Víkendový přehled: K Česku se blíží bouře Sabine, v Thajsku střílel voják do lidí a Ledecká třetí ve sjezdu

Strávili jste víkend offline nebo jste prostě neměli čas sledovat, co se děje v Česku a v zahraničí? Aby vám nic neuniklo a mohli jste do pracovního týdne naskočit pěkně zčerstva, přináší vám server iROZHLAS.cz přehled těch nejdůležitějších zpráv, které se udály v posledních dnech. Praha 19:23 9. února 2020

Meteorologové varují před bouří Sabine. Český hydrometeorologický ústav vydal nejvyšší stupeň výstrahy před silným větrem, který platí od nedělního večera. Ten má v nárazech dosahovat rychlosti až 140 kilometrů v hodině.

Hasiči, záchranáři ale i energetice se připravují na to, že pravděpodobně budou padat stromy či větve, dojde k přerušení dodávek elektrického proudu a bouře může i převracet nákladní automobily.

Zatím bouře Sabine, kterou některé státy nazývají Ciara dorazila do západní Evropy. Britské ostrovy hlásí záplavy, polámané stromy, výpadky proudu a chaos v dopravě. Kvůli větru o rychlosti v nárazech až 150 kilometrů v hodině se rušily letecké spoje v Dublinu i Londýně, extrémní počasí narušilo například i železniční dopravu ve Skotsku. Britská média hlásí z mnoha míst materiální škody, zprávy o obětech se zatím neobjevily.

Také Německo už ohlásilo zrušení řady letů a dálkových železničních spojů. Odložen byl ale třeba také nedělní zápas německé fotbalové ligy mezi Mönchengladbachem a Kolínem nad Rýnem.

Rekordní let přes Atlantik

S bouří souvisí i jeden rekord. Popohnala boeing 747-400 společnosti British Airways, který zvládl cestu z New Yorku do Londýna za 4 hodiny a 56 minut, což je nový rekord. Obvyklá doba je přes šest hodin.

Zemřel Erazim Kohák

V sobotu zemřel přední český filozof Erazim Kohák. Bylo mu 86 let. Ve své práci se zabýval zejména ekologickými tématy a byl aktivním členem řady environmentálních organizací. Pocházel z rodiny nekomunistických druhoválečných odbojářů, po únoru 1948 s rodiči emigroval do Spojených států. Termín posledního rozloučení stanovený ještě není.

Střelba v Thajsku

Nejméně 26 obětí má na svědomí thajský voják, který v sobotu začal zabíjet lidi. Podle premiéra byl na počátku spor o majetek. Následně voják zastřelil důstojník, jednu ženu a vydal se do ulic města, střílel v buddhistickém chrámu a nakonec dojel do obchodního centra. Mimo zastřelených bylo zraněno bylo na šest desítek lidí. Dvaatřicetiletého Muže nakonec po šestnácti hodinách armáda zabila.

Koronavir předčil SARS

Nový koronavirus, který se od loňského prosince šíří z čínského města Wu-chan, má už přes 800 obětí a překonal tak epidemii SARS, na niž v letech 2002 až 2003 zemřelo ve světě 774 lidí. Na nový koronavirus zemřelo 812 lidí v Číně a jeden člověk na Filipínách, nakažených je potvrzeno přes 37 500 případů, z toho valná většina v Číně.

Odborníci z Londýnské školy hygieny a tropické medicíny na základě modelů používaných pro předpovědi rychlosti šíření epidemie odhadují, že počet nakažených ve Wu-chanu vrcholu dosáhne mezi půlkou a koncem února.

Volby v Irsku

Irské parlamentní volby nejspíš skončily remízou tří stran. Podle povolebního průzkumu agentury Ipsos získaly všechny přes 22 procent hlasů a dělí je jen desetiny procentního bodu. Těsně první je liberálně-konzervativní strana Fine Gael dosavadního premiéra Lea Varadkara. Hned za ní je opoziční liberálně-konzervativní Fianna Fail a bývalé politické křídlo Irské republikánské armády Sinn Fein. Přes 20 procent pro něj znamená historický úspěch.

Bádáni o smrti Jana Masaryka

Badatelé Martin Čemák a Jan Špička spočítali, že exministr zahraničí Jan Masaryk mohl z okna svého bytu v Černínském paláci vypadnout bez použití vnější síly. „Vracíme do hry sebevraždu jako relevantní možnost,“ říkají v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Masaryk zemřel za dosud nejasných okolností v 1948. Poslední vyšetřování konstatovalo, že ho někdo zabil.

V rozhovoru pro iROZHLAS.cz ale také říkají, že nejspíš nepadal z okna, ale z římsy. „Je zřejmé, že nemohl vypadnout z okna. V takovém případě by totiž letěl šikmo a nemohl by dopadnout tak, jak dopadl. A nemohl by mít zranění tak symetrická. Z toho jednoznačně vyplývá, že stál mimo okno,“ uvedli.

Měření badatelů v srpnu 2018 na nádvoří Černínského paláce, kde Jana Masaryka našli 10. března 1948 ráno mrtvého | Zdroj: Jan Špička

Opravený památník Rozloučení

Sklář Jan Huňát z Nového Boru vyrobil už druhý památník Rozloučení na připomínku rodičů Wintonových dětí. Nahradil ten původní, který někdo na hlavním nádraží v Praze před časem poničil.

Památník rozloučení vypadá jako dveře osobního vagónu III. třídy, kterým byly děti přepraveny. Zobrazuje ruce dětí a rodičů, což je poslední vzpomínka, kterou mnohé zachráněné děti na své rodiče mají.

Bronz Ledecké

Lyžařka Ester Ledecká obsadila v závodě Světového poháru ve sjezdu v německém Garmisch-Partenkirchenu třetí místo. Za vítězkou Viktorií Rebensburgovou z Německa zaostala česká závodnice o 83 setin sekundy. Čtyřiadvacetiletá Češka zůstala třetí i v hodnocení disciplíny, po šesti z devíti závodů ztrácí na vedoucí Corinne Suterovou ze Švýcarska 64 bodů.

„Perfektní to asi nebylo, ale bylo to dobré. Měla jsem fantasticky připravené lyže, tělo a kluci Bankovi předvedli super práci. Já tady jen sjela ten kopec,“ usmívala se po dojezdu Ester. „Jelo se mi dobře, ale pořád je co zlepšovat,“ dodala.

Veselý vyhrál turnaj ATP

Tenista Jiří Veselý získal po pěti letech druhý titul kariéry ve dvouhře na okruhu ATP. Ve finále turnaje v indickém Puné zdolal osmého nasazeného Jegora Gerasimova z Běloruska 7:6, 5:7, 6:3 a ve světovém žebříčku se z aktuálního 107. místa vrátí poprvé od května loňského roku do první stovky.

Šestadvacetiletý český reprezentant si finále elitního okruhu zahrál potřetí v kariéře a poprvé po téměř pěti letech. Naposledy hrál o titul v dubnu 2015 v Bukurešti, dosud jedinou singlovou trofej získal v lednu téhož roku v Aucklandu.

Festival Comic-Con

V pátek začal v Praze festival Comic-Con. Navštěvují ho tisíce lidí v kostýmech hrdinů z filmů, seriálů či komiks. Organizátoři uvedli, že prodali všech 22 tisíc vstupenek. Jednou z hvězd byl herec Ron Perlman, známý hlavně jako představitel Hellboye. Vzpomínal na natáčení filmů Hellboy a Blade 2 v Praze, na bývalého prezidenta Václava Havla.

