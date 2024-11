Týdeník iROZHLASu: kdo má navrch ve středních Čechách, už víme, teď ještě zjistit, kdo to bude v USA

Zbývá posledních pár dní do nejdůležitějších voleb ve světě. Povládne USA opět Donald Trump, nebo se z viceprezidentské pozice přesune do prezidentské Kamala Harrisová? Na iROZHLAS.cz a ve vysílání Českého rozhlasu to pro vás sledujeme. Nevynecháváme ale ani dění v české politice či tanci. Vítejte u týdenního výběru tvorby webu iROZHLAS.cz.

newsletter Praha 8:00 2. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít