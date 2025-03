Z Brna do Bratislavy za hodinu? Česko se Slovenskem plánují vysokorychlostní železnici

Kromě Německa, Polska a Rakouska možná dojedeme v budoucnu vlakem po vysokorychlostní trati i na Slovensko. Slovenská strana dokončila studii proveditelnosti mezi Bratislavou a hranicemi s Českem. Teď ji musí schválit tamní vláda. Česko už má dokument připravený a obě strany tak budou moct začít spojení plánovat podrobně. Praha/Bratislava 15:39 8. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko a Slovensko by v budoucnu měla spojovat vysokorychlostní železnice (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Vysokorychlostní trať povede z Brna k Břeclavi a dál k hranicím. Správa železnic zatím projektuje úsek z Brna k Rakvicím, který chce stavět od roku 2028 a zprovoznit do roku 2033. U Břeclavi se trať rozdvojí směrem na Rakousko a právě na Slovensko.

Česko se Slovenskem plánují spojující vysokorychlostní železnici. Téma pro Jakuba Vika

Slovenská část povede do Česka od hranic s Maďarskem přes Bratislavu a nově plánované nádraží Bratislava-západ. „Ze stanice Bratislava-západ bude postavená čistě nová trať na novém tělese na rychlost 300 až 400 kilometrů za hodinu až do České republiky,“ říká pro Radiožurnál ředitel odboru strategie Železnic Slovenskej republiky Miroslav Garaj.

Český a slovenský správce železnic teď spolu začnou pracovat na přípravě propojení, „Naše a jejich strana začnou společně projektovat ten kus, který napojí jižní Moravu na úrovni D2 u Lanžhotu naši vysokorychlostní železnici,“ vysvětluje ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí Správy železnic Jakub Bazgler. Trasu z Brna do Bratislavy by pak mohly rychlovlaky překonat zhruba za hodinu.

Délka výstavby

Získání potřebných povolení, projektování a výkupy pozemků bývá u těchto staveb velmi obtížné a zdlouhavé. Česká strana je dál než slovenská. Úsek z Brna do Rakvic má být hotový do roku 2033. A bude zbývat jen kousek k hranicím, na druhém břehu řeky Moravy se začne stavět později.

Slováci teď řeší řízení k posouzení vlivu na životní prostředí EIA. „Jde o novou trať, takže ten proces předpokládám v horizontu dvou až tří let. A spuštění projektu je v přípravě v roce 2029 nebo 2030. Předpokládaný začátek výstavby by nebyl dříve než v horizontu let 2036 až 2040,“ dodává Garaj.

Další úseky v Česku

Nejdřív bychom se měli svézt v roce 2033 rychlovlakem mezi Ostravou a Brnem. „To spojení od Přerova do Ostravy-Svinov, což je v těch nejrychlejších parametrech rychlá železnice, pak od Brna do Přerova, což znamená rychlá železnice na úrovni 200 kilometrů za hodinu,“ popisuje Jakub Bazgler ze Správy železnic.

Stát také připravuje další vysokorychlostní tratě třeba z Brna do Prahy se zprovozněním zhruba v roce 2036 a dál do Drážďan v roce 2040.