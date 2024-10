Analytik: Zapojení Severokorejců do bojů na Ukrajině je výhodné pro Rusko i KLDR. K nelibosti Číny

Ruskou armádu má podle informací jihokorejské tajné služby doplnit 12 000 vojáků z KLDR. Část z nich je stále ještě na cvičištích na Dálném východě Ruské federace, přibližně 2000 z nich se přesouvá k ukrajinským hranicím. „Pokud by došlo k situaci, že se jejich přítomnost prozradí, Putin může deklarovat, že má uzavřenou bilaterální smlouvu,“ popisuje odborník na mezinárodní vztahy Vlastislav Bříza v pořadu Jak to vidí... Českého rozhlasu Dvojka. Jak to vidí... Moskva 16:00 25. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snímek severokorejské armády publikovaný oficiální tiskovou agenturou KLDR | Foto: KCNA | Zdroj: Reuters

Podle šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Budanova vojáci KLDR patrně zamíří do Kurské oblasti, aby tam pomohli ruským jednotkám.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza. Moderuje Zita Senková

„Dává to logiku. A pokud by došlo k situaci, že se jejich přítomnost prozradí, prezident Putin může deklarovat, že má uzavřenou bilaterální smlouvu se Severní Koreou, která počítá s tím, že když jeden ze dvou států bude napaden, druhá strana mu přijde na pomoc. Může začít říkat, že byl napaden Ukrajinou, a požádá o pomoc Severní Koreu. Nicméně to považuji za krajní řešení,“ říká Bříza.

Emancipace KLDR?

Podstatné podle něj je to, že nově vznikající brigáda bude označovaná v Rusku jako burjatská.

„Burjatsko je republika v rámci Ruské federace na Dálném východě, která sousedí s Mongolskem a jejíž obyvatelé se vzhledově neliší od Severokorejců. Proto Severokorejci již vyfasovali ruské uniformy, ruské zbraně, a dokonce i ruské doklady a vydávají se za Burjaty, čímž vrací Rusům pomoc, kterou Sovětský svaz poskytl Severní Koreji mezi roky 1950 a 1953, kdy sovětští piloti převlečení za severokorejské piloty bojovali na stíhačkách Mig-15 proti Američanům.“

Moskva nicméně popírá, že by KLDR vyslalo své vojáky na podporu války. Mluví o fámách. Situaci bedlivě sleduje Čína, jejíž prezident Si Ťin-pching varoval na summitu BRICS před eskalací bojů na Ukrajině.

„Víme, že Čína nepodporuje Moskvu ve válce s Ukrajinou tak, jak by si prezident Putin přál. Stranou ale rozhodně nestojí. Tváří se sice neutrálně, ale není to tak, že by byla proti válce, ale je to jakási pozitivní neutralita ve prospěch Ruska, protože Čína z toho těží především hospodářsky. Posílá například do Ruska modernější technologie ve formě komponentů, aby si Rusko mohlo samo montovat zbraně,“ vysvětluje analytik.

Na západ Ruska se přesouvá asi 2000 vojáků z KLDR. Bojovat mají v Kurské oblasti Číst článek

Současně to ale není podle Břízy tak, že by Peking s nadšením sledoval zapojení Severokorejců do války proti Ukrajině.

„Severní Korea byla po dlouhé dekády absolutním vazalem Pekingu. Byla závislá na dodávkách potravin, technologií, zakázek tak, aby severokorejský režim byl vůbec schopen ekonomicky a lidsky fungovat. A to, že v tuto chvíli Pchjongjang jde svojí vlastní cestou a uzavírá bilaterální partnerství s Moskvou, samozřejmě není šťastná zpráva pro Peking, protože KLDR se začíná emancipovat z vazalského postavení vůči Pekingu.“

Oboustranně výhodné

Mnohem důležitějším přínosem pro Severní Koreu jsou ale podle Břízy vlaky s obilím, které zřejmě už teď proudí do KLDR.

„My žijeme v relativně bohaté společnosti, takže si možná ani neuvědomujeme, že jsou na světě státy, kde řada lidí trpí hladem. Vedle emancipace a potravin sází ale zřejmě Severní Korea i na vylepšení svého programu balistických raket. Z říše snů je pak přání KLDR, aby Ruská federace pomohla s programem ponorek jako nosičů balistických raket. Domnívám se ale, že nebude v zájmu Ruska transferovat tyto technologie, které vlastní jenom několik států světa, právě do Severní Koreje.“

Jasný je ale i přínos pro Rusko, které válkou na Ukrajině přišlo o velký počet personálu.

„Rusko nabírá měsíčně 10 000 až 15 000 vojáků. Za každou cenu se ale prezident Putin snaží vyhnout mobilizaci, protože by to bylo velmi nepopulární opatření, byť tam v tuto chvíli žádná aktivní opozice neexistuje. Severokorejci tedy pro něj představují důležitou živou vojenskou sílu,“ dodává Vlastislav Bříza.

Kam dál budou severokorejští vojáci směřovat? Docházejí Rusku vojáci? A co na to Čína? Poslechněte si celý pořad Jak to vidí... v audiu na začátku článku.