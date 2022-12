Kriminalisté navrhli obžalovat účetní z Olomouce, která měla poslat miliony ze školy virtuálnímu příteli

Kriminalisté podali návrh na obžalobu ze zpronevěry na bývalou účetní olomoucké základní školy Holečkova. Podle policie zpronevěřila přes 14,5 milionu korun z prostředků školy. Informoval o tom ve středu policejní mluvčí Libor Hejtman. Ženě hrozí až 10 let vězení. Olomouc 13:05 7. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté navrhli obžalovat účetní ze základní školy, podle nich zpronevěřila přes 14 milionů (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Peníze 57letá žena podle kriminalistů zaslala virtuálnímu zahraničnímu příteli, který se vydával za amerického lékaře na misi v Jemenu.

„Přišla jsem o všechno. Kdyby to šlo, vrátila bych čas a chovala se jinak,“ popsala pro Reportéry ČT paní Helena. „Nevím, jestli mi to za to stálo. Těžko říct. Stát se to nemělo. Třeba jsem chtěla být šťastná. Bohužel to nevyšlo, tak je to naopak,“ dodala.

Počet kybernetických útoků na klienty bank je už teď dvakrát vyšší než loni, varují experti Číst článek

Ženě hrozí pět až deset let vězení. „Chtěla jsem si vzít půjčku, ale žádná banka nebyla ochotná mi půjčit peníze. Řekla jsem si, že si to půjčím ze školy. Myslela jsem si, že to hned vrátím,“ řekla pro Českou televizi. „Moc dobře vím, co jsem udělala. Byla jsem účetní.“

Sedmapadesátiletá žena, která na Základní škole Holečkova působila řadu let, byla propuštěna. Událost nakonec stála místo i ředitele školy, který odstoupil z funkce.

Peníze podle kriminalistů z odboru hospodářské kriminality žena postupně převáděla z účtu svého zaměstnavatele na svůj bankovní účet od 25. dubna do 14. června letošního roku.

„Ty obratem vyměnila za eura, která převedla na několik zahraničních účtů v domnění, že je zasílá na úhradu poplatků spojených s doručením cenného balíku od virtuálního zahraničního přítele vydávajícího se za amerického lékaře na misi v Jemenu,“ uvedl již dříve policejní mluvčí Hejtman.

Na případ se přišlo na konci června, kdy ředitele základní školy upozornila banka na to, že na účtech nejsou prostředky na výplaty. Ve stejný den přišla na policii sama sebe ohlásit jako původce tohoto problému hlavní účetní. Zpronevěra významně zkomplikovala škole finanční situaci, pomoci jí muselo město.