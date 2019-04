ŽIVĚ: Ukrajinci volí hlavu státu, vybírají mezi Porošenkem a Zelenským

Ukrajinci ve druhém kole prezidentských voleb vybírají novou hlavu státu. Zájem je podle údajů ukrajinské ústřední volební komise vyšší, než tomu bylo před třemi týdny. Jasným favoritem předvolebních průzkumů byl komik a producent Volodymyr Zelenskyj, nad obhajujícím prezidentem Petrem Porošenkem v nich měl náskok přes 40 procentních bodů. Dění na Ukrajině sledujeme v online reportáži. Kyjev 17:41 21. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentští kandidáti Petro Porošenko a Volodymyr Zelenskyj ve volebních místnostech | Foto: Viacheslav Ratynskyi/Valentyn Ogirenko | Zdroj: Koláž iROZHLAS/Reuters

Celkem může o hlavě státu rozhodovat na 30 milionů Ukrajinců. Jasno o vítězi by mělo být již krátce po uzavření volebních místností v 19.00, kdy budou zveřejněny odhady výsledků.

Ústřední volební komise zatím nezaznamenala žádné vážnější stížnosti na průběh voleb, napsal list Ukrajinska pravda. Se zpožděním byla otevřena jediná volební místnost, která se nachází na linii příměří v Donbasu. Na frontě, kde proti sobě stojí vojáci ukrajinské armády a proruští separatisté, je klid. Povstalci hlasování ignorují.

Přestupku se ve volební místnosti dopustil kandidát Volodymyr Zelenskyj - ukázal totiž novinářům hlasovací lístek s křížkem u svého jména a tím tak porušil volební zákon.

Policie s ním následně sepsala protokol o přestupku. Jeho volební tým to okomentoval slovy, že za Zelenského budou platit zákony pro všechny a pro každého. Zelenskyj řekl, že při přestupku podlehl volání novinářů, aby ukázal svůj hlasovací lístek.

Druhý prezidentský kandidát Petro Porošenko k volební urně přišel v doprovodu své rodiny. Vyzval Ukrajince, aby volili rozumem a připomněl, že za pět udělala země velký pokrok v integraci s Evropou a získala si respekt.

V pátek se oba kandidáti střetli v debatě na stadionu v Kyjevě. „Nejsem politik, jsem obyčejný člověk, který chce změnit tento systém. Jsem důsledkem vašich chyb a slibů,“ prohlásil populární komik Zelenskyj.

Porošenko naopak svého protivníka obvinil z toho, že získává peníze z Ruska, není transparentní a skrývá se před médii.

Průzkumy: favoritem je Zelenskyj

Několik průzkumů v týdnu před volbami přisuzovalo jasné vítězství Zelenskému. Podle průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu by ho ve druhém kole volilo 72,2 procenta rozhodnutých voličů. Jeho konkurenta Petra Porošenka by si vybralo 25 procent lidí, 2,4 procenta by pak do urny hodilo neplatný hlas.

Zelenskyj má nejvyšší podporu na východě a na jihu země, vyhrál by ale ve všech regionech, v Donbasu by ho volilo dokonce 91,4 procent respondentů.

Vítězství Zelenského předvídá i průzkum sociologické služby Rating z 5.-10. dubna: přiřknul mu 71,4 procenta hlasů, kdežto Porošenkovi 28,6 procenta.

Nižší podporu pak měli kandidáti podle týden starého průzkumu Razumkovova centra – Zelenského by volilo 49,3 procenta lidí, Porošenka 20,6 procenta lidí. Podle ankety se ještě pětina Ukrajinců pro kandidáta nerozhodla.