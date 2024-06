‚Co by se jako mělo stát horšího? Jsme úplně na dně,‘ říká Francouz, který se chystá volit lepenovce

Ve Francii zbývá do prvního kola předčasných parlamentních voleb pět dní. Mezi favority patří nacionalistické Národní sdružení trojnásobné prezidentské kandidátky Marine Le Penové. Její strana v eurovolbách poprvé dobyla Bretaň, ale získala si i severní Francii. „Francouzi chtějí zkusit něco jiného a zjistit, jestli se věci pohnou. Všechny ostatní jsme vyzkoušeli,“ řekla pro Radiožurnál volička Národního sdružení z města Bruay-La-Buissière. Od stálého zpravodaje Bruay-La-Buissière 13:03 25. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Francii zbývá do předčasných parlamentních voleb pět dní. Mezi favority patří nacionalistické Národní sdružení trojnásobné prezidentské kandidátky Marine Le Penové | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas

Na malém trhu v městě Bruay-La-Buissière na severu Francie se překřikují stánkaři a nabízejí ovoce, zeleninu, sýry i hotová jídla.

„Uvidíte, ve Francii přichází změna.“ Franck prodává ve stánku na náměstí před radnicí pečená kuřata a klobásy. Říká, že bude volit lepenovce, protože chce změnu. Nesouhlasí s lidmi, kteří Národní sdružení Marine Le Penové označují za krajní pravici.

‚Francouzská ruleta.’ Macron se podle expertů pustil na tenký led, krajní pravice stále vede průzkumy Číst článek

„Co by se jako mělo stát horšího? Jsme úplně na dně. Mám tři děti. Jak se jim asi bude dařit, když budou vydělávat jako my a platit nehorázné nájmy a drahý benzin? Nic pořádného nevyrábíme. Zeleninu dovážíme ze zahraničí. Je čas říct dost,“ pokračuje Franck.

Podobně to vidí i Mégane, která ve vedlejším stánku nabízí domácí šunku a klobásy. „Francouzi toho dneska mají dost se vším tím zdražováním. Prostě chtějí zkusit něco jiného a zjistit, jestli se věci pohnou. Všechny ostatní už jsme vyzkoušeli.“

Přímo u náměstí přes ulici je restaurace, která má ve výloze francouzskou vlajku.

Majitel restaurace Mickael | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Tady to vede podnikatel Mickael, který v eurovolbách volil lepenovce. Při prezidentských volbách před sedmi lety přitom svůj hlas dal současnému prezidentovi Emmanuelu Macronovi. „Sliboval nám hory doly a teď nic nedělá. Chce to změnu. Uvidíme, jestli to bude lepší.“

Bruay-La-Buissière je bývalé hornické město u belgických hranic. S postupným koncem těžby ve druhé polovině 20. století oslabovala i pozice socialistů, kteří město vedli dlouhé desítky let. Linii socialistických starostů přerušil před čtyřmi lety mladý politik Ludovic Pajot z Národního sdružení Marine Le Penové.

Starosta Bruay-La-Buissière Ludovic Pajot | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Právě pod jeho vedením se z Bruay stalo město nad deset tisíc obyvatel, kde lepenovci při nedávných eurovolbách zaznamenali nejlepší volební výsledek. Volilo je tu přes 63 procent obyvatel, tábor prezidenta Emmanuela Macrona skončil na druhém místě s necelými osmi procenty hlasů.

„Lidé chtějí změnu po sedmi letech vlády prezidenta Emmanuela Macrona. Rádi by znovu získali svou kupní sílu a chtějí, aby bylo ve Francii bezpečno a nerostla kriminalita. Požadují taky omezení migrace, která poslední roky sílila,“ řekl Českému rozhlasu starosta severofrancouzského města Ludovic Pajot.

Výsledky eurovoleb potvrzují, že se straně Marine Le Penové podařilo posílit ve všech věkových skupinách, regionech i profesích. Zatímco před 40 lety lepenovce volili hlavně muži a dělníci, teď mu své hlasy odevzdávají i ženy, ředitelé a bohatší vrstvy obyvatelstva.

Levicová menšina

Simon Robert je volič sjednocené levice. Úspěch nacionalistů ve městě Bruay-la-Buissiere si vysvětluje špatnou prací dřívějších socialistických politiků.

„Poslední socialistický starosta si města tolik nevšímal. Na konci svého pětiletého mandátu toho už moc nedělal a lidé toho prostě měli dost. U nás ve městě si spíš myslím, že lidé volil proti socialistům než pro nacionalisty.“

Levicoví voliči ve městě Bruay-La-Buissière Simon a Laurent | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Simon Robert rozdává v severofrancouzském městě letáky Nepoddajné Francie Jeana-Luca Mélenchona. Nacionalistické vedení města obviňuje z cenzury na sociálních sítích.

„Jakmile napíšete něco negativního nebo kritického na stránky města, tak to hned smažou nebo vás zablokují. Bojím se, že podobná cenzura by mohla nastat na celostátní úrovni. Zároveň taky moc nepodporují kulturu,“ stěžuje si Simon.

Lepenovci podobnou kritiku odmítají s tím, že jde o snahu opozičních stran je zastavit, když sahají po moci.