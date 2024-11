Žena bude moct darovat vajíčka jen šestkrát v životě. Kompenzace maximálně 28 tisíc, rozhodla vláda

Vláda Petra Fialy (ODS) se rozhodla zakročit proti bezbřehému darování pohlavních buněk. Na středečním jednání totiž schválila novelu, která omezuje maximální počet darování vajíček. Žena bude moct zákrok podstoupit maximálně šestkrát za život, finanční kompenzace bude pevně stanovená na 28 tisíc korun. A peníze úplně zmizí z reklamy. Novela nyní míří do Sněmovny. Doporučujeme Praha 20:46 6. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plod zachycený na ultrazvukovém snímku | Zdroj: Profimedia

Vláda na středečním zasedání schválila zásadní novelu dárcovského programu umělého oplodnění, především pak odebírání vajíček. Dosud nebylo v Česku limitováno, kolikrát může žena vajíčka darovat.

Nově by ale anonymní dárkyně mohla podstoupit odebrání svých pohlavních buněk maximálně šestkrát v životě. Počítá s tím novela o specifických zdravotních službách, které vláda dala zelenou, potvrdil to mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Novela nyní poputuje do Sněmovny, kde o ni budou klasicky rozhodovat poslanci.

Dárkyně vajíček totiž musí před odběrem podstupovat hormonální stimulaci, samotný odběr pak probíhá v celkové narkóze a vajíčka se odebírají přímo z vaječníků. „Při darování vajíček může v průběhu léčebného programu vzácně dojít i ke komplikacím, které mohou ohrozit zdravotní stav dárkyně,“ stojí v důvodové zprávě vlády, proč přistoupit k omezení maximálního počtu darování.

Vláda se v počtu maximálně šesti darování opřela o závěry Americké společnosti pro reprodukční medicínu (ASRM), která k takovému číslu dospěla.

Požadavek vzešel na popud ministerstva zdravotnictví od Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, která v Česku zaštiťuje umělé oplodnění.

„Darování gamet je velmi citlivá záležitost a nějakým způsobem po dohodě by se regulovat mělo. Myslím tím hlavně počet darování a nežádoucí události, aby, když se něco vyskytne, ten dárce neodjel z Prahy do Brna a tam vesele nedaroval dál. Nemáme, jak to zjistit,“ uvedl již dříve šéf sekce Štěpán Machač, který je podle rejstříku skutečných majitelů zároveň spoluvlastníkem několika reprodukčních klinik.

Vajíčka se mohou skladovat v dewarových nádobách při teplotě -196 stupňů | Zdroj: Profimedia

Ještě do letošního října si navíc kliniky mezi sebou nemusely předávat informace o dárcích, a proto mohlo docházet k tomu, že dárce nebo dárkyně obcházeli více reprodukčních center. Sněmovna tak již schválila rozšíření registrů, které nově budou údaje anonymních dárců shromažďovat.

Konec finančních excesů

Změna by ale podle rozhodnutí vlády měla nastat i ve finančních kompenzací dárců, a opět především dárkyň. Dárcům nenáleží žádná odměna, mělo by jít o altruistický počin. Kliniky ale vyplácí finanční kompenzace vynaložených nákladů ve spojitosti se zákrokem. Částku si určují samy. Proto lze dohledat inzeráty, které garantují kompenzaci až 36 tisíc korun, hranice se navíc každým rokem stále posouvá.

Pozměněný zákon ale nově stanovuje horní hranici za vajíčka 28 tisíc korun, u spermií 2 tisíce. Vláda navíc stanovila několik konkrétních kritérií, za které může být částka vyplacena. Jsou to například náklady na dopravu, stravu nebo léčiva. Částka by se měla každý rok aktualizovat i s ohledem na vývoj inflace.

„Úprava právního předpisu má za cíl zamezit excesům, kdy anonymním dárcům zárodečných buněk je poskytnuta rozdílná a silně motivační finanční úhrada účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s darováním zárodečných buněk mezi jednotlivými centry asistované reprodukce,“ stojí v důvodové zprávě.

Reprodukční kliniky v zákoně získají oporu, že mohou požadovat tuto vyplacenou částku po páru, který pohlavní buňky přijme. Již dnes tyto páry ale platí řádově desítky tisíc korun za dárcovský program.

Reklama na altruismus

Zmizet z veřejného prostoru by pak zcela měly reklamy propagující tyto finanční částky za darování. Právě to je jedním z hlavních parametrů, na které kliniky nové dárkyně lákají.

„Explicitní avizace nabízené kompenzace totiž může u některých jedinců vyvolat dojem možnosti rychlého výdělku a vyplácené náhrady pak mohou fakticky motivačně působit jako finanční odměna, přičemž zde nemusí být vůbec vzata v potaz rizika zdravotních dopadů na zdraví zejména dárkyň v případě darování vajíček,“ napsalo ministerstvo zdravotnictví do důvodové zprávy.

Z dostupných dat, která serveru iROZHLAS.cz poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky, vyplývá, že po koronavirovém roce 2020 opět narůstá počet cyklů s cílem darování vajíček. Například v roce 2022 ženy v Česku darovaly pohlavní buňky celkem v 5432 případech. Naprostou většinu těchto odběrů pak podstupují Češky.

Při pohledu na příjemce těchto pohlavních buněk je pak zřejmé, že každý rok více než 80 procent vajíček putuje k zahraniční klientele, která do Česka míří za kvalitními a finančně dostupnými službami asistované reprodukce.