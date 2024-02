Zákaz HHC a pokuta do 15 tisíc, kdo ho bude mít u sebe. Za prodej či dovoz rok až osmnáct let vězení

Na začátku příštího týdne začne platit zákaz HHC. Látka má povzbuzující účinky, ale ve větších dávkách může vyvolat úzkosti, závratě nebo poruchu vědomí. Prodávat, ale také přechovávat výrobky s HHC tak bude nelegální a budou za něj hrozit tresty. Zákaz má být podle vlády jen dočasný do té doby, než zákonodárci schválí přísná pravidla jejich prodeje. To by mělo být do začátku příštího roku. Praha 12:45 28. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Produkty s obsahem HHC (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokuta až 15 tisíc korun bude od příštího týdne hrozit lidem, kteří u sebe budou mít do 10 gramů výrobků s HHC. Ti, kteří tuto hranici přesáhnou nebo budou s HHC obchodovat, může čekat ještě přísnější trest.

Evropská komise potvrdila rozhodnutí vlády o HHC, zákaz začne platit v březnu Číst článek

U prodejců bude dodržování zákazu kontrolovat Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která bude mít na starosti hlavně kontrolu potravin. Tedy třeba to, jestli se v prodejních automatech i v obchodech už opravdu nedají koupit gumoví medvídci a jiné cukrovinky s HHC.

„Krajské hygienické stanice budou kontrolovat, jestli obchodníci neprodávají náplně do elektronických cigaret nebo předbalené jointy s obsahem HHC,“ popisuje proces ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.

Žádnou masivní kontrolní akci ale hygieny podle Fošuma neplánují. Potravinářská inspekce v tuto chvíli kontroly odmítla komentovat, podrobnosti chce sdělit, až začne zákaz platit. Pokud inspekce nebo hygienické stanice v obchodech nějaké výrobky s HHC najdou, tak to oznámí policii.

Nabízení, prodej, dovoz i vývoz, ale také přechovávání HHC pro někoho jiného bude totiž podobně jako u dalších drog na seznamu návykových látek trestné. Hrozit za to může rok a v případě přitěžujících okolností až osmnáct let vězení.

Co když budu mít HHC u sebe?

„Držení HHC jen pro vlastní spotřebu bude přestupek se sankcí až 15 tisíc korun, pokud jde tedy o množství menší než malé. Hranici bude policie posuzovat stejně jako u THC,“ řekl Českému rozhlasu ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Policisté dostali metodiku, jak mají k HHC přistupovat. Seznam návykových látek se každoročně rozšiřuje o desítky substancí. HHC je ale přece jen podle Frydrycha specifické právě kvůli tomu, že se látka teď prodává jako součást cukrovinek.

HHC, kratom a nikotinové sáčky v aktovkách. Kolik stojí, jak působí na děti a co dělat při předávkování? Číst článek

Policie nebude nijak záměrně kontrolovat lidi, jestli u sebe výrobky s HHC nenosí. „Zjišťovat látku stejně jako další drogy můžeme, pokud bude někdo prověřován kvůli výtržnictví nebo při dopravní kontrole. Policie bude muset také prošetřit podezření na držení nebo prodej HHC, které jí oznámí někdo jiný,“ uvádí Frydrych.

K situacím, ve kterých by se ukázalo, že někdo pod vlivem HHC spáchal dopravní nehodu, by se podle Frydrycha muselo přistupovat individuálně. „Každý případ by musel prozkoumat znalec a posoudit, jak moc byl ten člověk látkou ovlivněný,“ říká ředitel odboru.

Pro řidiče by to mohl být problém i při řešení nehody s pojišťovnou. Podobně jako když někdo řídí opilý, škodu v takovém případě musí zaplatit viník nehody sám.