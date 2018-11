Čeští vojáci jsou podezřelí z mučení afghánského vězně, píše New York Times

Čeští a američtí vojáci jsou vyšetřováni kvůli úmrtí zbitého afghánského vojáka Vahidulláha Chána, který byl ve vazbě kvůli obvinění ze zabití českého psovoda Tomáše Procházky z minulého měsíce. Informoval o tom americký deník The New York Times. Mluvčí českého ministerstva obrany Jan Pejšek obvinění důrazně odmítl. Afghánistán 7:20 27. 11. 2018 (Aktualizováno: 8:31 27. 11. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vozidlo Armáday České republiky MRAP (odolné proti výbuchům min) | Zdroj: Armáda ČR

Americký mluvčí pro mise v Afghánistánu Dave Butler podle The New York Times potvrdil vyšetřování, ale odmítl poskytnout detaily. Afghánský voják Vahidulláh Chán měl zemřít na následky bití poté, co ho zadržely afghánské jednotky a předaly ho do vazby aliančním vojákům.

Mluvčí českého ministerstva obrany Jan Pejšek to popřel. „Striktně odmítáme podobná obvinění. Probíhá standardní vyšetřování útoku příslušníka afghánských bezpečnostních sil na českého vojáka, kterého se účastní všechny zainteresované strany,“ uvedl mluvčí pro server iROZHLAS.cz.

Vahidulláh Chán byl obviněn, že minulý měsíc zabil českého psovoda Tomáše Procházku při jednom ze čtyř letošních smrtících útoků afghánských vojáků na příslušníky sil NATO. Podle představitelů začal afghánský voják Chán 22. října střílet na projíždějící české vozidlo na základně Šindánd v provincii Herát.

Chán měl být po incidentu několik hodin ve vazbě, popisuje deník. V té ho držely jednotky NATO. Poté měl být vrácen afghánské straně zbitý a v bezvědomí, uvedl afghánský představitel Wakil Ahmad Karokhi.

„Z toho, co víme, zemřel následkem mučení,“ uvedl člen provinční rady v Herátu pro The New York Times. Karokhi dodal, že není jasné, zda devatenáctiletého Chána bili američtí nebo čeští vojáci.

Rozsáhlá poranění

Podle vysoce postaveného afghánského bezpečnostního představitele měl být Chán členem Tálibánu. Jeho rodina to však odmítla.

Nejmenovaný americký činitel řekl, že tým armádní sedmé skupiny zvláštních sil, která pomohla převést Chána do vazby českých vojáků, byl stažen z Afghánistánu. Není však jasné, zda se američtí vojáci účastnili bití Chána.

Americký deník také od Chánovi rodiny získal snímek, který ho zachycuje po smrti. Podle hlavního patologa státu Connecticut Jamese Gilla, kterého the New York Times požádali o prozkoumání fotografie, jevila jeho tvář a hlava známky rozsáhlých poranění.