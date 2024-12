Důležitý projekt, nebo ekologický problém? Ve střední Francii chystají těžbu lithia

Společnost Imerys chce už příští rok spustit pilotní továrnu v kaolinovém lomu ve střední Francii, který má být jedním z největších těžebních míst v Evropě | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas



Další fotografie (9) Francie připravuje těžbu lithia, které je nezbytné pro výrobu baterek do elektrických aut. Společnost Imerys chce už příští rok spustit pilotní továrnu v kaolinovém lomu ve střední Francii, který má být jedním z největších těžebních míst v Evropě. Od roku 2028 se tam mají ročně vytěžit suroviny na výrobu stovek tisíc elektrických aut. Proti těžbě ale protestují asociace na ochranu životního prostředí. Od stálého zpravodaje Echassieres (Francie) 11:17 18. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Tento projekt je pro Francii velmi důležitý. Naším cílem je v lomu každoročně vytěžit 34 tisíc tun hydroxidu lithného na výrobu 700 tisíc elektrických aut. Dnes se ve Francii vyrobí zhruba milion a půl elektrických vozů. Do roku 2030 to mají být dva miliony,“ popsal Radiožurnálu ředitel pro rozvoj z těžební společnost Imerys Alban Letailleur.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ve střední Francii připravují těžbu lithia. Více si poslechněte v reportáži Martina Baluchy

Francie chce i díky tomuto lomu omezit svou závislost na zahraničních dodávkách surovin - a to především z Číny.

„Tento lom by měl zajistit polovinu dodávek lithia, které Francie bude potřebovat. Není to tedy stoprocentní nezávislost, ale v celosvětové geopolitické hře bychom získali výrazný hlas. Je to téma, které bychom měli řešit na úrovni všech unijních zemí. Pokud by se Evropě podařilo spustit těžbu ve všech předem avizovaných dolech, tak bychom byli z 50 procent nezávislí,“ řekl Letailleur.

Vytěžený vzorek, ve kterém jsou vidět třpytivé částečky lithné slídy | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Společnost Imerys chce do těžby lithné slídy ve střední Francii investovat v přepočtu přes 25 miliard korun a slibuje vznik stovek pracovních míst. Pokud se těžbu podaří spustit, půjde o největší těžební projekt v kontinentální Francii za posledních zhruba 50 let.

V okolí lomu je několik menších obcí. Tamní obyvatelé mají na těžbu smíšené názory. „Má to výhody i nevýhody. Výhodou je, že by to mohlo rozhýbat místní ekonomiku a pomoct podnikatelům. Přistěhovali by se sem noví obyvatelé, to by bylo dobré. Nevýhodou je zásah do životního prostředí a hlavně do zdrojů vody. Tohle nás trápí,“ popsala Marie-Laure. Pracuje v obci Echassières. S manželem tam vedou malý obchod.

Napadnutí u Ústavní rady

Národní komise pro veřejnou diskuzi zorganizovala v uplynulém roce v souvislosti s těžbou ve střední Francii 12 věřených debat, kterých se zúčastnilo na 3000 lidí. Mezi nimi i asociace, podle kterých těžba lithia poškodí životní prostředí.

„Projekt představuje několik obav. Tou první je otázka vody. Není jasné, jestli bude dost vody, aby celý ten projekt byl životaschopný. Těžaři chtějí využít vodu z řeky Sioule. Taky není jasné, co se stane s vodou, kterou těžaři použijí při práci. Velkou otázkou je i infiltrace vody. Celá tato oblast je důležitým zdrojem vody pro zavlažování polí. Máme obavy i z využívání chemikálií při těžbě a následném chemickém zpracování vytěženého materiálu,“ vysvětluje Pierre-Francois Picard z asociace s názvem „Ochraňme les Colettes (Préservons la forêt des Colettes)“.

‚Nebudete kopat, opusťte Srbsko!‘ Desetitisíce lidí v Bělehradu protestovaly kvůli těžbě lithia Číst článek

Této a dalším skupinám vadí i postup francouzského státu, který v létě, v době předčasných parlamentních voleb, vydal dekret označující projekt společnosti Imerys za hlavní národní zájem a de facto tak podle ochránců přírody této firmě umožnil urychlit některé procesy.

Asociace postup státu napadla u Ústavní rady, za což si vysloužila kritiku některých místních politiků. „Rozhněvalo to starostu nedalekého města Montlucon. Napsal nám, že jsme ultralevičáci, že bráníme dobru celé společnosti, a že ať se stane cokoliv, těžba stejně začne,“ uzavírá Pierre-Francois Picard z asociace „Ochraňme les Colettes“.

Těžební společnost Imerys chce v lomu u obce Echassieres příští rok spustit pilotní těžbu. Nejpozději v roce 2027 se pak má rozhodnout o investicích do projektu.