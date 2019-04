Negři nejsou lidi, řekl podle svědka jeden z útočníků Ferimu. Žalobce to považuje za opileckou rvačku

Měl to být velikonoční košt vín, v případě poslance TOP 09 Dominika Feriho ale skončil zraněním. Zákonodárce dostal v neděli v Boršicích na Uherskohradišťsku několik ran pěstí a s řeznou ranou na zádech ho sanitka převezla do nemocnice. Podle Feriho kamaráda při potyčce padla i nadávka „negři nejsou lidi“. Že by útok měl rasistický podtext, ale dozorující státní zástupce na dotaz serveru iROZHLAS.cz odmítl. Původní zpráva Uherské Hradiště 6:00 24. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec TOP 09 Dominik Feri | Foto: Tomáš Tkáčik | Zdroj: Profimedia

Chování aktérů připisuje státní zástupce alkoholu. „Tak nějak,“ odpověděl dozorující státní zástupce Tomáš Pindur na otázku serveru iROZHLAS.cz, zda incident považuje za obyčejnou rvačku. Podle něj byl hlavní rozbuškou alkohol. „Byl to košt vína, který začínal v devět hodin, a k události mělo dojít kolem pěti hodin, tak asi tak,“ pokračoval.

Poslanec Feri byl po napadení v Boršicích propuštěn z nemocnice. Policie zatím nikoho neobvinila Číst článek

Rasistický podtext tak v útoku dvojice mužů Pindur z Okresního státního zastupitelství v Uherském Hradišti nevidí. „Žádný. Určitě ne,“ řekl k tomu, jestli byl motivem činu Feriho původ. Poslanec TOP 09 má z otcovy strany předky v Etiopii.

Feri totiž posléze na twitter napsal, že během incidentu měly padat i rasistické nadávky. Sám je ale neslyšel. „Mně je to vlastně blbý vůči všem – policistům i saniťákům. Vždyť jsou svátky. Jel jsem sem (už počtvrtý) na Velikonoce a zkazí to nějací borci, kteří prý říkali něco o negrech,“ zveřejnil na svém profilu v neděli odpoledne krátce po incidentu.

Rasisticky motivovanou nadávku zachytil Feriho kamarád Vít Neruda, zaznít měla až po samotném útoku na poslance. „Když jsem přišel, už tam byl hlouček lidí, nedocházelo k žádnému fyzickému násilí, jen k verbálním útokům. Proběhlo právě i něco o negrech,“ popsal pro iROZHLAS.cz.

Konkrétně měla podle Nerudy padnout ze strany mladšího muže nadávka „negři nejsou lidi“. „Slyšel jsem to jen jednou. Vyšetřovatel se mě na to ptal hned ten den, ale popsal jsem to i druhý den u výslechu,“ doplnil.

Kriminalisté podle státního zástupce oba útočníky podezřívají z výtržnictví a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Zatím nikdo obviněn nebyl. Pokud by se však podezření potvrdilo, mužům hrozí až tři roky za mřížemi. Má se jednat o otce se synem, který čerstvě získal doktorský titul.

Policisté nyní k útoku zjišťují podrobnosti a vyslýchají další svědky. „Určitě se to prověřuje. Vyslýchají se všechny osoby, které se pohybovaly kolem. Uvidíme. Nechci teď dělat žádné závěry,“ uvedl dále státní zástupce Pindur.

Útočník šel najisto

K incidentu došlo v neděli v podvečer na koštu vína v Boršicích na Uherskohradišťsku před místním kulturním domem. „Šel jsem si ven zakouřit, měl jsem v ruce koštovací skleničku, sáhl jsem do kapsy pro cigarety a najednou vidím – měl jsem skloněný zrak – jak ke mně někdo přichází,“ popsal pro Radiožurnál sled událostí Feri.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si poslance TOP 09 Dominika Feriho, který popisuje nedělní útok

Byl to mladší z útočníků, který se před útokem podle Feriho ujistil, že jde skutečně o něj. „Přišel docela blízko a ptá se mě ‚ty jsi Feri?‘ Říkám – jo jsem, jak můžu pomoct. Ani jsem to nestačil doříct a už mě začal mlátit. Snažil jsem se hlavu krýt, vůbec jsem nevnímal, co se kolem mě dělo za chaos,“ pokračoval zákonodárce, který po útoku skončil v nemocnici s řeznou ránou na zádech.

Se starším z útočníků měl přitom politik konflikt na stejné akci už v minulosti. „To jsem si uvědomil až zpětně. Bylo to dva tři roky zpátky. Ochutnával jsem vzorky, přišel ke mně a prohlásil něco ve smyslu ‚na takový čů*** z Topky tady nejsme zvědaví‘. Strčil do mě, vyhodil mi z ruky skleničku a pak ho lidi, kteří byli kolem, odtáhli,“ uvedl pro Seznam Zprávy.

„Možná tam někdy měli spolu nějaký rozpor, ale že by tehdy došlo k podezření ze spáchání trestného činu, to určitě ne,“ řekl státní zástupce Pindur v reakci na to, zda se budou vyšetřovatelé zabývat také minulostí jednotlivých útočníků.

Starší muž totiž na sociálních sítích v minulosti sdílel například vyjádření nacionalistického hnutí Řád národa. Jeho předseda Josef Zickler ovšem pro Hospodářské noviny odmítl, že by byl přímo členem. Sám osmačtyřicetiletý muž pro Deník N na otázku, zda je politicky aktivní, připustil pouze to, že na sociálních sítích sympatizuje s názory někoho jiného.

K incidentu na koštu vín řekl, že hlavní roli v něm sehrál alkohol. „Prostě špatná, jakoby blbá náhoda. Alkohol a tak. Znáte to prostě. Nebyl to konkrétní záměr, jestli chcete vědět tohle,“ popsal.

Dvojice mužů se nyní zastává starosta Boršic Roman Jílek (za Ekologické sdružení Zahrada Moravy). „Podle mě jsou to slušní lidé z Uherského Hradiště, protože ten mladý muž vystudoval na lékaře. Když někdo je lékařem, měl by být slušně vychovaný,“ uvedl.

Sám ovšem u incidentu nebyl. „Jestli to byl alkoholový úlet nebo jestli tam byla nějaká provokace z té nebo oné strany, to já nevím. Co očekáváte, když je 500 lidí v podnapilém stavu, co se asi tak může přihodit?“ doplnil starosta.