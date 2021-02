Od hranic s Bavorskem s prozatím muselo vrátit 288 lidí, uvedla německá policie

Německá policie na bavorsko-českých hranicích od půlnoci zkontrolovala 717 lidí, z nichž 288 do Bavorska nevpustila. Na tiskové konferenci to oznámila spolková i bavorská zemská policie. Provoz je podle policie klidný. Německo od neděle dne výrazně zpřísnilo podmínky vstupu do Německa poté, co zařadilo Českou republiku na seznam zemí s výskytem nebezpečných mutací koronaviru.

Mnichov 16:28 14. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít