‚Už ho nelze více potrestat.‘ Soud stopl stíhání exšéfa Homolky Dbalého, jeho náměstka a dalšího lékaře

Exředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý má naději, že se zbaví stíhání ve třetí části své korupční kauzy. Podle soudkyně Heleny Kutzlerové je zbytečné: lékaři v předchozích dvou větvích případu hrozí takové tresty, že i kdyby ho odsoudila, nic zásadního už by se nezměnilo. Ze stejného důvodu zastavila stíhání Dbalého náměstka Michala Toběrného. Stopky se kvůli nemoci dočkal i neurochirurg František Tovaryš. Rozhodnutí není pravomocné. Exkluzivně Praha 14:00 9. července 2019

Exšéfa Homolky, další dva lékaře a podnikatele Jana Valtra státní zástupce loni v září obžaloval kvůli manipulacím při zakázkách na poradenské a IT služby.

Vladimír Dbalý, jeho tehdejší náměstek Michal Toběrný a lékař František Tovaryš si podle vyšetřovatelů díky ovlivňování tendrů rozdělili úplatky 14 milionů korun.

Obžaloba přistála na stole soudkyně Městského soudu v Praze Heleny Kutzlerové, která nařídila její takzvané předběžné projednání. Letos 10. června stíhání třech lékařů zastavila.

Soud zatím její krok odmítá komentovat. „Rozhodnutí nebylo doručeno všem účastníkům,“ reagovala na dotaz iROZHLAS.cz jeho mluvčí Markéta Puci.

‚Žádný prostor pro navýšení‘

Server iROZHLAS.cz se s usnesením soudkyně Kutzlerové seznámil. Vyplývá z něj, že třetí stíhání bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce podle ní nemá smysl.

„Pokud bude obviněný uznán vinným i pro tuto trestnou činnost, nebude dán téměř žádný prostor pro další významné navyšování trestu, ať již v rámci souhrnu, či trestu společného,“ argumentuje předsedkyně senátu.

Městský soud se již zabývá dvěma částmi rozsáhlé korupční kauzy, jejímž je Dbalý středobodem. Všechny se týkají manipulací se zakázkami a tunelování nemocnice z doby jeho šéfování. Dbalý díky tomu měl nezákonně inkasovat desítky milionů korun.

V září 2018 ho soud v první části kauzy - týkající se manipulace zakázkou na digitalizaci chorobopisů a nákup Leksellova gama nože - nepravomocně poslal na devět let za mříže a nechal mu propadnout veškerý majetek. Stejný soud vynese koncem srpna rozsudek i ve druhé části, která se týká poradenských zakázek nemocnice. I v ní Dbalému hrozí vysoký trest.

Kauza Homolka Kauzu Nemocnice Na Homolce policie rozdělila na tři okruhy. První se týká digitalizace chorobopisů za 146 milionů korun a nákupu gama nože za 140 milionů korun. Do Dbalého kapsy mělo jít 28 milionů, za což ho soud ho již potrestal devíti lety vězení a propadnutím veškerého majetku. Jeho náměstek Michal Toběrný dostal osm let a propadnutí pěti milionů. Tresty si vyslechlo také dalších pět lidí.

Druhá část kauzy se týká poradenských zakázek. Policie kvůli nim vedle exšéfa Homolky obžalovala advokáta Davida Michala či účetní Emilii Bialešovou a další tři lidi. Obžalovaní si mezi sebou údajně předali úplatky v celkové výši přes deset milionů korun a nemocnici způsobili škodu 50 milionů korun.

Dbalého a další čtyři lidi policisté ve třetí větvi kauzy obvinili v únoru 2016. Případ se týká tří okruhů veřejných zakázek. Jedním z nich jsou poradenské služby, druhým dodávka pro pracoviště navigované chirurgie a třetí poskytování správy a vývoje aplikací.

Podle Kutzlerové proto nemá smysl soudit ho ještě potřetí, jelikož případné tresty z předchozích dvou částí kauzy postačí: „Povedou obviněného k tomu, aby v budoucnu vedl řádný život, a bude jimi dostatečně zajištěna i generální složka trestu, tedy ochrana společnosti před pachateli trestných činů, když po dobu mnoha let obviněný bude patrně vykonávat trest odnětí svobody.“

‚Nesmyslné a zbytečné‘

Zastavení stíhání bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce potvrdila i jeho advokátka Katarína Kožiaková Oboňová. Rozhodnutí soudu je podle ní rozumné.

„Jakékoliv další trestní stíhání klienta je nesmyslné a zbytečné. Buď odvolací soud v první části případu potvrdí vinu, nebo se prokáže, že údajný diář doktora Dbalého (klíčový důkaz celého případu, pozn. red.) skutečně není věrohodným důkazem o spáchání skutků kladených za vinu klientovi a ostatním obžalovaným, a v tom případě se ocitne obžaloba v důkazní nouzi,“ konstatovala.

Ze stejných důvodů jako u Dbalého smazal soud stíhání jeho tehdejšího náměstka, chirurga Michala Toběrného. Podle detektivů část úplatků ze zakázek dostával, stejně jako Dbalý ale stanul před senátem městského soudu už v první části korupčního případu. A vyslechl si nepravomocně osm let vězení a peněžní trest pět milionů korun.

Podle soudkyně Kutzlerové se opět dá odhadovat, že kdyby ho uznala vinným i ve třetí větvi případu, na jeho trestu už by se toho už příliš nezměnilo: „Nelze předpokládat, že trest by nějak výrazně převyšoval tresty obviněnému v současné době nepravomocně uložené.“

‚Exces kvůli Dbalému‘

U Toběrného navíc poukázala, že jako chirurg v elitní nemocnici pracuje dodnes. „Lze se tak domnívat, že se v jeho případě mohlo jednat o exces z jinak řádného způsobu života, jenž byl ovlivněn chováním jemu nadřízené osoby (Dbalého) a možnostmi vycházejícími z jeho tehdejší funkce,“ uvádí čerstvé usnesení soudu.

Soudkyně je navíc přesvědčena, že stíhání a hlavní líčení v první části ostře sledované kauzy navíc pro Toběrného bylo dostatečnou lekcí: „Dá se předpokládat, že mohlo pro obviněného znamenat dostatečné ponaučení spojené s preventivním účinkem.“

Toběrného obhájce Roman Lamka rozhodnutí kvituje. „Soudu jsem zastavení stíhání mého klienta navrhoval. Jsem rád, že se pro něj nakonec rozhodl,“ řekl Lamka serveru iROZHLAS.cz.

Obžalovaný chirurg Michal Toběrný, Vladimír Dbalý v kauze Nemocnice Na Homolce a jejich obhájci u soudu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Trestní stíhání městský soud stopl i v případě neurochirurga Františka Tovaryše. Také on v poslední části kauzy Homolka čelí obžalobě, že díky ohýbání tendrů nemocnice dostával úplatky. Na rozdíl od Dbalého a Toběrného však v předchozích částech korupčního případu nefiguruje a nevyslechl si tak žádný trest.

V jeho případě soudkyně Kutzlerová ke kroku sáhla kvůli Tovaryšově špatnému zdravotnímu stavu. Už den po podání obžaloby loni v září u soudu přistál návrh na zastavení lékařova stíhání. Podporovaly ho dva posudky, podle nichž trpí řadou vážných zdravotních problémů, kvůli kterým nemůže před soudem stanout.

Státní zástupce Zdeněk Matula s tím však nesouhlasil. Mimo jiné poukázal na to, že jeden z posudků psal lékař, který léta v Nemocnici Na Homolce pracoval. Jeho jméno se navíc v diáři Vladimíra Dbalého opakovaně objevuje.

Soudkyně Kutzlerová proto zadala vypracování třetího posudku. Ten stejně jako předchozí dva konstatoval, že Tovaryše kvůli chatrnému zdraví nelze soudit: „Vzhledem k charakteru nemocí, jejich neovlivnitelnosti léčbou a věku posuzovaného považuje vyloučení postavení obviněného před soud za trvalé.“

‚Soud by nezvládl‘

Lékař by podle předsedkyně senátu náročný průběh hlavního líčení nezvládl.

„Vedle závěrů znaleckých posudků soud vážil i rozsah projednávané trestné činnosti, rozsah zajištěného důkazního materiálu, ale i počet spoluobviněných osob a svědků, což samo o sobě znamená časově, psychicky i fyzicky velmi náročný proces, který by obviněný rozhodně nemohl ustát bez dalšího prohloubení stávajících obtíží. Bylo by značně omezeno jeho právo na účelnou obhajobu, což by mohlo mít svůj dopad i na spravedlivý soudní proces,“ vysvětluje v usnesení Kutzlerová.

Její rozhodnutí prozatím zůstává nepravomocné, lze proti němu podat stížnost. Server iROZHLAS.cz se dotázal státního zástupce Zdeňka Matuly, jestli tak učiní, zatím ale neodpověděl. Pokud státní zástupce rozhodnutí o zastavení stíhání pro tři aktéry kauzy napadne, bude ho muset potvrdit vrchní soud.

V případě, že tak učiní, do soudní síně zamíří pouze podnikatel Jan Valtr. Podle obžaloby nosil Dbalému úplatky za to, že jeho firma inkasovala 100 tisíc měsíčně za fiktivní poradenství.

Policie v poslední části prozatím samostatně stíhá také podnikatele Ladislava Janigu. Státní zástupce jeho stíhání zastavil kvůli údajně vážné nemoci, v jeho trestním stíhání se však rozhodl pokračovat poté, co Janigu server iROZHLAS.cz přistihl před domem, kde sídlí Janigova společnost, a přímo v kanceláři jeho společnosti.