Babiš se ve čtvrtek sejde s Junckerem. Dříve řekl, že s ním chce řešit předběžné závěry auditu

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek setká s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí komise. Premiér minulý týden avizoval, že chce s Junckerem řešit předběžné závěry bruselského auditu, který se týkal jeho možného střetu zájmů a čerpání evropských dotací.

„Setkání je ohlášeno na čtvrtek 11 hodin,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí komise Mina Andrejevová. Že by se schůzka měla týkat výsledků auditu, ale nepotvrdila. „Budou připravovat zasedání Evropské rady. Pro tuto schůzku není žádná předem určená agenda,“ dodala. Schůzka proběhne v Bruselu, kde se má ve čtvrtek a v pátek konat Evropská rada.

„Já se určitě zeptám pana Junckera, jak je možné, že má takové nekompetentní auditory. Protože jejich chování bylo skandální,“ prohlásil premiér před odletem do britského Portsmouthu na oslavy 75. výročí spojeneckého vylodění v Normandii.

V minulých týdnech do Česka dorazily předběžné závěry auditu, který řešil možný střet zájmů českého premiéra v souvislosti s čerpáním evropských dotací firmou Agrofert. Babiš minulý týden avizoval, že s Junckerem chce řešit právě toto.

Auditoři v prvních předběžných výsledcích, které do Česka dorazily v uplynulých týdnech a které se zabývaly jen dotacemi do oblasti životního prostředí a podnikání, konstatovali střet zájmů českého premiéra. Auditoři za počátek střetu označili únor 2017, kdy v Česku začal platit zákon o střetu zájmů. Podle vyjádření ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Martina Šebestyána je toto datum zmíněno i v druhém auditu, který se týká zemědělských dotací a který do Česka dorazil o něco později než první audit.