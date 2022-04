Reportér z Buči: Téměř každý, koho potkáte na ulici, vypráví, že někoho z rodiny zavraždili ruští vojáci

Město Buča patří k mrazivým symbolům války na Ukrajině. Zmasakrování tamního civilního obyvatelstva mají s největší pravděpodobností na svědomí ruští vojáci. Jak to ve městě vypadá, popisuje pro Radiožurnál reportér Deníku N Jan Moláček, který byl přímo na místě. Rozhovor Buča 20:08 7. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oběti ve městě Buča | Foto: Rodrigo Abd | Zdroj: ČTK / AP

Jak při vaší návštěvě vypadalo město Buča?

Město na první pohled vypadá podobně jako ostatní obce na území, odkud ruská armáda musela ustoupit. Je opravdu velmi, velmi poničené válkou. Mnohé domy vůbec nestojí. Obytné domy a další budovy jsou velmi silně zničené.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Návrat normálního života určitě není v Buče na pořadu dne, popisuje z místa reportér Deníku N Jan Moláček

Tou nejstrašnější věcí, která šokovala celý svět, jsou stopy po masakru civilistů. Mám na mysli těla obětí ruských vojáků, která tam ještě i včera (ve středu) byla, když jsme tam byli my. Těla obětí, která byla přímo na ulici, kde je ruští vojáci zastřelili, už byla pryč, ale nachází se stále další a další na méně viditelných místech - na zahradách domků, v různých sklepech a podobně. Tam všude se zločiny odehrávaly.

Neznáme ještě ani jejich celkový rozsah, protože Buča je poměrně velké město. Před válkou tam žilo 40 tisíc lidí.

Velká část obyvatel utekla, ale část ne. Kdo je pryč a kdo je mrtvý u sebe doma, ve sklepě nebo v masovém hrobě - těch je tam také několik - nevíme. Kolik je tam přesně těl a komu patří, to v tuto chvíli také nikdo neví. To zjišťování, co se v Buče stalo, je na začátku, ale už teď můžeme s naprostou jistotou prohlásit, že to byly opravdu velmi otřesné válečné zločiny.

ONLINE: Žoldáci i Vagnerovci. Německá rozvědka zachytila hovory ruských vojáků o zabíjení v Buče Číst článek

Jak se snaží žít ti, co přežili tento obrovský masakr?

Ti, kteří v Buče zůstali a přežili, mají velká traumata. Ruská armáda tam byla tak dlouho a těch zločinů bylo tolik, že téměř každý, s kým se potkáte na ulici, vám okamžitě začne vyprávět o tom, že někdo z jeho známých zahynul, někdo z jeho rodiny byl zavražděn ruskými vojáky. A to vůbec nemluvím o těch - nechci být cynický - běžných válečných škodách, jako je zničená infrastruktura, nefunkční obchody a tak dál. To jsou věci, se kterými se lidé musejí také potýkat.

Jsou v Buče lidé, kteří se snaží pomoci a vrátit do města normální život? I když v tom rozbombardovaném městě je to velmi těžké.

Myslím, že o návratu do normálního života nemůže být v tuto chvíli vůbec řeč. Je to pár dní, co Rusové nejen z Buči, ale i celého toho okolí odešli. V tuto chvíli se často lidé teprve snaží vrátit třeba domů a zjistit, jak to vypadá, jestli jejich dům stojí, jestli se mají kam vrátit nebo jestli musí hledat nějaké náhradní řešení. Zjišťuje se také rozsah těch vražd, těch válečných zločinů.

Návrat do normálního života určitě není na pořadu dne, ale humanitární pomoc do oblastí proudí. Nejen do Buči, ale i do dalších obcí, které se rozkládají na tom poměrně velkém území mezi Kyjevem a běloruskou hranicí.

Byli jsme v obci Boroďanka, která je ještě o několik desítek kilometrů severněji než Buča. Viděli jsme mnoho různých dodávek a podobných konvojů, které rozvážely potraviny, protože v těch obcích si samozřejmě nelze vůbec nic koupit, je to velmi složité. Jsou to dobrovolníci z Kyjeva, ale viděli jsme i zahraniční poznávací značky. Rozvážejí třeba chleba nebo trvanlivé potraviny. A dávají to lidem, kteří stojí před svými rozbitými domky. Tímto způsobem mají možnost získat něco k jídlu.

Jak si pozůstalí vysvětlují chování ruských vojáků? Chápe někdo, proč se obrátili proti bezbrannému civilnímu obyvatelstvu?

Ptali jsme se na to, protože to je věc, která je velice těžko pochopitelná. Kdybych měl citovat odpovědi, kterých se nám od místních lidí dostalo, tak většina z nich byla v tom smyslu, že vojáci jsou zvířata, že to nejsou lidé, že člověk by nic takového nemohl udělat, což je naprosto pochopitelný pocit.

BBC analyzovala materiál, kterým Moskva vyvrací události v Buče. Ruské důkazy se neopírají o fakta Číst článek

Z vojenské psychologie víme, že k takovým zvěrstvům vede kombinace různých faktorů. Frustrace. Rusové utrpěli v této oblasti velmi nepříjemnou porážku a víme, že i to fungování jejich armády, která tam několik týdnů byla, zdaleka nebylo ideální.

Jsou zprávy o tom, že jednotky ruských vojáků neměly dost jídla a byla jim zima. Neměly základní věci, které potřebují k normálnímu fungování ve válečné oblasti. Přistupuje k tomu to, že ukrajinská armáda se velmi úspěšně bránila a v té oblasti zahynulo mnoho vojáků. To samozřejmě vede k obrovskému stresu, k obrovské frustraci.

Výsledkem může být jednání tohoto charakteru - což samozřejmě není vůbec žádná omluva - ale víme, že to tak v podobných válečných konfliktech občas bývá.

Mluvili místní lidé o tom, zda byli schopni identifikovat, jestli chování ruských vojáků bylo živelné, nebo to měli nařízeno, jestli měli své rozkazy?

Lidé tam o tom spekulují. Přiznám se, že já sám to nevím, nemám pro to žádný důkaz, nemohu jako novinář na tuto otázku odpovědět. Lidé jsou spíše nakloněni věřit tomu, že to byla ruská strategie, že to byla plánovaná pomsta za porážku, kterou Rusko utrpělo.

Šedivý: Zvěrstva v Buče jsou prací ruských vojáků, pravděpodobně se mstili na místních obyvatelích Číst článek

Jen připomenu, že přímo ve městě Buča utrpěli Rusové velmi závažnou porážku hned třetí den po invazi. Ukrajinské drony a letectvo tam zničily poměrně velkou kolonu obrněných ruských transportérů, která se tamtudy snažila projet směrem dál na Kyjev a otevřít cestu dalším ruským jednotkám. To se vůbec nepodařilo. Ukrajinci celou tuto kolonu zničili. Zahynula tam spousta ruských vojáků. Stále tam jsou vidět stopy po náletech a zbytky ruské vojenské techniky.

Takže je samozřejmě možné, že ruské velení se opravdu rozhodlo těm lidem dát takto na srozuměnou, že si tu porážku nechtějí nechat líbit. Ale zrovna tak je možné, že šlo o živelné jednání ze strany vojáků.

Zajímavé je, že v posledních dnech, kdy se asi odehrávala značná část těch největších zločinů, tam byla jiná ruská jednotka než na začátku, než povětšinu času okupace. Je tedy možné, že tam přišla s nějakým speciálním úkolem. Ale to je opravdu spekulace. Nemohu to potvrdit, nemám pro to žádný důkaz. Je to jen jedna z teorií, o kterých se v Buče mluví. Lidé chtějí, aby se to vyšetřilo, aby v tom měli jasno.