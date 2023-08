Česko posílá Řecku pomoc pro boj s požáry. Dorazí tam hasičská jednotka s technikou a Fénixem

Pozemní tým českých hasičů vyrazí do Řecka na pomoc s likvidací požárů v úterý hodinu po poledni z Podivína na Břeclavsku. Posléze odletí i odřad pro letecké hašení s vrtulníkem Black Hawk, zamíří na letiště Tatoi severně od Atén. Pozemní skupina, která čítá 64 lidí a 33 kusů zásahové a další techniky, by měla do Řecka dorazit ve středu večer. Místo působení bude ještě upřesněno. V úterý to sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová.

