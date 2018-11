Češi jsou k internetu a sociálním sítím důvěřivější než jiní Evropané, ukázal průzkum

Rizika dezinformací na internetu se obává 62 procent Čechů, zatímco průměr EU je 73 procent. Tyto obavy nesdílí třetina českých obyvatel, zatímco v EU je to v průměru čtvrtina. Podobně 37 procent českých obyvatel se nebojí toho, že by informace, které o sobě nechávají na internetu, mohly být zneužity „k ušití politických vzkazů na míru“. V rámci celé EU je to v průměru 23 procent. Obavy má naopak 62 procent Čechů, průměr EU 67 procent.

Strach z dezinformací

„Z našeho průzkumu vyplývá, že se lidé dezinformací opravdu bojí. Dobrou zprávou je, že čím dál více občanů se k nabízeným informacím staví kriticky a jsou si dobře vědomi temných sil, jež by rády měly vliv na to, co čtou, co si myslí i komu dají ve volbách svůj hlas,“ uvedl ve zprávě k výsledkům místopředseda Evropské komise Frans Timmermans.

Eurokomisařka pro spravedlnost Věra Jourová k tomu dodala, že Evropané jsou si vědomi, že nadcházející evropské volby budou jiné. „Očekávají více informací o EU a nové tváře v politice,“ uvedla. Boj proti nezákonným manipulacím s údaji a proti dezinformacím musí podle Jourové vést všechny vlády členských zemí EU a všechny politické strany.

Větší transparentnost

Již v září Evropská komise předložila soubor opatření, aby nadcházející volby do Evropského parlamentu byly svobodné, spravedlivé a bezpečné. Mezi opatření patří požadavek na větší transparentnost politické reklamy na internetu a možnost uložit sankce za nezákonné využití osobních údajů v zájmu záměrného ovlivňování výsledku těchto voleb.

Více informací o EU a o tom, jak ovlivňuje jejich každodenní život, by podle průzkumu chtělo 43 procent respondentů. Více mladých mezi kandidáty by chtělo 31 procent dotázaných. Průzkum Eurobarometr o demokracii a volbách byl proveden v září ve všech 28 členských státech EU, dotazováno bylo 27.474 respondentů ve svých domácnostech.