Ústí nad Labem chce oplotit takzvanou díru v centru města. Parcelu koupilo od soukromníka před rokem

Ústí nad Labem chce nově oplotit tak zvanou díru v centru města. Parcela u Mírového náměstí je roky rozestavěná. Město za nemovitost zaplatilo 73 milionů korun, cena stanovená posudkem přitom byla zhruba o polovinu nižší. Doteď se moc nezměnilo ani oplocení kolem parcely. Ústí nad Labem 22:24 25. července 2024

Rok od koupě bloku 004, kterému Ústečané říkají díra, plánuje město podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO nové oplocení parcely.

Ústí nad Labem chce nově oplotit takzvanou díru v centru města. Parcelu koupilo od soukromníka před rokem

„Statik navrhl řešení, kde budou ty plochy realizovány prostřednictvím dřevotřískových desek, když to řeknu hodně zjednodušeně. Ty by měly sloužit jako podklad pro tvůrčí činnost – třeba dětských kolektivů,“ přiblížil Nedvědický.

Podle opoziční zastupitelky Karolíny Žákovské z PROI Ústí mělo město parcelu zabezpečit dřív.

„Tak, aby bylo pro veřejnost vizuálně zřejmé, že se něco děje. To oplocení je podle mě jednak nebezpečné, jednak je i nevzhledné. K těm úpravám dochází až teď, skoro si troufnu říct, že až po tom mém dotazu na zastupitelstvu, protože ta veřejná zakázka byla vyhlášena až teď v červenci,“ shrnula Žákovská.

Sedmipatrový dům

Primátor Petr Nedvědický odmítá, že by díra v centru města zůstala. Nový dům by se mohl s pomocí tzv. PPP projektu, kdy by město soukromé firmě výstavbu i provoz několik let splácelo. Vizi nové budovy už vytvořili architekti města. „Navrhli objekt, který by se svažoval směrem od krajského úřadu k Mírovému náměstí,“ přiblížil Nedvědický.

Zastupitelé rozhodli o koupi tzv. díry na konci července loňského roku tajným hlasováním. Město za parcelu zaplatilo 73 milionů korun – i když byl posudek zhruba o polovinu nižší.

„Z hlediska města to byly vyhozené peníze – jen jsme si udělali černou díru na další peníze, které teď budeme muset hledat, navíc skutečně velmi nejistým koncem,“ dodává opoziční zastupitelka Karolína Žákovská, která by u plánované budovy uvítala architektonickou soutěž.