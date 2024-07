Týdeník iROZHLASu: Atentát na Trumpa, miliardový Blade Runner... a okurka v nedohlednu

Už už to vypadalo, že by se vedle pařížské olympiády mohlo schylovat i k jiné dlouho vyhlížené a některými obávané letní události, tedy takzvané zpravodajské okurce. Místo toho se vyostřila pokračující debata o zdravotních dispozicích kandidátů na amerického prezidenta, když ve stejném týdnu na Donalda Trumpa vystřelil na mítinku útočník a Joe Biden se stáhl z kontaktní kampaně kvůli covidu. newsletter Praha 8:00 20. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít FOTO TÝDNE: Víkend slibuje teploty kolem tropické třicítky, ideální je tedy do programu zahrnout nějaké vodní radovánky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čísla týdne

Dva jedna. Španělští fotbalisté porazili ve finále mistrovství Evropy Anglii 2:1. Turnaj ovládli po 12 letech a ziskem rekordního čtvrtého triumfu se odpoutali v čele statistik od Německa.

Šestnáct. Pokus o atentát na Donalda Trumpa je už šestnáctým případem střelby na prezidenta, exprezidenta či kandidáta na prezidenta v americké historii, popisuje v podcastu Vinohradská 12 Jan Beneš z Ostravské univerzity.

Čtyři sta jedna. Ursula von der Leyenová stane na dalších pět let v čele Evropské komise. Od europoslanců získala 401 hlasů — o 41 více, než potřebovala.

Dva tisíce třicet šest. Dva nové jaderné bloky v Dukovanech postaví korejská firma KHNP. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) půjde o největší a nejdražší zakázku v novodobé historii Česka. První reaktor by měl jít do zkušebního provozu v roce 2036.

Jedna miliarda. V české metropoli se začal natáčet Blade Runner 2099. Seriálové pokračování kultovní dystopické ságy v podstatě až do konce roku obsadí Barrandovská studia. Filmaři tu plánují utratit přes miliardu korun.

TOP 3

Pro příznivce mluveného slova

Co bude znamenat pro USA a svět, pokud dvojice Trump-Vance vyhraje listopadové prezidentské volby? V pořadu Interview Plus odpovídá americký historik, profesor Yaleovy univerzity Timothy Snyder.

„Kdyby měla Ukrajina povolení dodávek zbraní už od počátku ruské agrese, mohla by dnes být jinde. Je to chyba evropských států a Severoatlantické aliance,“ říká v pořadu Osobnost Plus bývalý náčelník Generálního štábu Jiří Šedivý.

Jak fungují podvodné „klikací“ brigády na internetu? Téma pro redaktory Janu Magdoňovou, Jana Cibulku a jejich seriál Antivirus.

Co nejklidnější třetí červencový víkend