,‘ míní politolog

Opozičnímu hnutí SPD se podařilo udržet si monopol u radikálních voličů a přes sílící ANO i ambiciózní PRO Jindřicha Rajchla si drží stabilní podporu. Do nadcházejících evropských, krajských, senátních a následně i sněmovních voleb jde s ambicemi získat politickou moc. Jako svého lídra do červnových voleb do Evropského parlamentu nasadilo bývalého předsedu Svobodných Petra Macha a chce mířit na pravicové voliče. Praha 12:58 20. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Petr Mach (SPD), Radim Fiala (SPD), předseda Tomio Okamura, Ivan David (SPD) a Zuzana Majerová (Trikolora) | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Poslední rok a půl nebyl pro opoziční SPD nikterak snadným. Nejprve se hnutí, které založil a pevně ovládá Tomio Okamura, rozhodlo tak trochu vypustit prezidentské volby nominací nevýrazného poslance Jaroslava Bašty, který získal v prvním kole pouze 4,5 procenta hlasů, oslovil tak jen tvrdé jádro voličů SPD.

Před druhým kolem pak vedení SPD nikoho přímo nedoporučilo, jen vyzvalo nevolit Petra Pavla. To jeho protikandidáta a šéfa ANO Andreje Babiše rozezlilo natolik, že ihned po prohraných volbách vyhlásil otevřený boj mimo jiné právě o voliče SPD.

Během následujících měsíců se skutečně Babiš s Okamurou ve Sněmovně přetahoval o titul nejdéle řečnícího opozičníka, na sociálních sítích i v terénu často promlouvá k voličům SPD a nabízí jim ANO jako alternativu, která se, jak říká, na rozdíl od SPD nebojí vládnout.

Rajchlův atak

Jestliže na Okamurovu partaj z jedné strany tlačí ANO, z druhé strany tvrdě útočil Jindřich Rajchl a jeho strana PRO, které se podařilo několikrát zaplnit část pražského Václavského náměstí. Z ulic se ale podpora do preferencí PRO nepřelila, jejím maximem zatím v relevantních průzkumech zůstala tříprocentní podpora.

„Okamura je dostatečně radikální na to, aby velkou část sympatizantů radikální scény dlouhodobě obsluhoval. U něho nehrozí, že by se do Parlamentu nedostal, takže tím je pro ně atraktivnější než všechny další alternativy,“ vysvětluje politolog z Masarykovy univerzity Vít Hloušek.

SPD se tak podařilo nenechat se skřípnout těmito kleštěmi – z jedné strany drženými Babišem a z druhé Rajchlem. I proto tak do následujícího roku a půl, kdy je prověří volby do Evropského parlamentu, krajských zastupitelstev, třetiny Senátu a nakonec i na podzim 2025 do Poslanecké sněmovny, vstupují v relativně stabilizované pozici a s preferencemi kolem deseti procent.

„Mnohokrát se diskutovalo o tom, že ANO by rádo přetáhlo voliče SPD, ti ale chtějí razantnější rétoriku a ANO je tak na ně možná moc měkké. Stejně tak je ale SPD příliš radikální a vyhraněné na umírněnější voliče, takže je omezeno v možném růstu směrem nahoru,“ popsal ředitel výzkumné agentury Median Přemysl Čech.

„Pokud nepřijde nějaká brutální ekonomická nebo jiná krize, přes svůj strop momentální podpory se SPD nedostane. Odráží to aktuální rozdělení společnosti,“ doplnil politolog Hloušek.

Okamura začal před pár týdny natáčet i svůj vlastní podcast, skrze který chce oslovit mladší voliče. „Moderuje ho Jakub Jíra z Clash of the Stars a Okamura se tam zábavnou formou představuje publiku. Většinou nejde o politický obsah, ale o Okamuru jako soukromou osobu a jeho soukromí,“ popsal politolog a odborník na politický marketing Otto Eibl.

S Trikolorou do voleb

Pro zmíněnou kaskádu nadcházejících voleb navíc SPD přibralo posilu ve formě Trikolory, s níž podepsalo memorandum o spolupráci.

V červnových volbách do Evropského parlamentu se to již projevilo tím, že je předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová nasazená na třetím místě kandidátky a právě tři mandáty by si také v ideálním případě představovali získat.

„Naším cílem je skončit v evropských volbách lépe než před pěti lety, takže chceme mít přes deset procent a minimálně tři europoslance. To je průměrný cíl. Je dobré si klást dosažitelné cíle,“ řekl pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál druhý muž SPD Radim Fiala.

Zástupci SPD a Trikolóry se dohodli na podmínkách spolupráce pro volby v roce 2024 | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Dalším cílem SPD pro eurovolby je posílit uvnitř EU proudy, které jsou k jejímu fungování kritické. „Chtěli bychom s našimi spojenci z frakce ID a konzervativci z ECR být natolik silní, abychom dokázali ovlivnit chod Evropského parlamentu a tím i EU,“ doplnil Fiala s tím, že se chce SPD zaměřit na boj proti Green Dealu, zlepšení situace v zemědělství, nastartování ekonomického růstu nebo zachování koruny.

Pokud by se zmíněnému spojenectví frakcí ID a ECR nepodařilo změnit Unii zevnitř, chtělo by SPD iniciovat referendum o vystoupení. O něm hnutí mluví dlouhodobě.

Cíl? Zklamaní voliči ODS

SPD mělo původně připravené místo v čele kandidátky pro současného europoslance Ivana Davida, nakonec je ale povede bývalý dlouholetý předseda Svobodných a předtím i člen ODS Petr Mach.

Právě na základě společné minulosti u občanských demokratů jej do SPD loni na podzim přetáhl Radim Fiala. Jak potvrdil pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál, jde o součást strategie, jak chce Okamurovo hnutí nalákat nespokojené voliče ODS.

„ODS říká, že se svět mění, takže se měníme s ním. To je ale špatně, posunují se moc do středu. SPD chce proto dát voličům i bývalým voličům ODS národně konzervativní alternativu,“ popsal Fiala s tím, že dlouhodobý politický program SPD je pravicový.

„Petr Mach je člověkem, který naplňuje náš politický program a překlápí to kyvadlo ze středu trošičku doprava, do národního konzervativismu,“ dodal druhý muž SPD.

Vážně chtějí vládnout?

To vše vede k tomu, že předáci SPD Okamura s Fialou už se nějakou dobu otevřeně hlásí k tomu, že po příštích sněmovních volbách chtějí do vlády.

„SPD chce být součástí příští vlády. Ve Sněmovně jsou dvě opoziční strany, takže pro SPD není jiný partner k jednání než ANO,“ zmínil nedávno Okamura. Doplnil však, že jde o složitou otázku, jelikož „značná část členů SPD“ Andreje Babiše přímo nesnáší a nechce s ním mít nic společného.

Zásadní odlišnosti mezi ANO a SPD přetrvávají v pohledu na referendum o EU či vztahu k Ukrajině. Lze očekávat, že pokud bude Babiš nadále kritizovat Green Deal, představitelé SPD se mu nebudou bát vmést do tváře, že pro něj sám jako premiér hlasoval.

Oslovení politologové se shodují, že pro SPD by bylo výhodnější takovou vládu spíše podporovat zvenčí a nebýt přímo její součástí. „ANO by se intenzivně pokoušelo dostat jiného koaličního partnera než SPD. Pokud by to nešlo jinak, pro SPD by bylo zajímavější podporovat takový kabinet zvenčí,“ popsal Vít Hloušek.

Jeho kolega z Masarykovy univerzity Michal Pink k tomu poznamenal, že Okamura je především obchodníkem. „Jeho cílem je mít co nejvíc hlasů a hodně poslanců. Kdyby šli do vlády, tak by se jejich protestní potenciál začal drolit a voliči by přešli jinam. To moc dobře ví.“

Podle něj Okamura ve skutečnosti nechce být žádným ministrem. „Ví, že kdyby jakkoliv začal kooperovat s vládou, začne jeho volební potenciál erodovat a začnou nabírat na síle další subjekty na okraji politického spektra,“ doplnil.