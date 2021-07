Koronavirus se šíří hlavně mezi mladými, přestali dodržovat pravidla. Trasovat stíháme, říká Svrčinová

Denní počty případů koronaviru v Česku dál stoupají. Ve středu jich bylo 151, před týdnem 105. Nejhůř je na tom Praha s 25 nakaženými na 100 tisíc obyvatel, ve všech ostatních krajích je incidenční číslo nižší než 10. „Jsou to především mladí lidé. Ve věkové skupině 20-29 let je výskyt 81 případů na 100 tisíc obyvatel,“ vysvětluje hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Rozhovor Praha 15:59 1. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ještě stále máme externí call centra, která nám pomáhají, takže většina nemocných je vytrasovaná,“ tvrdí hlavní hygienička Svrčinová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak závažné je to obrácení trendu, tedy že počet nakažených neklesá, ale opět stoupá a reprodukční číslo je nad 1?

Samozřejmě nám to radost nedělá. Ale vzhledem k tomu, že už jsme schopni provádět analýzy, tak nás už tolik neztrápilo, že jsou to především mladí lidé ve věku 16 až 19 let a 20 až 29 let. Nejhorší je situace v Praze, kde je v této věkové skupině 20-29 let výskyt už 81 případů na 100 tisíc obyvatel, u mladších je to 65.

Vykládáme si to tím, že přestali dodržovat pravidla, začali se více stýkat. Denně máme hlášené a kontrolujeme party, oslavy, návštěvy barů, kde se nedodržují pravidla. Samozřejmě tam kontrolní činnost vykonáváme, bedlivě to sledujeme. Mírně se trend přenáší i do Středočeského kraje. Pohyb lidí mezi Prahou a Středními Čechy je vysoký, takže i tam se situace zhoršuje.

Jsou v Praze jasná ohniska, která se dají trasovat, nebo je to náhodné a rozptýlené?

Je to rozptýlené. Mapujeme hodně případů importu ze zahraničí. Bohužel pokud se ti lidé stýkají, tak to roznesou. Jsou i ohniska na některých pracovištích a školách, máme i jedno ohnisko v klubu mimo Prahu.

A stíhá pražská hygienická stanice trasovat?

Stíhá. Ještě stále máme externí call centra, která nám pomáhají, takže většina nemocných je vytrasovaná. Zrovna ve čtvrtek jsme řešili případ, kdy si ošetřující lékařka na twitteru stěžovala, že její pacient nebyl vytrasován. Po pátrání ze strany hygienické stanice se přišlo na to, že výsledek byl hlášen 28. večer a 29. už byl nemocný kontaktován. Takže trasování se zatím daří.

Infekce ze zahraničí

Jaká opatření jsou tedy v tuto chvíli na stole, aby se podařilo zvrátit negativní trend, který se teď objevil?

Opatření máme nastavené tak, že by měla obyvatele ochránit. Ponechaly jsme respirátory ve vnitřních prostorách, i když jsme si vědomi toho, že dýchání s respirátorem je opravdu hodně ztížené, ale situace se nezlepšuje. Zejména v Praze, kde se používá hodně hromadná doprava.

Co se týče nových opatření, chystáme je především na příjezd do České republiky ze zahraničí, protože těch importovaných nákaz za minulý měsíc bylo asi 800.

To je, předpokládám, spíš preventivní opatření proti novým mutacím přivezeným ze zahraničí.

Samozřejmě, ale dalším opatřením vůči mutacím je, že se od prvního července povinně všechny výsledky PCR musí vykonat ještě přísnějším, tzv. diskriminačním PCR, které nás upozorní na to, že u vyšetřovaného vzorku jde o mutaci. Trasování mutací se z mého pokynu věnují převážně epidemiologové, případně pracovníci krajských hygienických stanic tak, aby opravdu zachytili všechny souvislosti.

Pro Prahu, kde třeba ve čtvrtek byla polovina všech zachycených nových případů, nějaká specifická opatření nechystáte?

Zatím ne, protože máme za to, že je to způsobené tím, že se najednou začaly pořádat všelijaké oslavy.

Ty ale s prázdninami asi neskončí…

Doufejme, že lidi zase poučíme, že by bylo opravdu dobré dodržovat pravidla alespoň těch 3R (ruce, roušky, rozestupy, pozn. red.). Pokud by došlo k dalšímu zhoršení, tak budeme muset v těch nepostiženějších územích přijmout ještě další dodatečná opatření, o kterých budeme diskutovat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí, která nejlépe zná danou situaci v terénu.

Jak častá je varianta delta, o které se mluví? Dá se říct, že už se šíří po Česku?

Ano, importy udělaly své, máme na deltu přes sto pozitivních vzorků. Vždy to číslo upřesňujeme, další výsledky bývají z Národní referenční laboratoře v pátek. Takže v pátek odpoledne je ten pravý den, kdy víme nejnovější výsledky za předchozí týden, protože zhruba týden trvá ta sekvenace.