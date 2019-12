Bolševická nestoudnost roste, komentuje Kalousek Filipovy výroky. Milion chvilek zvažuje právní kroky

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek kritizoval šéfa KSČM Vojtěcha Filipa za slova o Milionu chvilek pro demokracii. Místopředseda sněmovny spojil tento spolek pořádající protivládní demonstrace s kyberútokem na nemocnici v Benešově. Podle Kalouska bolševická nestoudnost roste a Filip by se měl za svůj výrok omluvit. Spolek Milion chvilek již uvedl, že zvažuje právní kroky. Praha 15:22 17. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Kalousek | Foto: Tonda Tran | Zdroj: Profimedia

„Zapojil Milion chvilek do kybernetického útoku na benešovskou nemocnici. K tomu se dá říct, že bolševická nestoudnost roste den ode dne a pan místopředseda Filip by se za svůj výrok měl omluvit,“ vyzval předsedu komunistů Miroslav Kalousek ve vyjádření pro Radiožurnál .

Kdo podle Filipa napadl nemocnici v Benešově? ‚Nejen Milion chvilek. Prostě ti, kteří to zorganizovali‘ Číst článek

Filipa za jeho výroky kritizoval také místopředseda ODS Martin Kupka. „Bylo to nesmyslné a nepřijatelné. Ta vyjádření jsou naprosto nepříčetná. Nevíme, jestli byl pan předseda při smyslech, anebo je to možná ještě horší a byl. Spojovat nespojitelné, a tímto způsobem vzbuzovat podezření, to by neměl nikdo z politiků dělat. A rozhodně ne tímto způsobem. Není to ale první neuvěřitelné vyjádření pana předsedy,“ řekl.

Místopředseda Milionu chvilek pro demokracii Benjamin Roll už avizoval, že spolek zváží právní kroky. „Myslím, že je neslýchané, že předseda parlamentní strany takto nepodloženě lže. Ovšem není to poprvé, co o nás někdo z KSČM šíří pomluvy. Přemýšlíme o našich dalších možnostech řešení, jak budeme reagovat. Uvidíme dál, jaké máme možnosti právní obrany,“ dodal.

Bartoš: Komunisté se nezmění

Filip se ve svém vyjádření pustil také do opozičních stran. Označil je za kolaboranty, kteří kolaborují s cizími mocnostmi. Předseda Pirátů Ivan Bartoš takové vyjádření považuje za důkaz, že komunisté se nikdy nezmění.

„Přijde mi až skoro trapné, že se bolševik, bývalý agent, který ještě sedí ve vedení sněmovny, takovýmto způsobem opírá do demokratických stran a občanských iniciativ. Mně to říká jedinou věc – komunisti se nezměnili a ani se nezmění,“ řekl. „Nejsem nějaký hysterický antikomunista, ale když vidíte tu rétoriku nejen pana předsedy Filipa, který se ještě řadí k těm umírněnějším, tak je to hodně přes čáru,“ dodal.

Předseda komunistické strany na zasedání špiček strany v Praze nepřímo obvinil spolek Milion chvilek pro demokracii, že mohl stát za kybernetickým útokem na nemocnici v Benešově. Žádné důkazy pro toto obvinění ale nepředložil ani nenaznačil. V rozhovoru pro Radiožurnál svoje slova obhajoval.

„Stojím si za tím, že tohle se v České republice děje, a jestli za tím stojí Milion chvilek nebo někdo jiný, je otázka orgánů činných v trestním řízení a musí se tím zabývat i v této souvislosti,“ prohlásil Filip.

Slova pro spolustraníky

Filipova slova zazněla na devátém zasedání Ústředního výboru KSČM v Praze. „Většinou to tak bývá, že když politici mluví ke svým straníkům, používají jiný slovník. Říkají věci, které těžko mohou na veřejnosti obhájit,“ analyzuje politický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem

„Volil slovník, který je asi příznačný pro pohled komunistů na svět, protože jinak si nedovedu představit, proč by takto mluvil, kdyby nepočítal s tím, že to bude mít příznivou odezvu u těch, kteří ho poslouchali,“ dodává.

Že by spolek Milion chvilek mohl stát za kyberútokem v Benešově, je podle něj nesmysl. „Myslím, že to ani nestojí za debatu, že každý soudně uvažující člověk pochopí, že je to absolutní nesmysl. Pochopitelně to nijak nesouvisí s těmi útoky, ke kterým došlo na benešovskou nemocnici. Nemá cenu to vyvracet. Kdo tomu věří, tak toho mi je upřímně líto,“ dodává komentátor.