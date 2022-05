Neřídili se vlastními postupy a Babišův střet zájmů nekonstatovali. Teď je kritizuje ministerstvo financí

Je to příklad toho, jak se úředníci ministerstva průmyslu vyhýbali konstatování, že byl Andrej Babiš (ANO) kvůli Agrofertu ve střetu zájmů.

V říjnu 2021 úředníci zamítli koncernu dvacítku dotací. Jako důvod uvedli „neexistující zdroj financování“. Možný střet zájmů vůbec neposuzovali.

Jenže v té době už se oficiálně měli řídit seznamem veřejných funkcionářů, kteří ve střetu jsou. A na něm tehdejší premiér Babiš s Agrofertem figuroval.

Za svůj postup nyní sklidil úřad kritiku i od auditorů ministerstva financí, kteří rozdělování dotací každoročně kontrolují. Praha 5:00 2. května 2022

Loni v říjnu zamítli úředníci na resortu průmyslu dvacítku žádostí dceřiných společností Agrofertu o dotace celkem za 123 milionů korun, jak už dříve popsal iROZHLAS.cz.

Úřad tak formálně „vyhověl“ Evropské komisi. Právě její auditoři v Česku střet zájmů v minulosti tehdejšího premiéra Babiše zkoumali a došli k závěru, že českou i unijní legislativu šéf hnutí ANO a současný poslanec porušoval. Agrofert tak podle nich nemá za období, kdy byl Babiš ve vládě, nárok na dotace.

Jenže fakticky se úředníci při posuzování žádostí koncernu neřídili svými vlastními pravidly. Kontrolu střetu zájmů měli totiž mimo jiné provádět podle takzvaného seznamu veřejných funkcionářů, na kterém v té době Babiš a Agrofert figurovali. A to neudělali.

Seznam s Babišem

Pro připomenutí: na začátku roku 2019 proběhla v Česku velká prověrka střetu zájmů tehdejšího premiéra. Závěr zněl jasně: Andrej Babiš jakožto člen vlády porušoval českou i unijní legislativu ke střetu a koncern Agrofert, ač jej vložil do svěřenských fondů, neměl v daném období na dotace nárok. Brusel tehdy mimo jiné požadoval nápravu, co se systému kontroly střetu zájmů týká.

Audit systému Tzv. audit systému pravidelně provádějí kontroloři auditního orgánu ministerstva financí, který se zodpovídá přímo Evropské komisi. Jeho cílem je ověřit, zda řídících a kontrolních systémy na úřadech fungují a že jsou v souladu legislativou. Kontrola probíhá každoročně a výsledkem je kromě doporučení, jak chyby napravit, často také pokuta za chyby.

Jedním z požadavků Evropské komise na české úřady, které unijní peníze rozdělují, v rámci důsledného prověřování střetu zájmů bylo i vedení seznamů veřejných funkcionářů. Tedy konkrétně seznamu, který zahrnuje všechny politiky dotčené střetem zájmů tak, jak jej definuje paragraf 4b zákona o střetu zájmů.

V minulém volebním období tedy Brusel očekával, že na seznamech bude u jména premiéra Andreje Babiše uveden koncern Agrofert, který sice má vložený ve svěřenských fondech, podle evropských auditorů jej ale stále ovládá a je tedy ve střetu.

Už loni v září ministerstvo průmyslu a obchodu, které rozděluje unijní miliardy v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, slíbilo, že seznam během krátké doby - začátkem října - zaktualizuje.

„Seznam veřejných funkcionářů a jimi vlastněných společností (příp. společností, jejichž akcionářem je svěřenský fond, v jehož struktuře má veřejný funkcionář angažmá) bude opět aktualizován k 1. 10. 2021,“ uvedli představitelé ministerstva v příloze k dopisu, který v rámci komunikace mezi Prahou a Bruselem k auditu ke střetu zájmů odešel na konci loňského září.

Úřad, který tehdy ještě vedl ministr za ANO Karel Havlíček, tak skutečně učinil. A na seznam Babiše a Agrofert zařadil. To nyní potvrdilo ministerstvo financí. Konkrétně tzv. auditní orgán resortu, který sice spadá pod úřad ministra Zbyňka Stanjury (ODS), ale zodpovídá se přímo Bruselu.

„Řídící orgán (ministerstvo průmyslu a obchodu, pozn. red.) poskytl auditnímu týmu dne 6. 10. 2021 aktualizovanou verzi Seznamu VF, který zahrnuje jmenný seznam veřejných funkcionářů dotčených střetem zájmů (…), a to včetně předsedy vlády Ing. Andreje Babiše a společností patřících do skupiny Agrofert,“ napsali auditoři do aktuální zprávy ke každoroční kontrole, kterou má iROZHLAS.cz k dispozici.

Redakce už dříve také žádala o zveřejnění seznamu na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Úřad to ale odmítl a pouze odkázal na Centrální registr majetkých přiznání, který spravuje ministerstvo spravedlnosti.

Střet neřešili

Jenže zhruba týden poté, co úředníci seznam s Babišem a Agrofertem aktualizovali - konkrétně 7. a 8. října, zamítli dvacítku dotací, aniž by konstatovali porušení zákona o střetu zájmů. Oficiální důvod: projekty není z čeho financovat.

„Důvodem zamítnutí žádosti je (…) nenaplnění základního předpokladu pro poskytnutí dotace z programu, tj. možnost financovat projekt z Evropského fondu pro regionální rozvoj,“ stálo v rozhodnutích, na které iROZHLAS.cz upozornil.

A právě za tento postup si nyní na ministerstvu průmyslu vyslechli kritiku od auditorů z resortu financí. Ti si vyžádali seznam žádostí o dotace ze strany dceřinek Agrofertu za účelem ověření, zda jsou tyto projekty vyřazovány z důvodu střetu zájmů. A zjistili, že úředníci se neřídili svými vlastními pravidly.

Ukázka ze zprávy k auditu systému, kde ministerstvo financí kritizuje postup úředníků na ministerstvu průmyslu | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Na základě ověření auditní tým zjistil, že řídící orgán (ministerstvo průmyslu, pozn. red.) výše zmíněné projekty zamítl ještě před ověřením střetu zájmů (…) tudíž nepostupoval v souladu s nastavenými metodickými postupy,“ napsali nyní kontroloři z financí do zprávy, kterou ke kontrole vypracovali.

A protože ministerstvo sice projekty dotčené střetem zájmů zamítlo, ale provedlo to zcela mimo systém, který je pro daný operační program stanovený, označili auditoři tento problém za „zjištění střední závažnosti“.

Ministerstvo průmyslu se kritice od kolegů z resortu financí bránilo. Tvrdilo, že s procesem zamítnutí dotací začali už v srpnu loňského roku, když o tom informovali společnosti Agrofertu. Tedy v době, kdy ještě na seznamu veřejných funkcionářů Babiš a Agrofert nefiguroval a postupy tedy vlastně neexistovaly.

„V momentě, kdy řídící orgán oznámil účastníkovi řízení (Agrofert, pozn. red.), že shromáždil všechny podklady pro řízení, nemůže tyto jakkoliv svévolně doplňovat, aniž by to proces vydání rozhodnutí negativně ovlivnilo. Následné rozhodnutí pak už musí vycházet pouze z dokumentů, resp. důkazů shromážděných ve správním spise,“ argumentovali úředníci.

Jenže auditoři z ministerstva financí si na svých závěrech trvali a dokonce doplnili, že kvůli tomu nemají jistotu, že nově nastavené postupy kontroly střetu z počátku loňského října na resortu fungují.

Holding Agrofert i šéf hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš střet zájmů a porušení jakýchkoliv zákonů od počátku odmítají.