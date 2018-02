Jako v KLDR, kritizují Číňané na síti Si Ťin-pchingovu neomezenou moc. Cenzoři kritiku mažou, informuje AP

Plán Komunistické strany Číny zaručující stávajícímu prezidentovi Si Ťin-pchingovi setrvání u moci neomezeně dlouho vyvolal na čínském internetu řadu kritických reakcí. Někteří diskutéři uvedli, že jejich země následuje příkladu diktátorské Severní Koreje. Čínští cenzoři kritické články a příspěvky rychle odstraňují, informovala v pondělí agentura AP. Peking 16:05 26. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ČÍnský prezident Si Ťin-pching | Zdroj: Reuters

Vládnoucí čínská komunistická strana navrhuje vyškrtnout z ústavy klauzuli omezující výkon funkce prezidenta a viceprezidenta na dva po sobě následující mandáty, tedy na deset let. Takový krok by umožnil prezidentovi Si Ťin-pchingovi, který stojí v čele strany a rovněž armády, setrvat ve funkci i po vypršení jeho druhého funkčního období v roce 2023.

Předpokládá se, že na výročním plenárním zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců (parlamentu), které začne 5. března, delegáti návrh jednoznačně schválí.

Pohotoví cenzoři

Na čínském internetu se návrh stal ihned předmětem čilých diskusí. Cenzoři rychle zasáhli a výsledky vyhledávání takových výrazů jako například „sloužit další volební období“ je blokováno. Oficiální tisk také nemeškal a zveřejnil řadu článků oslavujících komunistickou stranu.

Předmětem cenzury jsou i příspěvky diskutérů, jež mají podle agentury AP mnohdy satirickou podobu. Jedním ze sdílených satirických obrázků je podobizna medvídka Pú objímajícího sklenici s medem, doprovázená citátem: „Najděte si věc, kterou milujete, a držte se jí.“ Prezident Si Ťin-pching byl již v minulosti opakovaně Číňany na internetu přirovnáván k břichatému medvídkovi z knihy britského autora A. A. Milnea, a postavička se tak stala terčem čínských cenzorů.

Další hojně sdílený komentář chystané změny zákona naráží na silný tlak, jemuž čelí mladí Číňané ze strany svých rodičů, kteří požadují, aby se včas oženili či vdali a měli děti. „Moje matka mi říkala, abych se oženil za vlády strýčka Sia. Teď si konečně můžu oddechnout,“ konstatuje se v příspěvku.

Jiný uživatel internetu poukazuje na to, že se Čína vrací do éry bývalého komunistického diktátora Mao Ce-tunga, či dokonce do dob císařství. „Pozor, vozidlo couvá,“ píše se v komentáři, který evokuje hlášení, jež při jízdě dozadu automaticky zaznívá z vozidel dodávkových služeb.

Populární vůdce

Agentura AP ale upozorňuje, že ne všechny reakce na webu jsou kritické. Prezident Si Ťin-pching sice čelí kritikám Západu a čínské opozice, že jeho působení v čele země je provázeno návratem kultu osobnosti kolem hlavy státu a také posílením represí vůči obráncům demokracie a lidských práv, v Číně je ale stále nesmírně populární, mimo jiné díky svému nesmlouvavému tažení proti korupci.

Někteří přispěvatelé jednoduše konstatují, že jsou „svědky historických změn“, zatímco další připomínají, že ani takové země jako Německo či Kanada nemají pro své vůdce omezení, co se týče mandátu.