Výběr z médií: více legionelly v Česku, zájem o sdílení vozidel a připomínka digitálního dědictví

Deník N

Proč přestoupit mezi ajťáky - na to se ptá a zároveň i odpovídá Deník N. V něm se dočtete, že jednou z možností, jak se vypořádat s rekordní inflací nemusí být jen snížení nezbytných výdajů, ale také navýšení příjmů. Třeba právě tím, že člověk přestoupí do oblasti IT. Důležitá je velká motivace a k tomu také rekvalifikace, která zabere klidně až stovky hodin.

Mf Dnes

V Česku přibývá případů takzvané legionářské nemoci, tedy legionelózy. Oproti loňsku, kdy hygienické stanice evidovaly 241 pacientů, je to zhruba o pětinu. Upozorňuje na to Mf Dnes. Rostoucí tendenci má horečnaté onemocnění už druhým rokem v řadě. Úmrtnost se přitom pohybuje kolem 10 procent. V případě, že se nemoc neléčí antibiotiky, může bakterie legionella usmrtit až 40 procent nakažených.

Za šíření legionelózy může podle Mf Dnes nejspíš i to, že lidé v rámci úspor snižují teplotu vody v bojlerech. Přitom i snížení teploty vody z 50 na 45 stupňů Celsia může přispět k tomu, že se bakterie legionella přítomná ve vodě začne množit. Nejčastěji se to děje v teplotách mezi 20 a 45 stupni Celsia. Přítomnost legionelly ve vodě nemusí znamenat, že se člověk nakazí.

Lidové noviny

Lidé zapomínají na digitální dědictví, takový je titulek Lidových novin. Ty upozorňují, že digitální majetek často není nikde ani evidovaný, ani zjišťovaný, může mít přitom hodnotu milionů korun. Nejčastěji jde třeba o peníze z účtů a prostředky u platebních systémů, sázkových kanceláří, o kryptoměny nebo profily na sociálních sítích.

Hospodářské noviny

Počet Slováků, kteří žijí v Česku, je dvakrát vyšší než před patnácti lety. V polovině roku jich u nás žilo víc než 116 tisíc. Píšou o tom Hospodářské noviny s tím, že přes 21 tisíc z nich jsou slovenští studenti. Právě ti se v Česku nejčastěji následně i usadí.

Právo

Sdílení vozidel - takzvaný carsharing - je v Česku na vzestupu. Píše o tom deník Právo. Přestože služba zatím funguje především v Praze a Brně, postupně se rozšiřuje i do dalších měst. A firem, které sdílení aut poskytují, přibývá. Některým společnostem letos dokonce tržby meziročně vzrostly víc než o polovinu.