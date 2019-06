V Praze je 275 mostů s podobnou konstrukcí jako trojská lávka, odborníci radí mimořádnou prohlídku

V hlavním městě je zařazeno do kategorie takzvaných předpjatých mostů 275 z nich. Více než polovina těchto mostů není v dobrém stavu. Vyplývá to z dokumentu, který vypracovali odborníci z Kloknerova ústavu ČVUT a který v úterý projednal magistrátní výbor pro dopravu. Stejně konstruována byla například trojská lávka, která se zřítila v prosinci 2017. Mostaři hodnotí stav mostu na stupnici od jedné do sedmi, kdy sedm je nejhorší stav.

