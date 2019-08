‚Čistá a autentická Evropa.‘ Chorvatsko odvolalo diplomatku v Berlíně kvůli xenofobním komentářům

První tajemnice na ambasádě Elizabeta Madjarevićová byla povolána zpět do Chorvatska a byla zahájena procedura jejího propuštění, uvedlo ministerstvo. „Stáhli jsme ji z funkce. Její mandát vypršel, byla odvolána. Diplomat nikdy není soukromou osobou,“ řekl v úterý na tiskové konferenci ministr zahraničí Gordan Grlić Radman. Informoval o tom server Balkan Insight.

Německo vydalo rozvědčíka jugoslávské tajné služby do Chorvatska. Za vraždu emigranta dostal doživotí Číst článek

Chorvatský zpravodajský server Index v pátek zveřejnil řadu anglicky psaných facebookových příspěvků, v nichž Madjarevićová velebila ideu „bílé Evropy“.

„Čistá a autentická Evropa,“ napsala 8. srpna pod snímek jaderského pobřeží Chorvatska. „Pouze bílí Evropané, jak to v celé Evropě bývalo před pouhými 30 lety. To by měla být dobrá reklama na dovolenou. Jeden by si myslel, že to už není možné, ale naštěstí je.“

V posledních letech se Madjarevićová, která byla na misi v Berlíně teprve od letošního ledna, na facebooku vyjadřovala v tom smyslu, že muslimští migranti a uprchlíci přicházejí do Evropy s cílem „islamizovat“ kontinent. V jednom příspěvku také naznačila souvislost mezi LGBT orientací (lesbičky, gayové, bisexuálové a transgenderové osoby) a pedofilií.

Po zveřejnění článku Madjarevićová původně tvrdila, že si stojí za svým „osobním názorem“, který je součástí konzervativního vidění světa, a že není „ani veřejný činitel, ani politik“.

Napadený účet?

Hned následující den však byl její facebookový účet smazán a německo-chorvatskému online časopisu Fenix Madjarevićová sdělila, že její účet napadli hackeři a že autorkou těch kontroverzních příspěvků není ona. Dodala, že mediální zprávy jsou ve skutečnosti útokem proti chorvatské vládě a ministrovi Radmanovi.

Šéf diplomacie se ale k její verzi nepřiklonil a postavil se za její vyloučení z diplomatického sboru. Premiér Andrej Plenković označil chování diplomatky za katastrofu a její odvolání podpořil.

Server Index ve svých článcích viní chorvatskou vládu i státní správu ze skryté tolerance rasismu a xenofobie. Madjarevićová byla totiž pracovnicí ministerstva už od roku 2012 a své krajně pravicové názory údajně ventilovala nejenom na sociálních sítích, ale i v odborných časopisech.

Pozastavuje se také nad tím, jak mohla být vyslána zrovna do Berlína, když německé kancléřce Angele Merkelové na sociálních sítích zcela nediplomaticky veřejně vyčítala „nedostatek vlastní kultury“.