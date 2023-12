Kontroloři: Pomalejšímu růstu výdajů rozpočtu brání vysoké mandatorní výdaje, které se vláda snaží snížit

Odbory protestují proti ozdravnému balíčku a proti důchodové reformě.



Co tedy chtějí? Abychom se dál a dál zadlužovali? Abychom se dostali do situace, kdy naše země nebude schopna zvládnout svůj rozpočet?



To prostě není možné. My musíme zastavit zadlužování státu a ozdravný… pic.twitter.com/O2ouSRU5wU